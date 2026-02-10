News

Averea colosală a primarului care a venit cu un Rolex de 50.000 de euro la întâlnirea cu Ilie Bolojan. Are și patru lingouri de aur

Ioan Stegeran, primarul care a venit la consultări cu premierul Ilie Bolojan cu un Rolex de 50.000 de euro, mai deține patru lingouri de aur și a investit sute de mii de euro în titluri de stat
10.02.2026
Primarul cu Rolex se numește Ioan Stegeran și este la al șaptelea mandat în fruntea comunei Fărcașa, județul Maramureș / Colaj foto: Fanatik / Surse foto: Inquam Photos, Facebook
Ioan Stegeran este la al șaptelea mandat de primar al comunei Fărcașa, o localitate cu 4.000 de locuitori din județul Maramureș. Stegeran a fost prezent, marți, la Palatul Parlamentului, la consultările premierului Ilie Bolojan cu 500 de primari reuniți în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (ACOR).

Primarul cu Rolex precum al lui Roger Federer

Ioan Stegeran este membru PNL și s-a făcut remarcat la întâlnirea cu Ilie Bolojan prin faptul că a purtat un Rolex de peste 50.000 de euro. ”Nu știu cum am rămas cu ceasul ăsta, am fost în concediu undeva și am rămas cu el”, a declarat Ioan Stegeran pentru Știrile Pro TV.

Ceasul de la mâna primarului din Fărcașa este un Rolex Sky-Dweller, cu o carcasă din aur galben, care are un preț de listă de 50.850 de euro, iar în varianta ”pre-owned” (second-hand) ajunge la 32.000 de euro. Acest model este unul extrem de popular în rândul vedetelor sportului și a muzicii, în special versiunea din aur galben de 18k. Baschetbalistul LeBron James, luptătorul Conor McGregor, producătorul DJ Khaled sau jucătorul de tenis Roger Federer se numără printre personalitățile care au fost văzute cu acest tip de ceas.

Nu este singurul ceas scump pe care edilul îl deține în portofoliu. Potrivit declarației de avere depusă în anul 2024, Ioan Stegeran deține ceasuri, aur și arme în valoare totală de 144.000 de euro. Obiectele au fost colecționate în perioada 1995 – 2023.

Ioan Stegeran investit sute de mii de euro în titluri de stat

De asemenea, Stegeran mai are patru lingouri de aur, în valoare totală de 80.000 de euro. Primarul a investit în acest metal în anul 2019, atunci când prețul aurului era mult mai scăzut.

Alte investiții notabile le-a făcut în titluri de stat, certificate și obligațiuni. Aproximativ 650.000 de euro și 115.000 dolari sunt sumele pe care Ioan Stegeran le-a băgat în ”hârtii de valoare”. Pe de altă parte, primarul a mai acordat împrumuturi unor firme – 140.000 de euro și 900.000 de lei și unei persoane fizice – 100.000 de lei.

Ioan Stegeran are o casă de 386 mp  și un teren de 2.000 mp în localitatea Sârbi (acolo unde mai are și un spațiu de 200 mp), un apartament de 60 mp în Baia Mare. În anul 2023, Ioan Stegeran a donat un milion de lei către două rude.

Comuna Fărcașa, printre cele mai bogate din țară

Comuna Fărcașa este una dintre cele ai bogate și dezvoltate localități din regiune, cu al doilea PIB pe cap de locuitor în județul Maramureș. Comuna are 2.420 de locuri de muncă, la o populație de 4.100 de locuitori, o rată record pentru mediul rural.

Prosperitatea comunei Fărcașa se datorează prezenței unor mari investitori internaționali (precum firmele din grupurile Eaton sau GKN Automotive) care operează în zonă, oferind locuri de muncă și contribuind masiv la bugetul local.

De asemenea. Fărcașa este un lider local în atragerea investițiilor. Pentru anul 2026, proiectele magore de investiții vizează modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare prin Programul Anghel Saligny precum și digitalizarea școlilor și dotarea laboratoarelor prin fonduri PNRR.

Primarul cu Rolex, nemulțumit de mărirea impozitelor

Chiar și așa, Ioan Stegeran s-a declarat nemulțumit de majorarea impozitelor de la începutul acestui an.

„În localitatea Fărcașa din județul Maramureș avem 4.196 de locuitori. A fost un impact care nu a fost binevenit. Impozitele trebuiau mărite, dar etapizat. În cinci ani se putea ajunge la ceea ce dorești, ca oamenii să fie informați. Oamenii în comuna Fărcașa sunt de bună credință și înțeleg că nu poți avea apă, gaz, canalizare, școli, grădinițe și creșă, locuri de muncă fără să plătești. Oriunde se plătește. Înțelegeau, dar a fost prea dintr-odată”, a declarat Ioan Stegeran după întâlnirea cu Ilie Bolojan, potrivit Euronews.

