„Avem nevoie de remontada ! Oltenii montați sunt periculoși”. Mihai Rotaru pune presiune pe toată lumea înainte de Craiova – Maribor. Ce mesaj i-a transmis Mircea Lucescu

Mihai Rotaru se gândește la remontada cu Maribor și calificarea în turul 3 Conference League după 2-0 cu CFR Cluj. Mircea Lucescu și-a pus și el speranța în „alb-albaștri” și i-a transmis un mesaj mobilizator acționarului majoritar din Bănie.

Mihai Rotaru pune presiune pe toată lumea înainte de Craiova – Maribor: „Avem nevoie de remontada! Oltenii montați sunt periculoși”

s-au reaprins după succesul de la CFR Cluj, scor 2-0. Elevii lui Costel Gâlcă trebuie să întoarcă scorul joi pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Mihai Rotaru a vorbit cu speranță despre șansele „alb-albaștrilor” la calificare: „Avem nevoie de remontada , avem nevoie de rezultate care să rămână în istorie și în percepția publicului. Avem nevoie să mergem mai departe, meciul de joi devine cel mai important meci de până acum.

Este un meci în care trebuie să dăm totul pentru a trece mai departe. Trebuie să punem umărul cu toții de la suporteri, antrenori, jucători și personalul auxiliar. Fiecare colț al stadionului trebuie să pună presiune pe echipa adversă.

Vedem care este ritmul după rezultatul de aseară, sunt sigur că s-a creat o emulație, sunt sigur că toți avem așteptări. Toți suporterii, toți cei care sunt în jurul echipei cred că putem să mergem mai departe.

Dacă jucătorii, antrenorul și staff-ul cred asta este un pas înainte, trebuie să credem.Nu poți să umpli un stadion în luna august, dacă jucam în septembrie pariam pe 30.000 de oameni”.

Mircea Lucescu, mesaj pentru Mihai Rotaru: „Echipa joacă de la bine în sus, se poate califica”

Horia Ivanovici a vorbit cu Mircea Lucescu, iar „Il Luce” a ținut să îi transmită un mesaj public lui Mihai Rotaru. Marele tehnician român are încredere în forțele „alb-albaștrilor”, pe care îi vede calificați mai departe în Conference League.

„Înainte de emisiune l-am sunat pe Mircea Lucescu, am vorbit cu domnia sa, i-am spus la mulți ani și în mod expres mi-a spus: «Te rog, transmite-i lui Mihai să aibă încredere. Echipa joacă de la bine în sus, se poate califica și eu cred că se califică. Această echipa are potențial, îmi place din ce în ce mai mult cum joacă Craiova, cred că se califică»”, a spus Horia Ivanovici.

Mihai Rotaru i-a răspuns lui pe 29 iulie: „La mulți în primul rând, la mulți ani și în al doilea rând și mulțumiri pentru ce a spus. Și nouă ne place cum arată echipa, dar mai este mult de muncă”.

Propunere-șoc pentru Mihai Rotaru! Cum se poate umple „Ion Oblemenco” cu Maribor

„Nu este vorba de bani, este vorba de autorespectul suporterului. Sunt foarte mulți suporteri care ar refuza așa ceva. Suporterul nostru vine la stadion, cumpără abonament, își plătește biletul, nu este un suporter care așteaptă mila cuiva.

O să vină tot aceeași, vo rog să mă credeți pentru că am avut experiență în acest sens. Suporterul care ajută, cântă, strigă pe stadion este cel care are un profil clasic. Nu așteaptă nimic gratis, chiar suntem una dintre echipele care au un preț decent la tot ce înseamnă accesul pe stadion.

V-am explicat de ce nu este cazul, suporterul nostru este un suporter aparte. Am avut experiență în acest sens, sunt și alte echipe care merg pe alt principiu. Noi am tăiat la zero invitațiile, toate lojele sunt plătite, chiar avem o rețetă bună pentru acest sezon.

Cel mai important lucru este presiunea pe care publicul poate să o pună în acest meci. Oltenii montați sunt periculoși. Am câștigat agresivitatea și este meritul exclusiv al lui Costel. Recuperăm foarte sus, alergăm foarte mult și băgăm capul în crampon.

Este nou, noi eram puțini mai boemi. Ne apropiam mai mult de spiritul Rapidului decât de cel al Olteniei. Oshima, Paradela și Mora sunt niște jucători agresivi și gândiți-vă că trebuie să revină și Screciu”, a declarat finanțatorul oltenilor.

