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LPF își va alege președintele cândva în primăvara anului 2027, însă Gino Iorgulescu nu este sigur că va câștiga aceste alegeri. Mihai Rotaru, de exemplu, îl avertizează pe Iorgulescu că echipa sa nu îl va vota fără un program clar prin care să garanteze că aduce mai mulți bani cluburilor.

Gino Iorgulescu nu este sigur de votul Universității Craiova, spune Mihai Rotaru

Cluburile de fotbal din Superliga trăiesc, majoritatea, din banii din drepturi TV, astfel că Mihai Rotaru crede că a venit timpul ca LPF să obțină sume apropiate de cele din Polonia, de peste 100 de milioane de euro pe an pentru echipe.

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„Este extrem de important cine va veni la Ligă. Fotbalul românesc are nevoie de o Ligă puternică, cu viziune. Uitați-vă la Polonia, care acum cinci ani aducea 30 de milioane de euro, iar acum aduce 120 de milioane de euro către echipe. OK, o piață dublă față de a noastră, dar veniturile sunt de patru ori mai mari. Au centralizat veniturile din publicitate, poate să fie bine sau rău. Veniturile Ligii sunt de 120-140 de milioane de euro, pe care le distribuie către cluburi.

Nu vom vota doar omul, ci omul și programul. La Craiova nu poți să spui că vii și vedem noi ce facem. De ce n-am fost de partea lui Lupescu, de exemplu? L-am așteptat la Craiova, domnia sa a venit, a cerut o întâlnire, apoi am venit cu problemele: „Asta cum o vezi? Asta cum o vezi?”. A spus să ajungem acolo și le rezolvăm pe toate. La Craiova nu merge așa”, a declarat Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Rotaru cere soluții la regula U21 și un program coerent din partea președintelui LPF

Mihai Rotaru a subliniat că nu va accepta un președinte la Ligă care să nu aibă un program coerent de „guvernare. „Îi sfătuiesc pe toți președinții din Liga 1 să alegem cea mai bună variantă, nu doar omul, ci și programul. , de programul încărcat. Noi trebuie să găsim soluții să facem mai performantă regula U21, să joace mai mulți jucători. Nu știm care sunt soluțiile, avem idei, Federația are idei.

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Trebuie să găsim soluții. Știu că sunt oameni care și-au manifestat interesul să candideze. Vrem să ne întâlnim cu toți, să vedem fiecare cu ce soluții vine la probleme. Cred că vor fi cel puțin patru, cinci-șase candidați, pe lângă domnul Iorgulescu. Așteptăm să vedem fiecare cu ce propuneri vine. Vrem o Ligă care să știe să facă bani, să fie o voce puternică. Nu mă interesează talentul oratoric. Sigur, împreună cu FRF, hai să vedem apoi ce putem să facem”, a completat Rotaru