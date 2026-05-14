Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Kyros Vassaras pregătește o surpriză de proporții. Exclusiv

Kyros Vassaras s-ar fi decis cu privire la „centralul” care va conduce meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj, care ar putea fi decisiv în lupta pentru titlu din Superliga.
Bogdan Mariș
14.05.2026 | 12:44
Kyros Vassaras (60 de ani) s-ar fi decis cu privire la „centralul” care va conduce meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj, care ar putea fi decisiv în lupta pentru titlu din Superliga. FOTO: colaj Fanatik
Kyros Vassaras ar fi luat decizia cu privire la „centralul” care va conduce meciul de titlu din Superliga, Universitatea Craiova – Universitatea Cluj. Președintele CCA îl pregătește pe Marcel Bîrsan (44 de ani) pentru partida care se va disputa duminică, de la ora 20:30 pe „Ion Oblemenco”.

Kyros Vassaras ar fi decis. Marcel Bîrsan ar fi arbitrul ales pentru meciul de titlu Universitatea Craiova – U Cluj

Universitatea Craiova ar putea deveni noua campioană a României în cazul în care se va impune contra lui U Cluj pe „Ion Oblemenco” în penultima etapă a play-off-ului. Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, s-ar fi decis cu privire la arbitrul care ar urma să conducă jocul. Din informațiile FANATIK, la această oră ar fi vorba despre Marcel Bîrsan.

Gruparea pregătită de Filipe Coelho are un avantaj de un punct în clasament înainte de meciul direct, așadar cu un succes pe teren propriu ar putea cuceri titlul, caz în care va câștiga eventul, deoarece i-a învins pe clujeni în finala Cupei României Betano. În cazul în care formația din Bănie nu se impune, titlul se va decide în ultima etapă, când Universitatea Craiova joacă pe terenul Rapidului, iar „șepcile roșii” primesc vizita celor de la Dinamo.

Cum a comentat Marius Mitran delegarea lui Marcel Bîrsan la meciul de titlu

Aflat în studioul emisiunii FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ, jurnalistul Marius Mitran, care activează și în cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat decizia pe care ar fi luat-o Kyros Vassaras. „Mi se pare un arbitru foarte bun. Nu știu dacă el a avut până acum în carieră un meci de importanța asta.

E important nu doar cum arbitrezi, ci și miza pe care o arbitrezi. Aici e miza campionatului. Cred că e un arbitru care se califică pentru un astfel de meci. În ciuda protestelor venite în ultimii ani dinspre Craiova. Trebuie să îți arăți valoarea. E un moment bun pentru el”, a afirmat acesta.

Marcel Bîrsan, implicat în mai multe controverse la meciurile Craiovei din acest sezon

Pe 8 mai, Marcel Bîrsan s-a aflat în camera VAR la partida pe care Universitatea Craiova a disputat-o pe terenul lui CFR Cluj (0-0). Acesta a luat o decizie extrem de controversată la o fază în care „feroviarii” puteau primi un penalty, incidentul fiind analizat atunci în detaliu la FANATIK SUPERLIGA de fostul mare arbitru Cristi Balaj.

În ianuarie, Marcel Bîrsan s-a aflat la centru la partida Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0, iar prestația sa a fost criticată de președintele de onoare al grupării din Bănie, Sorin Cârțu. „A avut o prestaţie, aşa, sub ceea ce ne aşteptam. A iritat pe toată lumea.  Nu mă gândesc la ceva preconceput. Dar o prestaţie modestă. E marcat când vine la Craiova. De importanţa meciului, de public, de atmosferă.

(…) Să fie mai atent când vine la Craiova. Dar dacă are astfel de prestaţii mai bine nu mai vine. El avut un stil de caporal, de sergent. Să pedepsească pe toată lumea. El trebuie să ia măsuri. Felgueiras e totuşi un director sportiv, nu s-a dus să îl înjure. Trebuie să mergi, să discuţi”, afirma la acel moment oficialul Universității, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

  • 2-1 a fost scorul meciului Universitatea Craiova – U Cluj din turul sezonului regulat, arbitrat de Marcel Bîrsan
  • 2025 este anul în care Marcel Bîrsan a ieșit de pe lista FIFA ca și „central”. Încă se află pe listă ca VAR
