Avem raportul scris al lui Vidican după bătaia de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2! De ce au primit cartonaș roșu Cordea și Bergodi. Exclusiv

FANATIK a intrat în posesia raportului scris de Rareș Vidican după CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2. Care a fost explicația din spatele sancțiunilor primite de Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.
Iulian Stoica
07.02.2026 | 23:42
FANATIK a aflat ce a scris Rareș Vidican în raport după CFR Cluj - U Cluj 3-2. Sursă foto: Colaj Fanatik
CFR Cluj – U Cluj, din etapa a 26-a din SuperLiga, s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 3-2. La finalul duelului Cristiano Bergodi și Andrei Cordea au văzut cartonașul roșu după un scandal monstruos, iar FANATIK a aflat ce scrie în raportul lui Rareș Vidican.

Ce a scris Rareș Vidican în raportul scirs după bătaia de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2

Rareș Vidican a sancționat incidentele dure de la finalul partidei dintre CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2. Atât Cristiano Bergodi, cât și Andrei Cordea au văzut cartonașul roșu, în urma evenimentelor petrecute după fluierul final.

FANATIK a intrat în posesia raportului „centralului”. Rareș Vidican a consemnat după meci că Andrei Cordea, așa cum fotbalistul a recunoscut, a adresat injurii băncii tehnice a Universității Cluj. În ceea ce privește eliminarea lui Cristiano Bergodi, arbitrul a menționat că italianul a „prins de gât” un adversar.

„Andrei Ioan Cordea – cartonaș roșu pentru injurii adresate băncii tehnice a echipei Universitatea Cluj.
Cristiano Bergodi – cartonaș roșu pentru prinderea de ceafă a unui jucător al echipei CFR Cluj”, s-a arătat în raportul întocmit de Rareș Vidican la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2.

Ce s-a petrecut la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj 3-2

La scurt timp după fluierul final din CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2, Cristiano Bergodi a sărit direct la gâtul lui Andrei Cordea. Motivul? Fotbalistul ar fi adresat injurii către Dan Nistor, însă staff-ul tehnic a considerat că acestea vizau întreaga bancă de rezerve.

Cei doi au fost protagoniști într-o încăierare generală, iar Rareș Vidican a decis să le acorde cartonașul roșu, în contextul în care tensiunile de pe teren depășeau limita normală.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
