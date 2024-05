„Avem cel puțin 8 jucători la final de contract”. Ce are de gând să facă administratorul Andrei Nicolescu

, și este în „pole-position” pentru menținerea pe prima scenă a fotbalului românesc și din sezonul viitor. pentru formația din Ștefan cel Mare.

Dinamo poate să rămână fără 8 jucători la finalul sezonului

Conform informațiilor FANATIK, opt fotbaliștii au ajuns la final de contract cu formația din Ștefan cel Mare. Este posibil ca jucătorii să nu-și prelungească înțelegerea cu Dinamo dacă echipa lui Kopic nu va reuși să rămână în prima ligă din sezonul viitor.

Andrei Nicolescu a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, unde a confirmat informațiile FANATIK, dar a ales să nu vorbească despre jucătorii al căror contract va expira după returul de la Miercurea Ciuc.

„Sunt jucători la final de contract. Nu știu dacă sunt zece, dar sunt câțiva jucători la final de contract. Cred că între opt și zece jucători care sunt la final de contract.

Dar nu avem cum să discutăm nimic, acum. Sunt corecte informațiile FANATIK. După ultimul meci vom discuta de contracte”, a declarat Andrei Nicolescu la emisiunea FANANTIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu a vorbit și despre viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo

Pe lângă cei opt fotbaliști, cărora le vor expira înțelegerea cu formația din Ștefan cel Mare după meciul de la Miercurea Ciuc, se mai află și nimeni altul decât Zeljko Kopi, antrenorul croat care a reușit să o salveze pe Dinamo de la retrogradare când șansele erau minime.

. Administratorul „câinilor” a declarat că Zeljko Kopic are în contract o clauză care-i permite să-și prelungească automat înțelegerea cu Dinamo pe încă un an.

„Automat, există o opţiune de prelungire a contractului pe încă un an. Pe mai departe, trebuie să facem o analiză. Nu vorbesc de antrenor, vorbim cu noi, toţi, din club.

O analiză trebuie făcută, sportiv nu am fost unde trebuie acest an. La final, analiza va fi făcută de acţionari şi în ceea ce mă priveşte. Într-adevăr, este un an greu sportiv, cu două perioade distincte.

Trebuie să vedem ce am greşit. Am avut nişte hop-uri pe care nu le-am trecut aşa cum a trebuit”, a mai spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

