“Aveam nickname Oşanul!”. Europarlamentarul Cristian Terheş dezvăluie cum şi-a cunoscut soţia

Mai exact pe MIRC, un loc unde milioane de români își petreceau timpul în urmă cu peste 25 de ani, înainte ca WhatsApp, Telegram sau Facebook Messenger să fie considerate primele opțiuni pentru cei care doresc să discute on-line.

Europarlamentarul Cristian Terheş dezvăluie cum şi-a cunoscut soţia

Așadar, Terheș și-a cunoscut soția pe un astfel de canal de mIRC, fiind ajutat de nick nameul său: oșeanul. ”Ați cunoscut-o pe doamna pe internet, pe bune? Ea era în America?”, s-a întrebat Mihai Tatulici, moderatorul emisiunii TATULICI la FANAT1K.

”Da, era, dar era româncă plecată de dinainte. Am discutat mult. M-a văzut nicknameul, aveam userul , era din Satu Mare mi-a scris dacă sunt din Satu Mare.

, un an și ceva am vorbit pe internet. A venit în țară să mă cunoască. Din toamna lui 2000 până în 2001 am vorbit pe internet, a venit în țară, apoi am terminat facultatea și am plecat în SUA, 17 ani”, a explicat Terheș.

MIRC era un client de tip Internet Relay Chat (IRC) pentru Windows, la modă în anii 2000. Practic un program în care oamenii se logau și intrau în diverse ”camere” de chat pentru a discuta cu necunoscuți, pe diverse teme.

Cât despre oșeni și Țara Oașului, aceasta este o regiune geografică, istorică și etno-culturală românească alcătuită din Depresiunea Oașului și din munții care o delimitează, Munții Oaș și Munții Gutâi.

Cristian Terheș s-a născut în Zalău, județul Sălaj

Țara Oașului este aflată în nordul Transilvaniei, în județele Maramureș și Satu Mare. Cristian Terheș este născut, de fapt, în Zalău, județul Sălaj, pe 4 decembrie. De profesie Cristian Terheș este și preot, dar și specialist în comunicare.

A ocupat funcțiile de preot și director business intelligence, conform BEC. Absolvent al facultății de teologie de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Cristian Terheș a studiat jurnalismul la Fullerton College din California. Mai mult, după o perioadă de timp a lucrat la Santiago Canyon College.

Preot şi administrator al comunităţii greco-catolice “St. John the Baptist Romanian Catholic Mission” din Tustin, California, Cristian Terheș este priceput în ale tehnologiei și un mare amator de computere și gadgeturi.