Avatar 3, primele detalii oficiale. Când apare și unde s-ar desfășura acțiunea. Spoiler Alert

Când apare Avatar 3? Sunt câteva detalii care trebuie știute. În primul rând, încă dinainte de lansarea filmului Avatar, James Cameron a făcut câteva dezvăluiri. Acesta a zis că în cazul în care continuarea nu va avea succes, atunci, întregul plan care cuprinde cinci filme Avatar nu va putea fi realizat.

Când apare Avatar 3 în cinematografe

Avatar 3 a fost deja filmat, iar, vorbind cu cei de la , Cameron s-a arătat încrezător. A zis că este pe drumul cel bun.

Când apare deci Avatar 3 în cinematografe? Pe 20 decembrie 2024, în cazul în care nu vor exista întârzieri la post-producție, a explicat acesta.

De cealaltă parte, conform planului, Avatar 4 urmează a fi lansat pe 18 decembrie 2026. Avatar 5 va avea premiera pe 22 decembrie 2028.

Cum va arăta însă distribuția pentru Avatar 3 și care este acțiunea filmului? În primul rând îi vom revedea pe Sam Worthington în rolul lui Jake Sully și pe Zoe Saldaña în rolul lui Neytiri.

De cealaltă parte, Neteyam (Jamie Flatters) a fost împușcat în The Way of Water.

Ce nume va avea, de fapt, filmul

Cum se va numi Avatar 3? Titlul pentru Avatar 3 nu a fost încă confirmat. S-ar putea să avem, totuși, o idee despre cum se va numi.

În noiembrie 2018, BBC News a raportat că cele patru continuări Avatar se vor numi Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider și Avatar: The Quest for Eywa.

La râdul său, Cameron a confirmat în februarie 2019 că aceste titluri au fost “luate în considerare”,. Culmea, Avatar: The Way of Water a sfârșit prin a fi numele continuării. Așadar, sunt șanse mari ca Avatar 3 să se numească The Seed Bearer.

Care este povestea Avatar 3? Putem spune că Avatar: The Way of Water, a dat de înțeles câteva lucruri.

Până la sfârșitul filmului, familia Sully poate că a pierdut un membru, dar acum face parte din clanul Metkayina. Totodată, în vocea de final a lui Jake, este clar că se pregătește pentru o luptă majoră împotriva RDA pentru a-și proteja familia.

Povestea Avatar 3 aduce răsturnări de situație

Totuși, Jake se îndepărtează de poveste în Avatar 3. Cameron a confirmat că Lo’ak va prelua narațiunea pentru cel de-al treilea film. De asemenea, alte personaje se vor ocupa de povestea pentru al patrulea și al cincilea film, așa că surprizele se țin în lanț.

Există, de asemenea, mistere de explorat în cel de-al treilea film, și anume cine este tatăl lui Kiri și de ce are o legătură atât de strânsă cu Eywa încât poate controla flora și fauna din Pandora.

Interesant este faptul că scenariștii Rick Jaffa și Amanda Silver au dezvăluit pentru Variety că inițial erau “prea multe materiale” pentru continuarea filmului, așa că acesta a fost împărțit în două filme.

Acest lucru înseamnă deci că ne putem aștepta ca Avatar 3 să fie strâns legat de The Way of Water.

Cât de apropiat va fi Avatar 3 de partea a doua, Calea Apei

Totuși, cei doi au fost destul de rezervați cu privire la detalii. De cealaltă parte însă, Jack Champion a făcut câteva dezvăluiri despre cel de-al treilea film, spunând că a fost “foarte șocat” de acesta când l-a citit prima dată.

“Pur și simplu ia un viraj puternic spre stânga, iar acesta nu este un lucru rău. Crezi că știi încotro se îndreaptă, dar apoi vine o minge de demolat.

Așa că ești complet de genul: “Oh, nu m-am gândit niciodată că asta s-ar fi întâmplat””, a declarat el pentru The Hollywood Reporter.

“De asemenea, vezi mai multe regiuni ale Pandorei și ți se prezintă mai multe culturi. Așa că eu cred că este chiar mai bun decât Avatar 2″. În mod colectiv, fiecare dintre ele va deveni mai bună”, a mai completat acesta, semn că ne așteaptă un film excelent.

Amintim că la

Nu ar fi exclus deci ca și Avatar 3 să conțină astfel de scene.