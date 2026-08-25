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„Aveam piciorul paralizat! Mă trezeam la 5:00 și plângeam în fiecare dimineață”. Daniel Pancu, la un pas să se retragă la doar 28 de ani

Daniel Pancu are un mare regret în cariera de fotbalist, acela că nu a jucat mai mult pentru naționala României. Care a fost momentul care aproape că l-a făcut să renunțe la fotbal înainte de 30 de ani
Ciprian Păvăleanu
25.08.2026 | 09:55
Aveam piciorul paralizat Ma trezeam la 500 si plangeam in fiecare dimineata Daniel Pancu la un pas sa se retraga la doar 28 de ani
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Daniel Pancu s-a gâdnit serios să se lase de fotbal la doar 28 de ani. Foto: Sportpictures.eu
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Daniel Pancu a avut o carieră onorabilă, cu meciuri și goluri în Superliga Turciei, pentru Beșiktaș și Bursaspor, în timp ce în România a strălucit la Rapid București, echipă pe care o antrenează în prezent. Marele său regret este acela că a bifat doar 27 de selecții pentru naționala României, deși este sigur că ar fi meritat mai multe.

Care este marele regret al lui Daniel Pancu

Daniel Pancu a adunat 27 de selecții la națională și 9 goluri în doar 4 ani. El a primit convocări doar între anii 2001 și 2005, mai exact în timpul perioadei petrecute la Rapid după revenirea de la Cesena și în timpul anilor petrecuți la Beșiktaș. 

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În vremea când evolua pentru Bursaspor, „Pancone” recunoaște că a avut o problemă gravă la picior, care i-a pus capăt carierei sale sub „tricolor”, lucru pe care îl regretă enorm. „Am 27 de selecții, 9 goluri, jucând pe poziția de mijlocaș central. De cele mai multe ori în atac erau Mutu cu Ganea, eu cu Rădoi în centru, în echipa aia. Regret, pentru că aș fi meritat, cu siguranță. Eu am avut o perioadă în care am fost căzut total între 2005 și 2007 pentru că, practic, eram paralizat la piciorul drept”, a spus Daniel Pancu la podcastul lui Mercori.

Problema care „l-a interzis” pe Daniel Pancu la echipa națională

Timp de 2 ani de zile, fostul atacant s-a chinuit cu problema medicală de la picior. Este vorba de un anevrism, care îi cauza o paralizie a piciorului, iar el povestește că avea nevoie de 2 ore de mers înaintea antrenamentelor.  Chiar și după ce și-a rezolvat problema medicală, el nu a mai fost chemat la națională:

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Un anevrism, am avut doi ani în care nimeni nu-mi găsea problema. La Bursa, plângeam pur și simplu în fiecare dimineață în cantonament. La 5:00 dimineața mă trezeam ca să pot două ore să merg, după care să mă antrenez la 8:00 dimineață. Să te chinui doi ani în halul ăsta… Până când doctorul turc mi-a băgat o substanță de contrast, a doua zi m-a operat și în trei săptămâni am fost la antrenamente. A fost unul dintre cele mai fericite momente din viața mea. M-am gândit mult timp la retragere. A fost groaznică perioada de doi ani.

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După care am avut momente foarte bune și la Rapid, foarte bune meciuri în cupele europene în perioada aia, 2010-2011-2012, dar erau idei preconcepute. Atunci se considera probabil că sunt un jucător în vârstă, dar puteam să mai joc cu siguranță multe alte meciuri la națională”, a mai declarat Daniel Pancu

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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