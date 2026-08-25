Avem fotbal de Europa League la București! Hapoel Beer Sheva le poate aduce în Giulești pe Juventus, AC Milan sau Bayer Leverkusen

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De 13 ani fără echipă în Champions League, România tot va avea parte în acest sezon de meciuri europene, și nu doar datorită Universității Craiova. Hapoel Beer Sheva s-a calificat în faza principală din Europa League și poate aduce acum adversari de calibru la București, pe Giulești.

Hapoel Beer Sheva s-a calificat în faza principală din Europa League

Ajunsă până în play-off-ul Champions League, Hapoel Beer Sheva s-a duelat aici cu azerii de la Sabah Baku. În tur, la București, . La returul de marți, 25 august, Hapoel Beer Sheva a avut un nou duel intens cu Sabah Baku. Zlatanovic deschisese scorul pentru formația din Israel încă din minutul 3, dar reușita sa a fost anulată pentru un offside.

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Tot el a marcat, deschizând oficial scorul în minutul 10. Nwachukwu a restabilit egalitatea înaintea pauzei, dar tot israelienii au lovit primii în actul secund. Mizrahi a marcat în minutul 61, aducând din nou Hapoel Beer Sheva în avantaj pe tabelă. Rakhmonaliyev a făcut ca scorul să fie 2-2 în minutul 74, transformând finalul partidei într-o luptă pe viață și pe moarte.

În minutul 90+5, Mutallimov a marcat pentru 3-2 în favoarea gazdelor. Întrucât scorul general era de 3-3, partida a mers astfel în prelungiri. Mbina a marcat pentru 4-2 în minutul 101, transformând scorul general în 5-4 pentru azeri, care s-au dezlănțuit total. Mickels a punctat și el în minutul 115, confirmând calificarea gazdelor în faza principală din Champions League cu 6-4 la geenral, în timp ce Hapoel Beer Sheva va juca în faza principală din Europa League.

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Juventus, AC Milan sau Bayer Leverkusen, așteptate pe Giulești

Europa League, deși este a doua competiție ca valoare, are parte de lupte importante între granzii Europei precum Juventus, AC Milan sau Bayer Leverkusen (calificate deja în faza principală), dar și mulți alții. Toate aceste formații concurează pentru marele trofeu, câștigat ultima dată de Aston Villa.

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Dacă la meciul tur de pe Giulești dintre Hapoel Beer Sheva și Sabah Baku, accesul a fost restricționat din motive de securitate, iar tichetele au fost comercializate prin intermediul clubului israelian, următoarele partide din faza principală a Europa League vor fi disponibile și pentru microbiștii români. Astfel, fanii români vor putea asista la confruntările de pe Giulești ale celor de la Hapoel Beer Sheva contra unor echipe de top.

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De ce joacă Hapoel Beer Sheva la București

Războiul din Fâșia Gaza dintre Israel și diferitele organizații teroriste din regiune este în plină desfășurare. Din acest motiv, echipele din această țară sunt încă nevoite să își joace meciurile de pe teren propriu din competițiile continentale în alte state. Beitar Ierusalim este un alt exemplu de formație israeliană care a jucat în această vară în România, . În ceea ce o privește pe Hapoel Beer Sheva, această echipă a evoluat anterior în Ungaria, pe stadionul lui Haladas, dar își va continua aventura europeană la București, pe Giulești.