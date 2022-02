Cântăreața hitului “Din bucata mea de pâine” stătea pe un morman de bani. Adevărul despre averea Ionelei Prodan, dezvăluit de Reghecampf: „Foarte greu scoteai ceva de la ea”

Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea și a vorbit, pentru oară dată, despre averea agonisită de interpreta melodiei „Din bucata mea de pâine”.

Invitat în , Reghe a atins unul dintre cele mai sensibile și comentate subiecte: banii pe care îi are de împărțit cu Anamaria Prodan, în urma divorțului. Antrenorul i-a răspuns (încă) soției sale care a declarat, în mai multe rânduri, că nu au ce avere să împartă, pentru că toți banii ei provin din moștenirea primită de la mama sa, Ionela Prodan.

Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea. Cât de bogată era Ionela Prodan?

Antrenorul Reghe a vorbit, pentru prima dată, despre averea fostei soacre și a declarat că nu vrea niciun ban din moștenirea primită de impresară, însă – dacă vor ajunge la partaj – o să împartă bunurile obținute pe parcursul căsătoriei cu Anamaria Prodan.

„Eu n-am nicio treabă cu moștenirea ei. Pe bune! Adică, nu mă interesează și nu m-a interesat niciodată. Nu vreau să mă ating nici măcar de o furculiță. N-am nicio problemă, nu vreau să împart nimic cu ea.

Da, era o femeie foarte bogată (n.r Ionela Prodan). Pentru ceea ce arăta, avea. Sunt lucruri pe care nu pot să le discut. Sunt lucruri pe care trebuie să vi le spună Ana, că nu sunt în măsură să vorbesc despre averea Ionelei Prodan.

Dar, da, a fost o femeie care a muncit foarte mult. Ținea foarte mult la bani. Era o femeie care putea să-și permită să-și cumpere Rolls Royce, dar mergea cu un Mercedes, mic, clasa A, ea neconducând mașină.”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Reghecampf, despre averea Ionelei Prodan: „Foarte greu scoteai ceva de la ea”

Antrenorul a adăugat că deși avea sume imense de bani, Ionela Prodan, cunoscută mai ales pentru hitul “Din bucata mea de pâine”, prefera să-i investească și nu cheltuia niciodată fără cap.



„Era o femeie foarte chibzuită. A investit. Și-a cumpărat apartamente, case în America. A avut și în România foarte multe proprietăți. Și-a ajutat frații, pe amândoi. I-a întreținut. Îi ajuta, îi ținea, stăteau împreună. Adică, mi-a plăcut lucrul ăsta.

De ce? Era o familie unită. Dar nu era persoana care să-ți spună ‘Ia contul și fă ce vrei’. Nici Anamaria nu avea acces la lucrurile astea. Era o femeie care ținea foarte mult la banii ei. Foarte greu scoteai ceva de la ea.

Adică, știa foarte bine…Oamenii care o cunosc, știu că era, în primul rând, un om de cuvânt. Dacă spunea ceva, așa era. Nu încurca pe nimeni. Nu cerea nimic de la nimeni, dar nici nu dădea nimic la nimeni. Și stătea foarte bine, a stat pe o avere foarte mare. Dar muncită de ea și de soțul ei care murise.”, a adăugat Reghe.

Totodată, Laurențiu Reghecampf răspunde acuzațiilor Anamariei Prodan și spune că el producea mare parte din banii familiei și că nu a profitat niciodată de banii Ionelei Prodan. Dacă i-a cerut vreodată un împrumut artistei, antrenorul declară că a avut grijă să-i înapoieze banii datorați.

„Cum să rămâi pe străzi? Ai două case la Snagov, ai case în București. Una este cumpărată de Ionela Prodan, tot a ei este. Poate ne-a dat Ionela bani că aveam nevoie de ceva. Dar i-am înapoiat. Sau i-a dat Anamariei, era fiica ei. Nu am profitat niciodată de Ionela Prodan.”, a spus Reghecampf.

Ce avere avea, de fapt, Ionela Prodan?

Din declarația de avere a Ionelei Prodan, publicată în 2016, rezultă că artista avea, pe numele său, o vilă, de 450 de metri pătrați, evaluată la 600 000 de euro, un apartament în capitală și o casă situată în comuna Jilava.

Pe lângă toate acestea, artista mai deținea un teren agricol, unul intravilan, două mașini, bijuterii în valoare de 5 000 de euro, dar și tablouri evaluate la 10 000 de euro.

În plus, cântăreața care a făcut parte din generația de aur a muzicii populare avea mai multe conturi bancare deschise, în care existau depozite a căror sumă totală se ridica la 1,4 milioane de euro.

Ionela Prodan și-a făcut testamentul înainte să moară și a împărțit averea între cele două fete ale sale și nepoți, după cum chiar ea declara.

„Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”,

Anamaria Prodan a moștenit întreaga avere a mamei sale

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a fost invitată anul trecut, Anamaria Prodan a spus că întreaga avere i-a revenit ei. Sora sa, stabilită în Statele Unite ale Americii, a renunțat la partea ei de moștenire în favoarea impresarei, la scurt timp de la moartea mamei lor.

„În momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ea nelocuind în România, a zis ‘pe mine nu mă interesează nimic din ce e aici pentru că nu am fost, tot ce e aici ai gestionat tu cu mama’. Evident că nu s-a pus niciodată problema ca eu să nu-i dau Ancăi sau Anca mie, asta vine din educație și fiind pe picioarele noastre, niciodată nu am avut nevoie.

Fiind omul care a gestionat această familie din momentul dispariției tatălui meu și având simțul ăsta foarte dezvoltat al afacerilor, toată lumea m-a rugat ca eu să gestionez absolut tot.”, a declarat Anamaria Prodan, la momentul respectiv.

Vă reamintim că Ionela Prodan a încetat din viață în aprilie 2018, după o luptă grea cu o boală necruțătoare.