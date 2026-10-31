Sport

Cifrele Wyscout ale lui Andrei Șucu la primul meci ca titular pentru Rapid

Alex Bodnariu
31.10.2026 | 17:49
Cifrele Wyscout ale lui Andrei Sucu la primul meci ca titular pentru Rapid
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Șucu, invizibil pe teren la primul meci ca titular la Rapid. Cum arată cifrele Wyscout
Fiul lui Dan Șucu a primit o șansă uriașă la Rapid, dar a fost scos de pe teren după doar 45 de minute! Cifrele Wyscout arată cât de slab a jucat Andrei Șucu.
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Andrei Șucu a bifat prima apariție ca titular pentru Rapid în SuperLiga, în victoria cu 2-0 obținută joi seară, 30 octombrie, în fața celor de la Csikszereda. Fiul patronului giuleștenilor a primit o șansă importantă din partea lui Daniel Pancu, însă a rămas la vestiare după pauză. FANATIK a analizat cifrele oficiale Wyscout pentru a vedea cum s-a descurcat tânărul fotbalist.

Andrei Șucu, titular în premieră pentru Rapid. De ce a mizat Daniel Pancu pe fiul patronului

Rapid s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Csikszereda, însă Daniel Pancu a surprins încă dinaintea fluierului de start. Antrenorul giuleștenilor l-a titularizat pe Andrei Șucu, în vârstă de numai 17 ani, în locul lui Alex Dobre, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Rapidului a început partida pe banca de rezerve, iar fiul lui Dan Șucu a primit șansa de a demonstra că poate face față rigorilor din SuperLiga.

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Decizia lui Pancu a avut și o explicație. Tehnicianul a mizat pe Andrei Șucu pentru a respecta regula U21, care le dă bătăi de cap giuleștenilor în acest sezon. Rapid are puține soluții pentru această regulă, iar antrenorul este nevoit să facă anumite sacrificii în alcătuirea primului „11”. De altfel, Marian Aioani a fost lăsat pe banca de rezerve în mai multe partide, în condițiile în care între buturi a fost trimis tânărul Ungureanu.

Andrei Șucu, invizibil pe teren la primul meci ca titular la Rapid. Cum arată cifrele Wyscout

Andrei Șucu a evoluat în spatele atacantului, într-un sistem 4-2-3-1, având rolul de a face legătura între mijlocași și compartimentul ofensiv. Fotbalistul de 17 ani a petrecut pe teren prima repriză și cele trei minute suplimentare, perioadă în care a înregistrat 30 de acțiuni, dintre care numai 16 reușite. A părut lent în multe momente și cu un tempo inferior celui impus de adversari.

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Potrivit datelor Wyscout analizate de FANATIK, Șucu a încercat 15 pase și a reușit doar 9, având o precizie de 60%. Mai mult, dintre cele trei pase trimise înainte, numai una și-a găsit destinatarul. Procentajul este unul foarte slab pentru un fotbalist care evoluează în spatele atacantului. Tânărul jucător a contribuit prea puțin la construcția ofensivă și a întrerupt în câteva rânduri acțiunile Rapidului prin pase greșite.

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Mai mult, Andrei Șucu nu a expediat niciun șut spre poartă și nu a oferit vreo pasă-cheie. A încercat o singură centrare, fără succes, și a reușit un dribling din tot atâtea tentative. De asemenea, a avut o singură pasă către ultima treime a terenului, aceasta fiind precisă. Ce-i drept, nici evoluția colectivă a Rapidului din prima parte a meciului cu Csikszereda nu s-a ridicat la nivelul pretențiilor giuleștenilor.

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StatisticăAndrei Șucu
Minute jucate45
Acțiuni reușite16 din 30 (53%)
Pase precise9 din 15 (60%)
Pase înainte precise1 din 3 (33%)
Pase înapoi precise3 din 4 (75%)
Pase în ultima treime1 din 1 (100%)
Dueluri câștigate7 din 14 (50%)
Dueluri defensive câștigate3 din 5 (60%)
Dueluri ofensive câștigate2 din 4 (50%)
Dueluri aeriene câștigate1 din 3 (33%)
Driblinguri reușite1 din 1 (100%)
Centrări precise0 din 1
Șuturi0
Pase-cheie0
Intercepții0
Faulturi comise0

 De ce l-a schimbat Daniel Pancu la pauză pe Andrei Șucu

La pauză, Pancu a decis să schimbe trei fotbaliști. Șucu, Kamara și Ouedraogo au fost înlocuiți cu Rareș Pop, Claudiu Petrila și Alexandru Dobre. Rapid a deschis scorul prin Dina Grameni, în minutul 61, iar Dobre a stabilit rezultatul final, 2-0, din penalty, în prelungiri.

În partea secundă, giuleștenii au jucat mult mai direct, iar fotbaliștii veniți de pe bancă au adus mai multă claritate în jocul ofensiv. Rapid a devenit mai periculoasă și a reușit să facă diferența pe tabelă. Schimbarea lui Șucu la pauză s-a dovedit, așadar, o decizie inspirată. Nu același lucru se poate spune însă despre titularizarea sa, cel puțin prin prisma evoluției din cele 45 de minute.

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Daniel Pancu, detalii despre situația lui Andrei Șucu la Rapid

La finalul partidei, Daniel Pancu a explicat că titularizarea lui Andrei Șucu a reprezentat o oportunitate pentru tânărul fotbalist, dar și că acesta mai are mult de muncă pentru a se impune la nivelul SuperLigii. Antrenorul a dezvăluit că jucătorul își dorește mai multe minute și că a discutat inclusiv cu Dan Șucu despre situația sa.

„Are nevoie de multe meciuri pentru a fi pregătit să joace la o echipă cu obiectivele Rapidului. El se străduiește în permanență, însă a avut o evoluție normală, exact cum mă așteptam. La un moment dat, în prima repriză, se sufocase. Sunt lucruri firești”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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