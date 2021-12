Ce avere are Gigi Becali? Diferenţă de 600 de milioane de euro între estimările specialiştilor şi cunoscuţilor. Ce spune patronul FCSB. Exclusiv

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, este pe locul 14 în clasamentul celor mai bogaţi români, conform ierarhiei realizate la final de an de revista Capital.

Latifundiarul are o , fiind cel mai bogat patron de club din Liga 1. Dintre oamenii de sport, doar Ion Ţiriac are o avere mai mare decât Gigi Becali: 2 miliarde de euro.

Ce avere are Gigi Becali? Diferenţă de 600 de milioane de euro între estimările specialiştilor şi cunoscuţilor

Însă, există voci care spun că Gigi Becali ar avea o avere mult mai mare decât estimările specialiştilor. Cristi Borcea, finul patronului de la FCSB şi ocupant al locului 79 în ierarhia selectă a bogaţilor, susţine că nu se poate compara cu latifundiarul, care ar avea o avere de peste 1 miliard:

“Eu cred că are peste 1 miliard, active și bani. Eu nu mă pot compara cu el. Pe el nu-l interesează decât biserica și familia. FCSB este doar o afacere”, a spus Cristi Borcea.

Dumitru Dragomir este şi el un prolific om de afaceri cu conexiuni puternice în lumea fotbalului. Chiar dacă au trecut 8 ani de când “Mitică” nu mai este preşedinte la Ligă, Dragomir ştie tot ce mişcă în fotbalul românesc şi este la curent şi cu averile oamenilor de fotbal.

Estimarea lui Dumitru Dragomir: “Are peste două miliarde”

Iar în ceea ce îl priveşte pe Gigi Becali, consideră că are o avere de, atenţie!, 2 miliarde de euro, spunând că nu trebuie să îşi mai facă griji pentru următorii 5.000 de ani pe parte financiară:

”Gigi Becali are pământuri de cel puțin un miliard și jumătate acum. Păi, mă, nu știe nimeni, nici nu știu dacă am dreptul să spun. Are pădure și din subvenție poate să trăiască oriunde în lume fără să mai muncească el și copiii lui toată viața.

Are mii de hectare de pădure, fraților! Pe asta n-o știe nimeni! Nici eu nu știu dacă e bine să spun sau nu că se supără ăsta, vă dați seama.

Pământul lui Gigi costă acum 300 de euro metrul, sub 250 de euro nu se vinde. În doi-trei ani, se vinde cu 800 de euro. Din punctul meu de vedere, are peste două miliarde. Convingerea mea este că, dacă trăiește cinci mii de ani, nu poate să rămână fără bani”, a spus Dragomir pentru Prosport.

Ce spune Gigi Becali: “Nu vreau să discut averea mea şi nu mă interesează ce estimează unii sau alţii”

Dar, specialiştii nu îl creditează pe patronul FCSB chiar la nivelul celor 2 miliarde dezvăluite de Dumitru Dragomir. Estimarea conservatoare a celor de la Capital este de 425 de milioane de euro pentru Gigi Becali.

FANATIK l-a contactat pe Gigi Becali pe marginea acestui subiect, iar latifundiarul ne-a transmis că nu îl interesează estimările care se fac pe seama averii sale:

“Nu vreau să discut averea mea şi nu mă interesează ce estimează unii sau alţii referitor la averea mea. Este un subiect pe care nu vreau să îl discut”, ne-a transmis Gigi Becali.

Ce spun jurnaliștii de la Capital: “Nu putem ști cât cash a îngopat unul dintre miliardari la rădăcina bătrânului nuc”

Jurnalistul Cătălin Dumitrescu de la Capital a vorbit pentru FANATIK despre modul în care se fac estimările pentru averile celor mai bogați români, publicate anual în revistă:

“Sursele noastre de informare sunt surse publice. Noi nu putem ști cât cash a îngopat unul dintre miliardari la rădăcina bătrânului nuc, ce conturi au prin Insula Man sau în vreo bancă elvețiană. Suma estimată de noi se bazează pe evoluția averii vizibile de-a lungul vremii, estimări a anumitor proiecte sau investiții, la fel, publice.

