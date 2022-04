Averea fabuloasă a lui Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin. Afaceristul a împrumutat zeci de milioane de lei

Considerat un apropiat al fostului ministru de interne Marcel Vela, Romeo Dunca s-a impus surprinzător în cursa pentru șefia Consiliului Județean Caraș-Severin la alegerile din toamna lui 2020. Cunoscut drept un pasionat al sporturilor extreme, omul de afaceri are o declarație de avere impresionantă, în ciuda faptului că a trecut printr-un divorț costisitor.

Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, a fost în Himalaya, la Polul Nord și la Polul Sud, dar și în Raliul Paris – Dakar

Cu o avere estimată acum un deceniu la mai bine de 15 milioane euro, Romeo Dunca (53 de ani) are investiții masive în transporturi, turism și imobiliare. Și totuși, într-un interviu acordat în campania electorală din 2020, Dunca susținea că nu e businessman.

”Nu cred că pot fi numit om de afaceri! Eu nu fac afaceri, eu am muncit și, în tot ce am făcut, foarte puține lucruri le-am făcut calculând cât o să bag și cât o să scot. Deci nu le-am făcut din motivație economică. Eu am fost omul care întotdeauna a încercat să facă un lucru cu dorința de a-l face bine. Dar un lucru bine făcut este și recompensat” declara atunci Romeo Dunca.

Participant activ la Revoluția din decembrie 1989, de la Timișoara, Dunca a fondat pe 17 decembrie, împreună cu Lorin Fortuna, Frontul Democrat Român, formațiune înființată înaintea deja celebrului Front al Salvării Naționale (FSN).

”Le-am refuzat (n.r. drepturile oferite revoluționarilor) în semn de revoltă. În 1991 sau 1990, în momentul în care am primit diploma de revoluționar semnată de Ion Iliescu, am zis, domnule, păi cum? Cum să fiu eu revoluționar, când de fapt eu știu ce s-a întâmplat? Știu cum o parte din liderii Revoluției au fost luați în Frontul Salvării Naționale pentru a da credibilitate celor care de fapt manipulaseră și confiscaseră Revoluția”, a mărturisit Dunca pentru resita.ro.

Pasionat de sporturi extreme, Dunca și-a lăsat deoparte de multe ori afacerile pentru hobby-urile lui. Astfel, în 2006, , pentru ca ulterior să facă parte dintr-o expediţie de 26 de zile care a ajuns pe vârful Manaslu din munţii Himalaya, la o altitudine de 8.156 de metri.

Romeo Dunca a scăpat cu viață după ce s-a prăbușit cu elicopterul pe Muntele Mic, în 2017

În 2017, printr-un noroc incredibil, Romeo Dunca a scăpat cu viaţă după ce s-a prăbuşit cu elicopterul său pe Muntele Mic din Caraş-Severin. Anterior, timișoreanul participase la expediții de mare risc, la Polul Nord și Polul Sud, unde înfruntase temperaturi de -40 de grade Celsius.

În Germania, țara în care a ajuns imediat după Revoluția din 1989, Dunca a învățat multe, mai ales din necazuri. ”Timp de şase luni am dormit în maşină, într-un cimitir auto. Voiam să fac economie, să nu plătesc chirie. Într-o dimineaţă, m-au prins şi a trebuit să îi dau şefului cimitirului toţi banii pe care îi strânsesem, vreo 3.000 de mărci, să nu mă reclame. Ironia face că banii aceia erau fix banii pe care i-aş fi dat pe chirie în jumătate de an”, și-a amintit afaceristul.

În 2014, Romeo Dunca a divorțat de soția lui, cu care era de 20 de ani și cu care are patru copii, doi băieți și două fete. La tribunal, judecătorii au decis ca Dunca să achite o pensie alimentară de 2.200 lei pe lună, deși bărbatul se oferise înaintea procesului să plătească 2.500 euro lunar.

Ce avere i-a lăsat fostei soții Romeo Dunca și ce mai deține acum omul de afaceri

”Eu i-am lăsat fostei soții toate proprietățile noastre comune! Două case, una în Timișoara și una la Remetea, 8.000 de metri pătrați de teren, mașina! Eu am rămas cu o datorie de 17 milioane de euro la bancă! Nu puteam să împart cu ea ceva ce nu-mi aparține, întrucât firma de transport e a tatălui meu și a fost înființată înainte de căsătorie!

De aici au început și discutțile care au dus la divorț – de ce acțiunile firmei nu sunt trecute și pe numele ei, ca soție legitimă! Plus că a citit prin topurile ziarelor că eu aș avea o avere de 48 de milioane de euro, ceea ce era complet fals”, afirma Dunca în 2014.

Declarația de avere a lui Romeo Dunca este una spectaculoasă. 8 terenuri intravilane în comuna Dumbrăvița (județul Timiș), în suprafață totală de peste 11.000 metri pătrați. Tot în Dumbrăvița, Dunca și-a ridicat în 2015 și vila de 456 metri pătrați.

La capitolul împrumuturi acordate în nume personal, Dunca a raportat că a împrumutat o societate comercială cu aproape 18,5 milioane lei și una imobiliară cu aproape 3 milioane lei. Pe lângă alte câștiguri de zeci de mii lei pe an, Romeo Dunca a dobândit din dividende, de la o companie cu profil imobiliar, suma de 974.000 lei în ultimul an fiscal.