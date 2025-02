Avantajul uriaș pe care Dinamo îl are în caz de egalitate cu Rapid în lupta la play-off din SuperLiga. Toate calculele

Se anunță un final de sezon regulat extrem de interesant. Trei echipe au rămas în lupta directă pentru ultimele două locuri care garantează prezența în playoff-ul Superligii: Dinamo, Rapid și Sepsi Sf. Gheorghe. În acest moment, Dinamo și Rapid, locurile 5, respectiv 6, au câte 45 de puncte, iar Sepsi, locul 7, are 40 de puncte.

Covăsnenii ar avea nevoie de două victorii în ultimele două etape pentru a spera la un loc în top 6, dar și de un joc favorabil al rezultatelor. Dacă cele trei echipe ar termina la egalitate cu 46 de puncte, formația din Giulești ar fi dezavantajată.

Dinamo, Rapid și Sepsi luptă pentru un loc în playoff. Capitolul la care giuleștenii sunt dezavantajați

Așa cum era de așteptat încă de câteva săptămâni bune, finalul sezonului regulat se anunță cu scântei în partea de sus a clasamentului. Cu două etape înainte de a se trage linie, FCSB, U Cluj, CFR Cluj și Universitatea Craiova și-au asigurat prezența în top 6.

Sepsi poate însă produce o surpriză de proporții în cazul în care câștigă meciurile cu CFR Cluj (acasă) și Petrolul (deplasare), iar Dinamo și Rapid nu obțin mai mult de un punct fiecare din ultimele două meciuri. ”Câinii roșii” mai au de jucat cu Hermannstadt (acasă) și UTA Arad (deplasare), în timp ce giuleștenii vor avea două confruntări dificile, cu FCSB (acasă) și Hermannstadt (deplasare).

Departajarea în caz de egalitate de puncte se face pe baza mai multor criterii, însă cel al golaverajului ar conta doar într-un scenariu foarte puțin probabil. Practic, rezultatele directe dintre echipe sunt cele mai importante, iar Dinamo stă cel mai bine la acest capitol.

Criteriile de departajare în Superliga României:

Dacă două sau mai multe echipe acumulează același număr de puncte după ce au jucat toate meciurile programate în sezonul regulat, clasamentul se va stabili în funcție de următoarele criterii, în această ordine:

Numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate de puncte; Golaverajul mai bun în jocurile directe; Numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe; Numărul mai mare de goluri marcate în deplasare în jocurile directe; Golaverajul general mai bun (diferența între golurile marcate și primite în toate jocurile din campionat); Numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile de campionat.

Rezultate directe:

Dinamo – Rapid 0-0

Rapid – Dinamo 1-1

Dinamo – Sepsi 1-1

Sepsi – Dinamo 1-1

Rapid – Sepsi 2-2

Sepsi – Rapid 3-1

Din aceste rezultate, reiese că Dinamo și Sepsi stau cel mai bine la meciurile directe în trei, iar giuleștenii sunt dezavantajați. Astfel, dacă la finalul sezonului regulat aceste trei echipe ar avea același număr de puncte, Rapid ar termina sub Dinamo și Sepsi Sf. Gheorghe.

Clasamentul în trei ar arăta astfel:

Sepsi – 6 puncte

Dinamo – 4 puncte

Rapid – 3 puncte

Rapid ar fi dezavantajată și în cazul în care ar termina la egalitate de puncte cu Dinamo, dar și cu Sepsi. Cu Dinamo ar conta criteriul ”numărul mai mare de goluri marcate în deplasare în jocurile directe”. La o eventualitate egalitate între Dinamo și Sepsi departajarea s-ar face la golaverajul general, favorabil în acest moment alb-roșiilor, plus 11 față de plus 4 cât are formația din Sfântu Gheorghe.

Pentru ca acest scenariu să se realizeze, trebuie să se întâmple următoarele:

Sepsi să câștige ambele meciuri rămase (ajungând la 46 de puncte).

Dinamo și Rapid să obțină doar un punct în ultimele două etape.

În cazul în care Sepsi ar câștiga 6 puncte, iar Dinamo și Rapid ar pierde ambele jocuri rămase de disputate, clasamentul ar fi:

5. Sepsi – 46 puncte

6. Dinamo – 45 puncte, avantaj la rezultate directe cu Rapid

7. Rapid – 45 puncte

Dacă Rapid ar obține un punct din ultimele două meciuri, atunci Dinamo trebuie să piardă ambele meciuri pentru ca Rapid să termine pe locul 6, iar Sepsi pe locul 5. De asemenea, dacă Sepsi, Dinamo și Rapid termină la egalitate de puncte, primele două vor merge în play-off, iar giuleștenii vor coborî în play-out, datorită rezultatelor din meciurile directe.

, având meciuri atât cu Rapid, cât și cu Dinamo în ultimele două etape. Sibienii traversează o perioadă bună și ar putea încurca socotelile echipelor din Capitală.

Sepsi joacă vineri, Rapid duminică, iar Dinamo luni

În concluzie, pentru a fi sigure de prezența în primele șase locuri Dinamo și Rapid au nevoie de cel puțin două puncte în ultimele două meciuri din sezonul regulat.

Un pas greșit însă al lui Sepsi, vineri, cu CFR Cluj ar destupa șampaniile în Ștefan cel Mare și în Giulești. Rapid joacă duminică, 2 martie, cu FCSB, iar Dinamo luni, 3 martie, cu Hermannstadt.