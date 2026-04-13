Sport

Avem dovada! Imaginea cu fotbalistul Horia Ivanovici la naționala jurnaliștilor împotriva Ungariei: “Mi s-a cântat și imnul!”

Horia Ivanovici a venit în direct la FANATIK SUPERLIGA cu dovada că a fost jucător de echipa naţională... a jurnaliştilor. Realizatorul emisiunii a jucat la Budapesta în victoria României cu Ungaria, scor 1-0.
Catalin Oprea
13.04.2026 | 11:19
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a vorbit în trecut despre scurta carieră de fotbalist pe care a avut-o, fiind selectat de FC Argeş în 1989, de cunoscutul antenor Gabriel Trandafirescu. Dar, odată cu venirea Revoluţiei, s-au tăiat banii de la echipă şi Horia Ivanovici a fost nevoit să renunţe la fotbal.

Realizatorul FANATIK SUPERLIGA avea însă să joace la nivel înalt, la naţionala ziariştilor. Horia Ivanovici a venit cu dovada în direct în emisiune, o poză cu naţionala ziariştilor români la Budapesta, înaintea meciului cu Ungaria, câştigat cu 1-0 de „tricolori”:

ADVERTISEMENT

Ia uite, asta e naţionala de fotbal a ziariştilor la Budapesta, înaintea unui meci istoric cu naţionala Ungariei. Uite ce alonjă aveam, lângă mine e Daniel Stanciu, arestase mingea şi Radu Antohi, de la radio. Era naţionala ziariştilor, Robert. Stai să îţi mai spun una tare.

Mi s-a cântat şi imnul. Robert, ţie ţi s-a cântat vreodată imnul? (n.r. râde) Ştii cine era antrenorul nostru? Un selecţioner: Mircea Rădulescu. Nu mai faceţi voi mişto de Ivanovici, că vă fac clătită… 

ADVERTISEMENT
Am câştigat cu 1-0 meciul cu Ungaria. Dacă am dat eu golul, îmi dau demisia. Dar a dat Mihai Stoica golul. Ne-am mai distrat,am mai râs, mergem înainte”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
