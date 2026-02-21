Avem selecționer la barajul cu Turcia! FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

Federația Română de Fotbal a anunțat că Mircea Lucescu, actualul selecționer al României, dar care se confruntă cu probleme de sănătate, va sta pe bancă la barajul cu Turcia pentru Campionatul Mondial 2026, care va avea loc pe 26 martie, ora 19:00. Anunțul oficial și primele reacții.

Mircea Lucescu va sta pe bancă la Turcia – România

Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică , unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani pentru ”tricolori”. pe site-ul oficial în cursul zilei de sâmbătă, 21 februarie.

”Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente și a discuțiilor purtate între conducerea FRF și selecționer. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să își îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară.

Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale”, se arată pe .

Prima reacție a lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, în ciuda problemelor de sănătate, a ținut legătura cu asistenții săi de la naționala României. Selecționerul României are încredere totală în jucători și speră să facă o figură frumoasă în atmosfera nebună de la Istanbul.

“De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți.

Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a spus Mircea Lucescu.

Ce a spus Răzvan Burleanu despre informația momentului la echipa națională

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, s-a declarat încântat că Mircea Lucescu a putut să continue pe banca naționalei României. Șeful fotbalului românesc este de părere că experiența celui mai titrat antrenor român poate fi decisivă la meciul cu Turcia.

“Ne bucurăm să mergem împreună cu domnul Lucescu până la capătul drumului pe care l-am început în toamna anului 2024. Experiența domniei sale reprezintă un atu esențial pentru echipă într-un moment atât de important.

Avem încredere că România va reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Ce probleme de sănătate are Mircea Lucescu

Selecționerul Mircea Lucescu s-a confruntat cu o infecție cauzată de scăderea imunității organismului și a fost internat la Spitalul Universitar din Capitală. După ce a fost externat, tehnicianul a ales să meargă .

La scurt timp după ce ”Il Luce” a acuzat problemele de sănătate, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat că a avut o discuție cu selecționerul și au hotărât împreună ca .

Cum se califică România la Cupa Mondială

Pentru a se califica la Cupa Mondială din vară, echipa națională a României trebuie să câștige cele două meciuri din baraj. În semifinale, ”tricolorii” vor întâlni pe 26 martie, la Istanbul, reprezentativa Turciei, pentru ca cinci zile mai târziu să joace, tot în deplasare, cu învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo.

În cazul în care va obține biletele pentru turneul final ce va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, și va întâlni SUA, Paraguay și Australia.