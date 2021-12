Fost ministru și șef TVR, Răzvan Theodorescu are cinci surse de venit la 82 de ani. Cât câștigă vicepreședintele Academiei Române

Fost director general al Televiziunii Române (1990-1992) și ministru al Culturii, între 2000 și 2004, Răzvan Theodorescu (82 de ani) a fost și senator din partea PSD în două legislaturi consecutive, 2000-2008. La alegerile din 2008 nu a mai reușit să intre în Parlament.

Potrivit CV-ului oficial, Răzvan Theodorescu a absolvit Facultatea de Istorie a Universității București în perioada 1955-1963, cu întrerupere între 1959-1961, din cauza exmatriculării din motive politice. În cei doi ani de pauză, Theodorescu a activat ca muncitor necalificat.

Salvat de Ion Iliescu de la arestare în studenție

”Erau 14 capete de acuzare. Se punea problema arestarii noastre, incepuse procesul celor de la Filologie legat de revolutia din Ungaria. Am luat apararea unor profesori ai mei, m-am opus public unor masuri care se luau si am fost exmatriculat. Am aflat mai tarziu ca acela care m-a salvat de arestare pe mine si grupul in care eram era presedintele UASCR, Ion Iliescu. Eu nu-l cunosteam, am aflat dupa aceea.

ADVERTISEMENT

Am plecat muncitor necalificat. Am legat fiare in toata patria, sunt blocuri intregi la care am lucrat si, in special, la Sala Palatului. Abia la trei ani dupa ce am fost reintegrat am aflat de rolul lui Ion Iliescu. Am avut acest prim semn. Nu m-am mai intalnit cu Ion Iliescu pana in februarie 1990, cand am acceptat functia de presedinte al Radio-Televiziunii Romane”, a povestit Theodorescu despre acele timpuri tulburi.

Doctor în Științe Istorice din 1972, Theodorescu a ocupat în perioada 1963-1987 funcția de cercetător științific la Institutul de Istoria Artei al Academiei Române. Șeful catedrei UNESCO de Studii Sud-Est-Europene din Universitatea de Arte (1995), Răzvan Theodorescu a avut și două mandate (1992-2000) de membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA).

ADVERTISEMENT

Ca director TVR, funcție preluată în februarie 1990, . “Initiativa mea de atunci mi s-a reprosat tot timpul, dar eu nu mi-o reprosez. Daca n-as fi facut acest lucru, s-ar fi iscat un adevarat razboi civil”, a declarat ulterior Theodorescu.

A oprit emisia TVR în timpul mineriadei din iunie 1990

“Dadeam dimineata, la pranz si seara imagini din Piata Universității. Ana Blandiana mi-a reprosat de ce dau dimineata si la pranz, cand nu era lumea acolo. I-am spus ca este un moment unic in Europa rasariteana, eu dau radiografia. Ce vreti mai mult, ca in Piata Universitatii era mama mea? Ai mei erau liberali. Asta e. Am tratat cu mult respect Piata pana in momentul in care s-a terminat”, a completat actualul academician.

ADVERTISEMENT

În primăvara lui 2007, Răzvan Theodorescu a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), ca urmare a plângerii formulate de regizorul Constantin Vaeni, care a reclamat faptul că a fost demis abuziv din funcția de vicepreședinte al Centrului Național al Cinematografiei. ÎCCJ a anulat ulterior ordinul de concediere al lui Vaeni.

Răzvan Theodorescu este membru corespondent al Societății Arheologice din Atena (din 1990); Cavaler (din 1997) și Comandor (din 2003) al Ordinului Artelor și Literelor al Republicii Franceze; membru al Academiei de Științe din New York (din 1998); membru corespondent (din 1998) și titular (din 2002) al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere, Mare Ofițer al Ordinului Național pentru Merit (2000); Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea (1998), Cluj-Napoca (2001), Timișoara (2002) și Craiova (2002).

ADVERTISEMENT

Răzvan Theodorescu câștigă peste 27.000 lei pe lună

al prestigioasei instituții. Sursele de venit ale fostului ministru sunt dintre cele mai variate, fiind suficiente pentru a-i asigura reputatului profesor o bătrânețe lipsită de grji.

Astfel, ca vicepreședinte al Academiei Române, Theodorescu încasează anual 116.808 lei, la care se mai adaugă 60.000 pe an de la o firmă privată, cu titlul de consultanță. Apoi, fostul șef TVR mai încasează o pensie anuală de 82.800 lei și două indemnizații de la Academie – una de merit, alta de academician – în valoare de 30.612 lei, respectiv 34.880 lei pe an.

ADVERTISEMENT

În total, Răzvan Theodorescu raportează venituri anuale de 325.100 lei, ceea ce înseamnă că distinsul profesor câștigă lunar 27.091 lei.