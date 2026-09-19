Sport

Costel Gâlcă, înțepat subtil de conducerea Rapidului după o nouă victorie în SuperLiga: „Aveam nevoie de asta!”

Rapid a învins FC Argeș cu 3-1 și a urcat temporar pe prima poziție din clasamentul SuperLigii. Conducerea giuleștenilor a avut un atac subtil la adresa lui Costel Gâlcă, fostul antrenor al echipei.
Mihai Dragomir
19.09.2026 | 14:15
Costel Galca intepat subtil de conducerea Rapidului dupa o noua victorie in SuperLiga Aveam nevoie de asta
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Costel Gâlcă, atacat subtil după un nou succes al Rapidului cu Daniel Pancu. Foto: Colaj FANATIK.
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Rapid a început foarte bine noul sezon sub comanda lui Daniel Pancu. Succesul din etapa a 10-a cu FC Argeș i-a dus pe giuleșteni, temporar, pe prima poziție în clasament. Victor Angelescu a făcut comparația între actuala echipă și cea pregătită sezonul trecut de Costel Gâlcă, înțepându-l subtil pe fostul tehnician.

Victor Angelescu a spus ce are Rapidul lui Daniel Pancu diferit față de cel al lui Costel Gâlcă

Rapid zburdă în acest sezon, început cu Daniel Pancu la timona echipei. Giuleștenii au acumulat 21 de puncte după 10 etape, luptându-se cu Dinamo și U Craiova pentru șefia clasamentului. Victoria de acasă cu FC Argeș a adus și mai multă bucurie în rândul conducerii. Victor Angelescu a vorbit despre actualul Rapid, ținând să evidențieze cât de important este rolul lui „Pancone” în schimbarea față de stagiunea trecută, când echipa era pregătită de Costel Gâlcă.

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„(n.r. de ce să nu ne așteptăm acum ca Rapid să nu cadă ca în alte sezoane) Sunt importante punctele pe care le-am făcut. Noi am fost pe locul 1 după prima etapă de play-off anul trecut și după aceea nu am terminat nici în cupele europene. Important este pe ce loc vom termina la final după ce se trage linie. În schimb, până atunci în campionatul regulat este important să acumulăm un număr bun de puncte și să intrăm de pe poziție bună în play-off.

Pancu a adus la Rapid o cu totul și cu totul altă atitudine, transmite ceea ce ne doream să fie transmis la Rapid. Este un lider în vestiar, ceea ce este un lucru de care Rapidul avea nevoie și cred că dacă vom continua așa vom arăta pe parcursul sezonului la fel de bine, dacă nu chiar mai bine”, a spus Victor Angelescu, la VOYO SPORT LIVE.

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Costel Gâlcă a reclamat clubul la Comisii. Cum a reacționat conducerea Rapidului

Costel Gâlcă (54 de ani) și staff-ul cu care a lucrat la Rapid sezonul trecut au dat în judecată clubul alb-vișiniu pentru neplata unor salarii. Conducerea echipei de sub Podul Grant a reacționat, explicând ulterior de ce s-a ajuns în această situație. „Este o chestie pe care o știam și putem spune, în ghilimele, că ne-am dorit acest lucru. (n.r. Cum adică v-ați dorit?) O să fie plătit, dar la momentul potrivit.

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E ceva ce știam și e asumat. (n.r. V-a deranjat despărțirea de Costel Gâlcă?) Nu vreau să intru într-o polemică. Repet: este o chestie asumată. Vă pot spune că 100% o să-și ia banii pentru că așa e normal”, mărturisea același Victor Angelescu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, duminică, 13 septembrie.

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Sezonul trecut, cu Costel Gâlcă antrenor, Rapid s-a clasat pe locul 2 în sezonul regulat (56 de puncte), pentru ca în play-off să termine pe poziția a 5-a, cu 34 de puncte (doar 2 mai mult decât FC Argeș, locul 6).

  • 21 de puncte are Rapid sezonul acesta după 10 etape
  • 19 puncte avea Rapid sezonul trecut, în aceeași perioadă
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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