„Aveam încredere maximă în Pițurcă!”. Gigi Becali dezvăluie cum s-a stricat relația cu fostul său prieten: „Nu pot să zic ceva rău de el”

Zilele când Gigi Becali și Victor Pițurcă erau prieteni buni au apus de mult. Ba mai mult, . Cu toate astea, nimeni nu știe care a fost motivul ce a dus la cearta dintre patronul FCSB-ului și fostul antrenor al echipei.

Gigi Becali dezvăluie cum s-a stricat relația cu fostul său prieten

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, , a vorbit despre cum s-a stricat relația cu fostul său prieten, Victor Pițurcă.

Finanțatorul din Pipera a declarat că „Piți” a fost ca un frate pentru el și că nu înțelege de ce fostul antrenor continuă să vorbească urât despre el de fiecare dată când are ocazia.

„La primul titlu era antrenor Pițurcă. Atunci el era cu primele și dădea bine. Atunci nu puteam eu să controlez. Ascultam ce zice el, eram la început.

Îmi zicea să dau o sumă de bani și atât dădeam. Aveam și încredere în el că eram prieteni buni. Putea să facă ce voia. Dacă îmi zicea să dau o anumită sumă de bani, o dădeam.

Nici chiar un milion, dar dădeam. Știu că am dat pe Răduț vreo 600.000. Aveam încredere. Că a dat sau nu 600.000 e problema lui, eu am avut încredere.

Am văzut un frate în el. Aveam încredere maximă în el. Nu am cum să uit lucrurile frumoase. El are ce are cu mine, dar eu nu i-am făcut nimic rău în viața mea. Nu știu de la ce”, a declarat patronul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali: „Nu pot să zic nimic rău despre el”

Ba mai mult, „latifundiarul din Pipera”, a mai declarat că nu poate să vorbească rău despre Pițurcă, din respect pentru relația bună de prietenie pe care cei doi au avut-o timp de mulți ani de zile.

Patronul FCSB-ului consideră că s-ar degrada singur dacă ar alege să-l vorbească de rău pe cel care i-a fost ca un frate o bună perioadă de timp.

„Orgoliu să ai la ceva rău. Ce orgoliu? Când îl vezi pe prietenul tău din tinerețe, ai petrecut cu el și îl vezi că-i merge bine, nu te bucuri?

Cum să te pui împotriva lui? Niciodată nu am să vorbesc urât despre el. Dacă eu vorbesc urât de el, mă degradez pe mine.

Când ai prieten de un an, este altceva. Dar când ești prieten cu el 10 ani și l-ai ținut ca prieten, nu poți să vorbești așa. M-aș degrada pe mine dacă aș zice ceva rău.

De ce mă critici acum? Nu există să zică că i-am făcut ceva rău”, a mai spus patronul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA.

