Avem raportul scris al lui Vidican după bătaia de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2! De ce au primit cartonaș roșu Cordea și Bergodi. Exclusiv

ADVERTISEMENT

CFR Cluj – U Cluj, din etapa a 26-a din SuperLiga, s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 3-2. La finalul duelului Cristiano Bergodi și Andrei Cordea au văzut cartonașul roșu după un scandal monstruos, iar FANATIK a aflat ce scrie în raportul lui Rareș Vidican.

Ce a scris Rareș Vidican în raportul scirs după bătaia de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2

de la finalul partidei dintre CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2. Atât Cristiano Bergodi, cât și Andrei Cordea au văzut cartonașul roșu, în urma evenimentelor petrecute după fluierul final.

ADVERTISEMENT

FANATIK a intrat în posesia raportului „centralului”. Rareș Vidican a consemnat după meci că , a adresat injurii băncii tehnice a Universității Cluj. În ceea ce privește eliminarea lui Cristiano Bergodi, arbitrul a menționat că italianul a „prins de gât” un adversar.

„Andrei Ioan Cordea – cartonaș roșu pentru injurii adresate băncii tehnice a echipei Universitatea Cluj.

Cristiano Bergodi – cartonaș roșu pentru prinderea de ceafă a unui jucător al echipei CFR Cluj”, s-a arătat în raportul întocmit de Rareș Vidican la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2.

ADVERTISEMENT

Ce s-a petrecut la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj 3-2

La scurt timp după fluierul final din CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2, . Motivul? Fotbalistul ar fi adresat injurii către Dan Nistor, însă staff-ul tehnic a considerat că acestea vizau întreaga bancă de rezerve.

ADVERTISEMENT

Cei doi au fost protagoniști într-o încăierare generală, iar Rareș Vidican a decis să le acorde cartonașul roșu, în contextul în care tensiunile de pe teren depășeau limita normală.