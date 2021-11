Averea procurorului șef al DNA. Crin Bologa a încasat peste jumătate de milion de lei pe an din drepturi salariale

În ianuarie 2020, Cătălin Predoiu, pe atunci ministru al justiției, anunța surprinzătoarea numire în funcția de procuror șef al DNA a lui Crin Bologa (47 de ani), un nume mai degrabă necunoscut marelui public.

”Domnul procuror Crin Bologa cunoaște DNA, a lucrat în DNA și nu a avut nici o intersecție cu pasivele DNA. A prezentat un proiect de management complet, concret, cu soluții aplicate.

Prestația la interviu a fost impresionantă, puternică și echilibrată în același timp. Aduce garanția că lupta anticorupție va continua energic în condiții de deplin respect al drepturilor și garanțiilor procesuale”, a mentionat atunci Predoiu.

ADVERTISEMENT

Crin Bologa a fost cel mai tânăr procuror-șef al unei structuri teritoriale DNA

Potrivit CV-ul său, Crin Bologa a ajuns în 2005, la doar 33 de ani, cel mai tânăr procuror-şef al unei structuri teritoriale a DNA, devenind şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj.

Adjunctul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj în momentul numirii ca procuror șef DNA, începându-și cariera de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău.

ADVERTISEMENT

Din 1999 până în 2005, Bologa a ocupa funcția de procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj. Din 2005 până la începutul lui 2008, Crin Bologa a fost șef DNA Cluj, funcţie la care a renunţat invocând motive familiale.

Averea șefului DNA: trei terenuri, trei case și două locuri de parcare

Reîntors la Parchetul Sălaj, Crin Bologa a preluat şefia Secţiei Judiciar, pe care a asigurat-o până în 2013, când a devenit prim-procuror al judeţului. A stat în funcţie până în 2018, când i-a expirat cel de-al doilea mandat, pentru ca de atunci și până la numirea ca șef al DNA să fie adjunct al instituţiei.

ADVERTISEMENT

Cotidianul Adevărul nota că, în 2016, Bologa a fost dat în judecată de către trei inculpaţi deranjaţi că procurorul a dat informaţii presei despre acuzaţiile ce le erau aduse şi că astfel le-ar fi fost prejudiciată imaginea. Inițial, Judecătoria Sectorului 5 București l-a obligat atunci pe Bologa să plătească daune de 45.000 de lei, însă decizia a fost schimbată la apel.

Averea lui Crin Bologa este una considerabilă, dacă luăm ca reper declarația depusă în acest sens de procuror. Împreună cu soția, șeful DNA deține un teren intravilan de 1000 mp în Zalău, un teren agricol de 651 mp în localitatea Corbu (județul Constanța), un teren extravilan de 1.142 mp în Zalău și două locuri de parcare în Cluj.

ADVERTISEMENT

580.000 lei câștigați de șeful DNA doar din salarii

Crin Bologa și soția au o casă în Zalău, cu o suprafață de 442 metri pătrați, și două apartamente în Cluj, de 42,66 mp și de 56 mp. Procurorul șef al DNA are două mașini BMW și un cont curent, deschis în 2015, în care a strâns 339.610 lei. Bologa are și un credit contractat în 2016 și scadent în 2021, în valoare de 60.000 lei.

sunt unele considerabile pentru ultimul an fiscal. Astfel, ca ”drepturi salariale” cuvenite ca șef DNA, Bologa a încasat 221.067 lei pe an, la care se adaugă alte ”drepturi salariale” încasate de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, în valoare de 48.477 lei pe an.

ADVERTISEMENT

În plus, veniturile lui Crin Bologa au fost completate și cu ”drepturi salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești” în valoare de 315.316 lei. Așadar, cumulat, într-un singur an, Bologa a raportat venituri de peste 580.000 lei!

Crin-Nicu Bologa a trecut în declarația de avere și suma de 5.400 lei, provenită dintr-un contract de închiriere al unui apartament din Cluj. Soția șefului DNA a încasat în 2020 din salariu și drepturi salariale restante suma de 75.358 lei.