Averea impresionantă a lui Gigi Neţoiu. „Am cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa. Din chiriile din Dubai încasez 180.000 de euro!”

, deține o avere impresionantă, așa cum i-a dezvăluit jurnalistului Horia Ivanovici în emisiunea Fanatik Superliga. Candidatul la Primăria Capitalei deține cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa, dar și apartamente în Dubai.

ADVERTISEMENT

Ce avere deține Gigi Nețoiu: „Am cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa”

Gigi Nețoiu și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Bucureștiului. a abordat, alături de gazda emisiunii, mai multe subiecte, inclusiv despre regimul Ceaușescu și situația din perioada respectivă.

Horia Ivanovici l-a atenționat pe Gigi Nețoiu că va fi acuzat că este un nostalgic al regimului comunist, moment în care fostul om de fotbal s-a apărat și a făcut o paralelă între modul în care trăia în regimul lui Nicolae Ceaușescu și situația din prezent. Gigi Nețoiu a mărturisit că îi „este de zeci de ori mai bine decât în timpul lui Ceaușescu”.

ADVERTISEMENT

„Păi ascultă-mă puțin. Păi mie mi-e de zeci ori mai bine decât în timpul lui Ceaușescu. În timpul lui Ceaușescu eu am fost o dată în Bulgaria și o dată cred că a jucat o dată Dinamo la Minsk sau nu știu unde am fost.

Deci eu nu puteam să văd vreodată sau să visez să văd toată lumea. Adică eu ar trebui să fiu primul care să-l acuz și să zic ceva (n.r. despre Nicolae Ceaușescu). Dar mie îmi pare rău pentru oameni, adică degeaba mie mi-e bine că am avut, că m-a ajutat, eu știu, această pregătire, această rigurozitate, inclusiv în afaceri și am reușit”, a spus Gigi Nețoiu.

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu: „Am 500 de vaci și aproape 300 de viței”

Ulterior, fostul finanțator din fotbalul românesc a vorbit despre averea sa, dezvăluind cum a intrat în lumea business-ului. „În 96 am luat fabrica de alcool de la Ghidigeni, după aia Vinconul în 98. La Cetate am cea mai modernă fermă de vită Angus din Europa. Am muncit foarte mult. (…) Sunt 500 de vaci și aproape trei sute de viței”, a dezvăluit fostul acționar.

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu a dezvăluit că o vacă gestantă se ridică la prețul de 2500 – 3000 de euro, fiind făcute investiții uriașe în fabrica sa. „Un taur Angus, la licitație, se cumpără și cu 60.000 de euro. Angusul este singura rasă de vaci care a rezistat în Alaska, la -35 de grade. Sunt foarte rezistente. Și carnea foarte bună. Deci e cea mai bună carne. (…) Acum mai cumpăr încă 600-700 de vaci și le pun la îngrășat”, a declarat Gigi Nețoiu.

Ce avere are Gigi Nețoiu și cât valorează apartamentele din Dubai

Fiind întrebat de gazda emisiunii dacă este adevărat zvonul potrivit căruia deține proprietăți în Dubai, fostul finanțator din fotbal a declarat că are două apartamente pe care le închiriază și că nu are nimic de ascuns. Gigi Nețoiu a punctat că bucureștenii trebuie să știe că el nu candidează la Primăria Capitalei pentru a se îmbogăți.

ADVERTISEMENT

„Deci eu n-am offshore-uri, n-am firme afară, plătesc toate impozitele și taxele în România, n-am făcut o afacere cu statul”, a dezvăluit Gigi Nețoiu. La întrebarea lui Horia Ivanovici dacă „are bogății în Dubai”, fostul om de fotbal a mărturisit:

„Am două apartamente luate acum opt ani de zile. Un apartament cred că era în jur de 1.200.000 euro, acum cred că e aproape 3 milioane de euro. (…) Am unul dintre apartamente închiriat și iau 180.000 de euro pe an din chirii. Iar statul, Dubaiul, nu-ți ia un leu impozite. De ce? Că e apartamentul tău, l-ai plătit o dată. La noi, dacă iei o garsonieră și o închiriezi cu 700, statul român îți ia impozit 200. Deși e al tău, l-ai achitat, ai plătit impozit, ai plătit rate la bănci.

Foarte mulți tineri, care lucrează în special în multinaționale, au luat (n.r. apartamente) prin credite, n-au avut moșteniri în spate. Și muncesc 14-15 ore pe zi. Și după ce că plătesc zece ani dublu la bănci, cu dobândă de 10-11%, unde nu există nicăieri în lumea asta, vii după-aia și spui: plătește dublu”, mai spune Gigi Nețoiu.

Averea impresionantă a lui Gigi Neţoiu. "Am cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa. Din chiriile din Dubai încasez 180.000 de euro!"