Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”

Gică Hagi, 61 de ani, omul care a dirijat din teren ”Generația de Aur” către cea mai bună performanță la un Campionat Mondial – sferturile de finală în SUA 1994 – va conduce în următorii ani aceeași reprezentativă ”tricoloră” de pe bancă. ”Regele” țintește, în primă fază, calificarea la Euro 2028. FANATIK vă spune care este averea strânsă de cel mai mare fotbalist român din toate timpurile.

Averea adunată de Gică Hagi în impresionanta carieră. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”

Despre Gică Hagi se poate vorbi numai la superlativ. Viitorul selecționer al ”tricolorilor” a jucat pentru naționala României la trei campionate mondiale în 1990, 1994, 1998 dar și la trei campionate europene în 1984, 1996 și 2000. La prima reprezentativă, ”Regele” avut 125 de prezențe, fiind al doilea după Dorinel Munteanu. El este însă pe prima poziție la capitolul marcatori, alături de Adrian Mutu. Ambii au 35 de goluri.

După aventurile la Farul, Sportul și Steaua, în 1990 Hagi a făcut pasul către Vest. A jucat, rând pe rând, la Real Madrid, Brescia, Barcelona și Galatasaray. Anii săi de muncă în fotbal, performanțele dar și afacerile pe care le-a pus pe picioare în ultimele decenii, l-au ajutat pe Gică Hagi să fie și ”Rege” la capitolul bani.

În ultimii ani, Hagi a apărut constant în Top 300 milionari români, realizat de . Cele mai noi date, analizate în 2024, arată că ”Regele” ocupa locul 250 în topul celor mai bogați oameni din România. Averea acestuia era estimată la 28-34 de milioane de euro. Aceeași revistă de profil, dar din urmă cu un deceniu, îl arăta pe Hagi cu o avere de 22-24 de milioane de euro.

Suma uriașă pe care a adunat-o Hagi în cariera sa provine din mai multe surse. Vorbim de salariile și bonusurile din cariera de jucător, dar și din investițiile în academie și club (Viitorul / Farul Constanța). Hagi a investit zeci de milioane de euro în clubul din Dobrogea de-a lungul timpului. Tehnicianul derulează și afaceri cu imobiliare și în zona HoReCA. Sunt cunoscute investițiile acestuia în Constanța și în zona litoralului.

Cine este persoana care are grijă de banii ”Regelui”: ”Are totul pe mână”

În 2025, la o conferință organizată cu prilejul împlinirii a 60 de ani, Gică Hagi a vorbit despre impresionanta sa carieră, dar și despre familia lui. Liderul Generației de Aur i-a dedicat atunci . A ținut să-i mulțumească pentru că îl iubește, îl suportă și că i-a crescut mari pe Kira (30 de ani) și pe Ianis (27 de ani).

Cu această ocazie, ”Regele” a dezvăluit că soția sa Marilena, 56 de ani, are control pe toată averea familiei. ”Marilena e mai discretă. E în spate, e patroana. Ea ține tot. Ea e șefa, ea împarte tot. Eu la muncă, ea acasă. Are totul pe mână. Îi mulțumesc că mă suportă. Și că mă iubește. Are grijă de familie, de fată și de băiat. Ea i-a crescut și ei sunt acolo unde sunt datorită ei. Sunt fericit că Ianis și Kira ne văd ca un exemplu”, a spus Gică Hagi, în februarie 2025.

Ce salarii impresionante a avut Gică Hagi la cluburile mari la care a jucat

Imediat după Revoluție, Gică Hagi a ținut capul de afiș în lumea transferurilor. În 1990, acesta era cumpărat de Real Madrid de la Steaua contra unei sume astronomice la acea vreme: 4,3 milioane de dolari. În Spania, ”Regele” aveau un salariu pe măsură, între 1 – 1,5 milioane de dolari. În perioada Brescia, venitul a fost similar. În 1994, românul semnează cu Barcelona, club care îi oferea un salariu de aproape 2 milioane de dolari pe sezon.

În fine, în 1996, Gică Hagi lăsa Vestul pentru o aventură în Turcia. la FANATIK, faptul că ”Regele” avea un salariu de peste 3 milioane de dolari în Țara Semilunei. „(n.r. Hagi nu a vrut să semneze cu turcii?) Nu. Nu a vrut. A vrut doar când eu i-am spus: ‘Mergem să semnăm pe acei bani!’ Acești bani au fost imenși atunci: 3 milioane de dolari. Mai erau prime de alte milioane în cupe, campionat… ”, a povestit cunoscutul impresar român în emisiunea „Giovanni Show”. Tot la Galata, pentru Cupa UEFA câștigată, Hagi a mai încasat câteva milioane de dolari.