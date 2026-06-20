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Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE după fiecare rezultat din grupe

Vezi pe site-ul FANATIK cum arată, în timp real, programul fazelor eliminatorii de la Cupa Mondială. Meciurile vor fi actualizate după fiecare rezultat înregistrat în faza grupelor.
Dragos Petrescu
20.06.2026 | 23:06
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondiala 16imi optimi sferturi semifinale LIVE UPDATE dupa fiecare rezultat din grupe
SPECIAL FANATIK
Fazele eliminatorii de la Cupa Mondială_ 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE după fiecare grupă // FOTO: X
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Site-ul FANATIK vă oferă o trece în revistă a tuturor meciurilor care se prefigurează în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial din 2026, turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Împerecherile echipelor naționale vor fi actualizate în timp real, după fiecare rezultat înregistrat de-a lungul partidelor din faza grupelor. Se anunță dueluri de foc încă din 16-imile de finală.

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Cum arată ACUM tabloul 16-imilor de finală de la Cupa Mondială 2026, după Olanda – Suedia 5-1

  • Meci 1: Germania – Scoția
  • Meci 2: Norvegia – Japonia
  • Meci 3: Coreea de Sud – Elveția
  • Meci 4: Olanda – Maroc
  • Meci 5: RD Congo – Ghana
  • Meci 6: Uruguay – Austria
  • Meci 7: SUA – Bosnia
  • Meci 8: Noua Zeelandă – Cehia
  • Meci 9: Brazilia – Suedia
  • Meci 10: Coasta de Fildeș – Franța
  • Meci 11: Mexic – Spania
  • Meci 12: Anglia – Portugalia
  • Meci 13: Argentina – Arabia Saudită
  • Meci 14: Australia – Iran
  • Meci 15: Canada – Belgia
  • Meci 16: Columbia – Paraguay

După ce faza 16-imilor se va încheia, echipele câștigătoare se vor întâlni conform grupării menționate anterior în optimile de finală (învingătoarea meciului 1 va da piept cu învingătoarea meciului 2, ș.a.m.d), urmând ca această regulă să se aplice pe tot parcursul fazelor eliminatorii, până când cele mai bune două echipe, fiecare dintre ele venind de pe o parte diferită de tablou, se vor duela în marea finală de pe 19 iulie.

Cum se califică echipele în fazele eliminatorii la Cupa Mondială 2026

Echipele clasate pe pozițiile 1 și 2 din fiecare grupa obțin calificarea directă în 16-imile de finală ale competiției, unde vor fi însoțite de cele mai bune opt țări care au încheiat pe locul al 3-lea. În cazul în care două formații termină la egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatul înregistrat în meciul direct.

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Următorul criteriu de diferențiere este golaverajul, iar ultimul, dar nu cel din urmă, este reprezentat de numărul de cartonașe galbene/roșii încasat de fiecare națiune. Bineînțeles, în acest caz primează echipa cu cele mai puține avertismente primite.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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