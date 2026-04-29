Avantajul pe care Mirel Rădoi i l-a dat Universității Craiova în lupta la titlu: „Sunt cei mai buni din România la capitolul ăsta!”

Care este, de fapt, marele merit al lui Mirel Rădoi. Universitatea Craiova poate face eventul în acest sezon. Concluziile lui Bogdan Andone după meciul de la Mioveni.
Alex Bodnariu
29.04.2026 | 18:57
Mirel Rădoi, lăudat de un antrenor din Superliga României pentru ce a construit la Universitatea Craiova
Universitatea Craiova este marea favorită la titlu în acest sezon de SuperLiga. Oltenii au câștigat la limită, cu 1-0, în fața celor de la FC Argeș și au luat avans față de U Cluj. Bogdan Andone, antrenorul echipei din Pitești, a vorbit despre valoarea formației din Bănie și meritul pe care fostul principal Mirel Rădoi îl are.

Oltenii visează la event. Universitatea Craiova poate scrie istorie în acest sezon

Oltenii sunt pe val în acest sezon. Trupa lui Filipe Coelho poate realiza eventul. Universitatea Craiova este pe primul loc în SuperLiga României, cu patru etape înainte de finalul campionatului, iar în Cupă echipa din Bănie va juca finala la Sibiu, în fața celor de la U Cluj, pe data de 13 mai.

Fanii olteni sunt în extaz. De ani de zile, un trofeu nu a mai ajuns în Bănie, iar acum Universitatea Craiova poate pune mâna atât pe Cupă, cât și pe campionat. Mai sunt meciuri de jucat până se va trage linie, însă echipa lui Filipe Coelho poate avea parte de un sezon de vis.

Bogdan Andone o laudă pe Universitatea Craiova. Ce spune despre Mirel Rădoi

Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit despre calitatea jocului Universității Craiova, la o zi după ce echipa sa a cedat cu 0-1, acasă, la Mioveni, în fața oltenilor. Tehnicianul consideră că Mirel Rădoi, fostul antrenor al oltenilor, are un mare merit, întrucât el a fost cel care a construit acest lot impresionant.

„E normal. Mirel Rădoi are marele merit că a schimbat mentalitatea clubului, nu doar a echipei. A impus o disciplină riguroasă, care a rămas. A adus jucători de calitate și a creat un lot extrem de valoros. Pentru România, este echipa cea mai puternică din punct de vedere fizic. Craiova are jucători extrem de puternici. Este și o echipă cu talie.

Cred că orice antrenor și-ar dori să aibă un buget care să permită să aduci jucători de calitate. Este foarte important să ai o echipă cu talie. Poți câștiga meciuri la fazele fixe. Am simțit Craiova o echipă extrem de puternică. Mirel Rădoi are un mare merit. A creat acest lot. Coelho, la fel, a dat continuitate acestui proiect și a venit cu niște detalii. A stabilit un sistem mai variat. Craiova chiar arată bine în momentul de față”, a declarat Bogdan Andone la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
