Aventura Emmei Răducanu cu spaniolul Carlos Alcaraz s-a terminat după 51 de minute

are a participat la competiția de dublu mixt de la US Open. Aventura lor s-a terminat însă după numai 51 de minute.

Emma și Carlos au rezistat 51 de minute pe teren

Ei au pierdut cu 4-2, 4-2 (s-a jucat până la patru, nu până la șase) partida cu perechea Jessica Pegula-Jack Draper (SUA-Marea Britanie). Răducanu și Alcaraz au salvat patru mingi de meci, dar au pierdut partida după doar 51 de minute de joc.

Conform specialiștilor, turneul de dublu mixt din acest an, care l-a înlocuit experimental pe cel tradițional, fost învăluit în negativism în zilele premergătoare evenimentului. Totuși, succesul relativ al primei zile de competiție a schimbat opinia generală.

Asistența numeroasă, zâmbetele jucătorilor, numele celebre care au intrat pe teren unul după altul și multă distracție au confirmat că acest tip de joc rapid ar putea avea viitor.Totuși, trebuie modificat și îmbunătățit înainte de a putea fi descris ca un eveniment de Grand Slam.

Se cunosc deja semifinalele competiției

Deși experimental, turneul pune la bătaie un milion de dolari pentru echipa câștigătoare. Pegula și Draper sunt deja în semifinale, deoarece turneul se joacă pe repede înainte. Acolo, învingătorii cuplului Răducanu/Alcaraz va întâlni perechea formată din Iga Swiatek și Casper Ruud.

În cea de-a doua semifinală vor juca Daniele Collins (SUA) și Christian Harrison versus Sara Errani (Italia) și Andrea Vavasori (Italia). Perechile Novak Djokovic – Olga Danilovic, Madison Keys – Frances Tiafoe, Elena Rybakina – Taylor Fritz, Naomi Osaka – Gael Monfils, Alexander Zverev – Belinda Bencic au fost eliminate în primul tur.

Carlos brought the around-the-net shot to mixed doubles! — US Open Tennis (@usopen)

US Open pune la bătaie premii uriașe în 2025

În acest context, premiile acordate câştigătorilor de la probele de simplu masculin şi feminin vor ajunge la suma de cinci milioane de dolari pentru fiecare.

Cecul de 5 milioane de dolari din acest an reprezintă o creştere de 39% faţă de 3,6 milioane de dolari anul trecut. Aceeaşi creştere procentuală a fost aplicată şi premiilor pentru finaliști, la simplu, care primesc câte 2,5 milioane de dolari fiecare. Semifinaliştii vor câştiga 1,26 milioane de dolari, o creştere de numai 26%.

România are trei jucătoare calificate direct pe tabloul principal de la US Open. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au garantat un premiu de 110.000 de dolari. Anca Todoni, locul 113 mondial, a fost eliminat, ieri, în primul tur al calificărilor. Todoni a fost învinsă de britanica Harriet Dart, locul 225 mondial, scor 7-5, 6-7 (3/7), 7-6 (10-6). Meciul a durat trei ore şi 21 de minute.