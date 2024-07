Averea bunicii Leonora, din dosarul generalilor Coldea și Dumbravă: bloc de garsoniere, restaurante, terenuri și spații comerciale

Rovinari este un oraș minier, cu 10.000 de locuitori, declarat zonă defavorizată în urmă cu un deceniu și jumătate. În 2020, Rovinariul se afla pe locul trei în topul orașelor celor mai abandonate din România, cu o rată a plecărilor de 36,67 la mia de locuitori.

Dinastia Filip, la Rovinari

De la începutul anilor 2000, . Mai întâi prin Dorin Filip, care a câștigat de trei ori alegerile locale și a fost primar până în 2015, când a decedat la 56 de ani, ca urmare a unui infarct.

Ulterior, poziția de edil i-a revenit fiului său, Robert Filip, care fusese ”pregătit” de politică încă de la 26 de ani, când ajungea consilier local. Anul acesta, Filip Jr a câștigat un nou mandat cu un scor zdrobitor: 78,27%.

Pentru alegători nu a contat prea mult că Robert Filip era implicat , fiind acuzat de fraudă cu fonduri europene, în valoare de 3 milioane de euro. Este vorba despre dosarul pentru care Filip le-ar fi plătit generalilor Coldea și Dumbravă 234.000 de euro, dintr-un total de 700.000 de euro, după ce aceștia i-ar fi promis că-l vor scăpa de probleme. Astăzi, ”tranzacția” este cercetată de Direcția Națională Anticorupție.

Primarul care nu este și persoană fizică

Robert Filip spune că acuzațiile Parchetului European nu-l vizează ”ca primar”, ci ca ”persoană fizică” și că firma implicată în presupusa fraudă nu este a lui, ci a bunicii.

”În această ecuație, eu, ca primar, nu am nicio legătură cu acest dosar. Deci, primarul Filip nu are nicio legătură. Are legătură persoana fizică, pentru că sunt atras într-o porcărie, dar primarul nu are nicio legătură.

Suntem în camera preliminară, nu este o decizie definitivă pentru aceste lucruri. Suma pentru care sunt acuzat, pe o societate a bunicii mele, unde ea este administrator și asociat unic din 2002 (…) eu aveam 16 ani și nu puteam s-o pun eu administrator, este de 800.000 de euro”, a declarat Robert Filip pentru .

Bunica octogenară din dosarul Coldea-Dumbravă

Bunica primarului, Leonora Filip, are 82 de ani și este administrator și unic acționar al societății Madofil Star SRL (titulatura firmei este un acronim al numelor părinților primarului: Maria și Dorin Filip), cea despre care procurorii spun că ar fi încercat să fraudeze bani europeni. La început, firma s-a ocupat cu produse de brutărie și patiserie, pe care le vindea în mai multe zone din oraș, inclusiv într-o piață agroalimentară.

În 2014, Madofil Star SRL dă lovitura preia pachetul majoritar (82,8%) la Societatea Pentru Mărfuri Alimentare Publică Roval SA (fostă Roval SA), firmă care a fost administrată, de-a lungul timpului, atât de Dorin cât și de Robert Filip, iar în ultimii ani chiar de bunica octogenară. Roval SA achiziționase sau construise mai multe imobile și spații comerciale în Rovinari (unele pe terenuri concesionate chiar de la primărie), care până la urmă au ajuns la bunica primarului, în 2022, după ce compania a fost absorbită de Madofil Star SRL.

Ce avere a preluat bunica-afaceristă Leonora

Odată cu radierea Roval, în patrimoniul firmei bunicii intră următoarele imobile:

Teren intravilan, curți construcții în suprafață de 1.250 mp și un spațiu comercial P+1, pe strada Păcii, Rovinari

Spațiu comercial restaurant cu o suprafață la sol de 102 mp, construită pe un teren care aparține UAT Rovinari (171 mp), pe strada Termocentralei

Teren extravilan de 5.000 mp în municipiul Târgu Jiu

Bloc de garsoniere P+2 (17 imobile), cu o suprafață totală de 1.581 mp, construcție de 527 mp la sol și teren de 731 mp, pe strada Prieteniei, Rovinari

Apartament de 68 mp pe strada Termocentralei, Rovinari

Spațiu comercial P+1 cu o suprafață construită desfășurată de 514 mp, situat pe terenul proprietate UAT Rovinari, pe Aleea Pieții, Rovinari

Construcție de cărămidă și beton, în suprafață de 648 mp; construcție de 43 mp, construcție din metal și lemn 241 mp; construcție metal 32 mp, toate pe un teren de 2.479 mp, în localitatea Bălteni

Imobil compus din construcții industriale și edilitare de 146 mp, situat pe teren aparținând UAT Rovinari, în suprafață de 204 mp, pe strada Prieteniei, Rovinari

Apartament de 6 camere (100 mp), pe strada Păcii, Rovinari

Apartament de două camere (40 mp), pe strada Păcii, Rovinari

Construcții industriale și edilitare, rampă transport (359 mp); anexă și magazie (141 mp); construcții industriale și edilitare (70 mp); anexe și magazie (141 mp); constricții industriale și edilitare (61 mp) și teren de 1.195 mp, în Rovinari

La baza fuziunii prin absorbție, au stat mai multe ”rațiuni economice și de strategie comerciale”, cum ar fi: eficientizarea actului de decizie managerială, îmbunătățirea politicii de marketing, o mai bună utilizare a forței de muncă și o creștere a puterii de negociere.

Bunica Leonora, donații și împrumuturi de aproape un milion de lei pentru primarul Filip

Madofil Star SRL a avut, în 2023, doar trei angajați, la o cifră de afaceri de 1,1 milioane lei, și un profit net de 426.000 lei. Procurorii DNA susțin că, în realitate, Robert Filip este cel care controlează societatea Madofil Star SRL. “Faptul că Filip Robert Dorin era cel care controla societatea Madofil Star SRL, rezultă și dintr-o convorbire telefonică din data de 09 decembrie 2021 la ora 14:51:42, în care Filip Robert Dorin ia legătura cu Stănescu Ana Maria și solicită un număr de înregistrare pentru societatea Madofil Star SRL pentru a putea face o hotărâre generală a asociațiilor, adică o hotărâre în numele bunicii Filip Leonora”, se arată în referatul DNA.

În declarația de avere, primarul Robert Filip figurează cu o casă de 355 mp în Dănești Gorj, trei apartamente în Rovinari și București, spații comerciale (27 mp) și alte categorii de bunuri mobile (șapte proprietăți).

Gabriela Ana Maria Filip, soția edilului, care lucrează la Direcția de Sănătate Publică Gorj, a împrumutat o societate comercială cu 652.000 de lei, dar a primit și donații de la bunica Leonora, în valoare totală de 590.000 de lei. Pe de altă parte, soții Filip trebuie să returneze bunicii suma de 288.000 de lei, bani pe care i-au împrumutat de la bătrână în ultimul an.