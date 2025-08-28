Avem urnele din Europa League cu adversarii lui FCSB!

Pentru al doilea sezon consecutiv, FCSB va juca în faza principală a UEFA Europa League. Campioana din SuperLiga României și se pregătește de alte 8 confruntări cu echipe de top din fotbalul european.

ADVERTISEMENT

Lista posibililor adversari pe care îi poate întâlni FCSB în Europa League

FCSB a arătat încă o dată faptul că are „pedigree” european și s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în faza principală a UEFA Europa League. Echipa antrenată de Elias Charalambous a învins categoric Aberdeen și va mai juca cel puțin opt meciuri europene în această stagiune.

După dezamăgirile trăite cu Inter Club d’Escaldes și Shkendija, campioana României a demonstrat de ce este cea mai puternică echipă din SuperLiga și a trecut la pas de gruparea din Scoția, care n .

ADVERTISEMENT

Pentru parcursul european de excepție din sezonul trecut, când a ajuns până în faza optimilor de finală, FCSB va fi repartizată de UEFA în a treia urnă valorică, iar nume mari din elita fotbalului european vor putea ajunge la București.

Concret, în prima urnă valorică pentru tragerea la sorți din UEFA Europa League se regăsesc cei de la AS Roma, FC Porto, Glasgow Rangers, Feyenoord Rotterdam, LOSC Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, FC Salzburg și englezii de la Aston Villa.

ADVERTISEMENT

Cum ar arăta cel mai „horror” scenariu pentru campioana din SuperLiga: AS Roma, FC Porto, Fenerbahce, Lyon, FC Basel, Nottingham Forest, VfB Stuttgart și Panathinaikos.

FCSB, start dezastruos de campionat

După eșecurile cu Inter Club d’Escaldes și Shkendija, FCSB a reușit să se redreseze pe plan european și să se califice în faza principală a UEFA Europa League, după ce a câștigat returul play-off-ului contra scoțienilor de la Aberdeen, scor 3-0.

ADVERTISEMENT

Campioana din SuperLiga României are totuși un start de campionat catastrofal, având doar un singur succes în primele șase meciuri disputate. FCSB a suferit patru înfrângeri în ultimele cinci jocuri din SuperLiga, iar în weekend va da piept cu ardelenii de la CFR Cluj.