Avem dovada! Imaginea cu fotbalistul Horia Ivanovici la naționala jurnaliștilor împotriva Ungariei: “Mi s-a cântat și imnul!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Imaginea cu fotbalistul Horia Ivanovici la naționala jurnaliștilor împotriva Ungariei

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a vorbit în trecut despre , fiind selectat de FC Argeş în 1989, de cunoscutul antenor Gabriel Trandafirescu. Dar, odată cu venirea Revoluţiei, s-au tăiat banii de la echipă şi Horia Ivanovici a fost nevoit să renunţe la fotbal.

Realizatorul FANATIK SUPERLIGA avea însă să joace la nivel înalt, la naţionala ziariştilor. Horia Ivanovici a venit cu dovada în direct în emisiune, o poză cu naţionala ziariştilor români la Budapesta, înaintea meciului cu Ungaria, câştigat cu 1-0 de „tricolori”:

ADVERTISEMENT

„Ia uite, asta e naţionala de fotbal a ziariştilor la Budapesta, înaintea unui meci istoric cu naţionala Ungariei. Uite ce alonjă aveam, lângă mine e Daniel Stanciu, arestase mingea şi Radu Antohi, de la radio. Era naţionala ziariştilor, Robert. Stai să îţi mai spun una tare.

Mi s-a cântat şi imnul. Robert, ţie ţi s-a cântat vreodată imnul? (n.r. râde) Ştii cine era antrenorul nostru? . Nu mai faceţi voi mişto de Ivanovici, că vă fac clătită…

ADVERTISEMENT

Am câştigat cu 1-0 meciul cu Ungaria. Dacă am dat eu golul, îmi dau demisia. Dar a dat Mihai Stoica golul. Ne-am mai distrat,am mai râs, mergem înainte”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT