Avarie majoră la rețeaua de termoficare din București. Aproape 1.000 de imobile au rămas fără apă caldă

Termoenergetica a anunțat că a avut loc o avarie majoră, ceea ce a lăsat aproape 1.000 de imobile . Cât timp vor avea de așteptat bucureștenii ca problema să fie remediată.

Aproximativ 1.000 de blocuri din Capitală, fără apă caldă

Termoenergetica a anunțat că s-a produs o , duminică, 17 august, la rețeaua de termoficare din București, în zona intersecției Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

Conducta afectată are un diametru de 1.000 mm. De asemenea, compania a anunțat că, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice.

„Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București sunt mobilizate în teren încă de la apariția avariei. Au fost deja montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparație sunt în desfășurare, cu scopul de a remedia cât mai rapid situația.

Estimăm că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță”, a anunțat Termoenergetica.

Potrivit companiei, doar 47% din sistemul de termoficare al Capitalei funcționa în condiții normale. De asemenea, au menționat că sunt 920 de blocuri/imobile afectate.

Schimbări pentru clienții Centralei Termoelectrice București Sud

Mai mult decât atât, în urmă cu o săptămână, Termoenergetica a anunțat că în perioada efectuării de către Elcen a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică București Sud, respectiv 11-31 august 2025, clienții vor fi preluați și alimentați cu agent termic pentru apă caldă de CET Progresu.

„Maneverele sunt coordonate operativ de dispeceratele celor două instituții (ELCEN și CMTEB). Deși scopul nostru este de a minimiza disconfortul consumatorilor, distanța considerabilă dintre sursă și punctele de consum poate determina apariția unor întârzieri în livrarea apei”, se mai arată în anunțul companiei.