Nu în ultimul rând, construcția sumei pleacă de la estimarea făcută chiar de proprietar. Sigur, o bună parte dintre miliardarii din topul nostru nu ne comunică propria estimare, de aceea, de-a lungul unui an, încercăm să urmărim evoluția afacerilor sale, a tranzacțiilor cu adevărat importante, a căror valoare pot influența în plus sau minus nivelul de bunăstare exprimat în euro”.

Cătălin Dumitrescu a explicat pentru FANATIK și care sunt provocările de care se lovesc în realizarea Top 300 Capital: “Principala provocare este legată, de regulă, de sindromul secretomaniei. Sunt bogați care nu vor să își facă publică averea, și asta nu din modestie. Probabil, se simt mai la adăpost dacă fac jurnaliștii estimarea în locul lor. O altă provocare este volumul mare de lucru raportat la timpul alocat elaborării topului”.

Gigi Becali, unul dintre cei mai bogați români, nu mai vrea să investească în fotbal: “La revedere, bani de la mine din buzunar eu nu mai dau”

Chiar dacă vorbim de o avere de 400 de milioane, un miliard sau două miliarde, Gigi Becali este unul dintre cei mai bogaţi români. Însă, în ultima vreme patronul celor de la FCSB a declarat că nu mai este dispus să investească 1 euro la echipă din propriul buzunar.

Asta după ce, ani la rând, Gigi Becali a fost omul care investea sumele cele mai importante în fotbalul românesc, reuşind să dea şi cele mai mari lovituri pe piaţa transferurilor. Doar că, în final de 2021, latifundiarul a avut un discurs diferit:

“Eu, la revedere, bani de la mine din buzunar eu nu mai dau. Vând tot. Tot ce e de vânzare, vând imediat. Tănase, iau banii. Dacă dau 3 milioane, îl iau. Eu ți-am spus sentimentul meu de acum, adică dezamăgit.

Dar, dacă ține strategia cu vânzare de jucători, mă ocup. Dar, dacă trebuie să dau bani din buzunar…Un lucru e clar 500%: bani din buzunarul lui Becali pentru ca niște jucători să se joace cu mingea și să o bage în poartă nu veți mai vedea.

Nu sunt idiot, nu sunt masochist, de ce să dau foc la banii mei? Strategia a ținut și ține și acum, pentru că încă mă bat la titlu. Dar nu poți să te bați cu o echipă care are 40 de jucători și salarii mari. CFR are un patron foarte puternic, cu foarte mulți bani. Eu nu-mi permit să arunc atâția bani, eu nu am puterea asta. Bravo lui, că poate.”

Cum a făcut primul milion: „Când toată lumea se ducea la turci să ia două-trei perechi de blugi, eu aduceam cu tirurile”

La Revoluţie, Gigi Becali avea o avere de 3 milioane de lei (aproximativ 150.000 de dolari), o sumă pe care puţini români o aveau în acele vremuri: „Banii i-a câştigat tata din vân­za­rea produ­selor lactate, a mieilor şi oilor”, spunea Becali pentru .

Latifundiarul a povestit care a fost prima afacere pe care a pus-o pe picioare după 1989, cea în care comercializa blugi aduşi din Turcia:

„Când toată lumea se ducea la turci să ia două-trei perechi de blugi, eu aduceam cu tirurile. Îi băgam direct în angrouri, iar banii îi primeam pe loc. Nu mă interesa pe mine dacă se vindeau sau cât timp le trebuia pentru a scăpa de marfă. Aduceam şi 10 tiruri de blugi pe săptămână. Banii îi rulam în fiecare zi.

“Nu aveam unde să bag toţi banii, i-am descărcat în curte”

Pentru că nu aveam unde să bag toţi banii, i-am descărcat în curte. Apoi, m-am dus în casă, am luat o folie de celofan şi i-am acoperit, pentru că îmi era teamă să nu plouă peste noapte şi să-i ude. Cred că în total, transformaţi în valută, erau acolo 1.000.000 de dolari”, a spus Becali.

În acest moment, cea mai importantă parte a averii lui Gigi Becali vine din imobiliare. Patronul FCSB deţine multe terenuri şi are mai multe proiecte imobiliare. În plus, latifundiarul face bani şi din construcţii şi servicii de pază.