„Aveau măști pe față, am simțit o lovitură puternică în cap”. Incidente grave după derby-ul Clujului. Copii atacați în plină stradă, unul a ajuns de urgență la spital. Video

Incident șocant la Cluj după meciul dintre . Doi copii de 14 ani, fani ai echipei din Gruia, au fost bătuți cu bestialitate de ultrașii din galeria rivală. Unul dintre aceștia a fost lovit cu o bâtă în cap și a ajuns la urgențe.

Bătaie după U Cluj – CFR. Un copil de 14 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit în cap cu o bâtă

Copiii se îndreptau spre casă după partida de pe Cluj Arena, însă, pe drum, s-au intersectat cu un grup de 15-20 de ultrași din . Aceștia au fost atacați de indivizi mascați. Poliția și ambulanța au intervenit extrem de târziu, iar majoritatea agresorilor au reușit să fugă.

„La un moment dat, de pe podul cu lacăte, am văzut cum apar 15-20 de indivizi. Aveau măști pe față și se îndreptau direct spre noi. N-am apucat să reacționăm, că deja erau lângă noi. Prima dată l-au prins pe prietenul meu. L-au lovit peste față și i-au băgat mâinile prin buzunare, căutând fulare cu însemnele CFR. Nici nu apucasem să spun ceva sau să mă mișc, când, dintr-o dată, am simțit o lovitură extrem de puternică în cap.

Instinctiv, am fugit. Am alergat vreo 10 metri, iar atunci mi-am pus mâna la ceafă. Am simțit ceva rece și, când am tras mâna, era plină de sânge. În acel moment, abia am realizat ce mi s-a întâmplat. Sângele îmi curgea pe gât și pe haine, iar totul se petrecuse atât de repede încât nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Chiar atunci am văzut că vin polițiștii și jandarmii, iar agresorii au început să fugă în toate direcțiile”, a declarat unul dintre copiii atacați, potrivit Știri de Cluj. .

Tatăl copilului agresat, terifiat de cele întâmplate. „Cineva trebuie să răspundă pentru asta”

Puștii au fost luați prin surprindere de atac. La fața locului au ajuns mai mulți membri din galeria CFR Cluj, împreună cu câțiva jandarmi și polițiști. Unul dintre copii a fost transportat la UPU, unde i-au fost aplicate copci. La această oră, încă se fac cercetări.

„Nu e normal să se întâmple așa ceva. Nu e normal ca niște copii de 14 ani să fie atacați doar pentru că țin cu o echipă de fotbal. Asta nu mai e rivalitate, asta e violență de stradă, e pur și simplu tentativă de omor.

Cineva trebuie să răspundă pentru asta. Nu vreau să mai pățească alți copii ce a pățit băiatul meu”, a declarat tatăl copilului atacat, conform sursei menționate anterior.