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FANATIK . Fotbalistul a fost cedat împrumut de FCSB pentru un an la echipa lui Charalambous şi Pintilii, în speranţa că îşi va reveni în formă.

Octavian Popescu, regretat de Mitică Dragomir: „Aveam unul singur şi l-am dat în Grecia”

Dumitru Dragomir este unul dintre marii susţinători ai lui Tavi Popescu spune că SuperLiga şi-a pierdut singurul jucător care driblează. Totuşi, Mitică nu este sigur că românul va rupe norii în Grecia:

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„Aveam şi noi unul singur care dribla şi l-am dat în Grecia. Drăguş nu e dribleur. Trebuia să fie ca Hagi, o lua şi rămâneai mască. Îl aveam pe Tavi Popescu, unul singur. Şi mai încerca şi Tănase. În rest nu avem niciunul în toată ţara.

Nu avem niciun fotbalist în toată România care să facă preluări perfecte. Din viteză pe stânga, din viteză pe dreapta, nu avem niciunul. Dacă avem unul singur care face preluări cum trebuie, ăla joacă în echipa lumii. Noi suntem talentaţi, dar nu suntem pregătiţi. Nu ştiu dacă va reuşi Tavi în Grecia. În mod normal ar trebui să îi spargă pe toţi”, a spus Dragomir în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

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Dragomir, despre jucătorul care ar fi valorat azi 100.000.000 de euro

Fostul şef al Ligii Profesioniste de fotbal regretă faptul că . Dragomir spune că fostul mare talent al României ar fi fost jucător de 100.000.000 de euro:

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„Perlă era Dobrin, Balaci, Hagi, Lupu. Şi ăsta de la Bistriţa, Sănmărtean. Dacă eu eram impresarul lui şi îl ştiam la 22-23 de ani, era fotbalist de peste 100.000.000 de euro. În lume nu sunt cinci ca el.

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Dacă era pregătit cum trebuie, în viaţa mea n-am văzut talent. La dribling era mai tare decât toţi, poate Dobrin să-l fi întrecut. Te omora. Îţi spun, era jucător de 100.000.000 de euro. Dacă avea forţă în el de la 15 ani. Avea şi viteză”, a spus Dragomir.