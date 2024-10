”Aveam halucinații!” Florin Călinescu face dezvăluiri ireale: a fost unul dintre primii pacienți cu Covid din România”

Florin Călinescu a fost invitatul lui Mihai Tatulici la emisiunea TATULICI LA FANAT1K, unde a dezvăluit că se numără printre primii români care s-au îmbolnăvit de Covid-19.

„Cred că sunt printre primii cinci români cu Covid”

Florin Călinescu, cunoscutul realizator de emisiuni tv, actor de film și de teatru, a vorbit în fața lui Mihai Tatulici, în exclusivitate la TATULICI LA FANAT1K, despre episodul în care s-a îmbolnăvit de Covid-19, spunând că a fost printre primii infectați.

Călinescu a dezvăluit că aceasta s-a întâmplat în perioada când candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Verde, în 2021. „Asta e de Caragiale curat, cred că sunt printre primii cinci români cu Covid, nu știa atunci nimeni cum se cheamă”, a spus el.

„Amețeli, greață, halucinații”

Florin Călinescu a relatat că s-a îmbolnăvit după un turneu prin țară și odată ajuns acasă, s-a simțit său, a avut amețeli, halucinații, nu a putut mânca, nu a putut ieși pe stradă, a băut doar apă și a stat numai în pat.

„Deci, am fost prin țară, prin târguri, oboare și iarmaroace și am venit acasă terminat, leșinat. M-am suit în pat, am umplut trei cearceafuri pe zi, amețeli, greață, n-am mâncat nimic. Apă, apă, apă, halucinații, halucinații, și n-am ieșit pe stradă”, a declarat Călinescu.

„Asta este nebunia și satisfacția mea imensă”

Invitatul lui Mihai Tatulici a mărturisit că cea mai mare satisfacție după cursa pentru Primăria Capitalei este că a ieșit pe locul patru, după , și Traian Băsescu. Potrivit rezultatelor de atunci, Florin Călinescu a primit 13.742 de voturi (2,08%), clasându-se pe locul patru.

„Partidul m-a pus pe listă, n-am ieșit din casă. AEP-ul m-a chestionat că partidul a cheltuit 60 de lei în campanie și am zis băi, ați luat vreo șaorma, și am ieșit, important pe locul patru, asta este nebunia și satisfacția mea imensă, am fost că după Gabriela Firea, Nicușor Dan și Traian Băsescu, am ieșit înaintea PMP și Pro România”, a spus Călinescu.

„Când să atac Bucureștiul, am căzut mort”

Realizatorul tv a mai spus că nu a vorbit în campanie, așa cum a remarcat și Mihai Tatulici, nu a ieșit la mitinguri, doar a fost prin țară, prin zece localități. „Și, când să atac Bucureștiul, am căzut mort, puteam chiar să fiu primul mort necunoscut al Covidului”, spune el.

Fără Covid, în februarie 2024 Călinescu a anunțat din nou că vrea să candideze la Președinția României, mai mult decât atât, presa s-a sezisat și l-a chemat să spună ce vrea să facă. „Niște băieți care pe atitudine civică stau foarte bine m-au solicitat, ne-am înțeles și evident că totul a fost o manevră de marketing ca să atragem atenția, partidul (Diaspora Unită) nu exista ca partid, era mișcarea asta care urmărește camioane cu bușteni, cu pădurea, foarte bine. Am zis ok, anunțăm pentru europarlamentare, dacă vom câștiga, eu eram pe locul întâi, mă retrag și puneți oamenii voștri la Bruxelles, după care voi bate toată vara toaca pe Președinția României ca să atragem atenția, și după aceea să atacăm parlamentarele”, a relatat Călinescu.

„S-au aliat cu niște fugiți din USR”

„Din păcate, dumnealor sunt atât de tineri și de energetici încât n-au respectat planul care urma să-l parcurgem, adică 2024 intrarea pe piață, după care în 2028 să ne întărim în ăștia patru ani, să fim o forță de sine stătătoare. S-au aliat cu niște fugiți din USR care s-au șifonat puțin că, vezi doamne, prea sunt român de tradiție ancestrală, adică familist, ortodox și bărbat cu femeie, ca să zic așa”, a adăugat el.

