Sport

Averea lui Ion Țiriac, analizată de americani. Miliardarul are mai puțini bani, care este suma actuală

Alexa Serdan
16.10.2026 | 06:21
Averea lui Ion Tiriac analizata de americani Miliardarul are mai putini bani care este suma actuala
SPECIAL FANATIK
Ce avere are acum Ion Țiriac. Sursa foto: hepta.ro
Veniturile adunate de Ion Țiriac s-au aflat sub lupa jurnaliștilor americani. Aceștia au descoperit că au intervenit schimbări.
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E bogat și toată lumea știe că este cel mai înstărit sportiv român. Averea lui Ion Țiriac este analizată constant de americani, care au observat că miliardarul are mai puțini bani față de luna martie a anului în curs. Cu cât a scăzut, de fapt, patrimoniul fostului jucător de tenis și care ar fi motivele.

Ce avere are acum Ion Țiriac

Ion Țiriac (87 ani) a făcut investiții de sute de milioane de euro. Familia sa are o avere considerabilă în conturile bancare. Miliardarul dezvoltă numeroase proiecte și planuri, cel mai amplu ridicându-se în localitatea Otopeni din județul Ilfov. Fiul său cel mare, Alexandru Țiriac, este la curent cu fiecare etapă a construcției.

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Afaceristul a anunțat că demersurile merg foarte bine și că inaugurarea este aproape. Aici se va găsi o academie de tenis, care se află în aceeași zonă cu sala de gimnastică „Nadia Comăneci” și bazinul de înot. Așadar, este vorba de foarte mulți bani pe care fostul jucător de tenis i-a cheltuit prin intermediul fundației sale.

Jurnaliștii americani sunt la curent cu activitatea fostului sportiv și îi analizează constant fiecare pas. Aceștia au pus la tapet veniturile pe care miliardarul le are. Potrivit unei estimări făcute de curând românul are mai puțini bani decât în luna martie. La momentul respectiv revista Forbes spunea că deține 2,4 miliarde de dolari.

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În prezent, averea lui Ion Țiriac ar fi mai mică. Aceasta se ridica în luna septembrie 2026 la aproximativ 2,3 miliarde de dolari. În octombrie a ajuns la 2,2 miliarde de dolari. Așadar, este vorba de o pierdere de 200 de milioane de dolari. Una dintre cele mai plauzibile explicații pentru care i-ar fi scăzut averea are legătură cu reevaluarea companiilor și investițiilor. În clipa în care o companie sau o participație valorează mai puțin pe piață acest lucru se traduce automat într-o avere mai mică a proprietarului. O altă cauză ar fi modificarea valorii activelor imobiliare.

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De ce ar fi scăzut averea lui Ion Țiriac

Un alt motiv pentru care averea lui Ion Țiriac ar fi scăzut în ultimele luni este legat de fluctuațiile valutare. Unele active sunt evaluate în euro sau în alte monede, iar conversia în dolari poate modifica totalul. Mai mult decât atât, metodologia aplicată de Forbes pentru averile private poate duce la valori estimative, nu neapărat calcule care sunt luate dintr-un extras de cont bancar public. Prin urmare, aceste actualizări nu reprezintă neapărat pierderi de bani lichizi. În aceste condiții, afaceristul este al treilea cel mai bogat român.

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Primele două poziții în clasamentul celor mai însăriți afaceriști din România sunt ocupate de Matei Zaharia (42 de ani) și Ion Stoica (62 de ani). Cei doi bărbați sunt cofondatorii IT Databricks, americanii precizând că au averi care se ridică la aproximativ 7 miliarde de dolari fiecare. În cazul acestora averile au crescute cu 2 miliarde de dolari de la ultima estimare.

De unde provine averea lui Ion Țiriac

Ion Țiriac a declarat în urmă cu ceva vreme că nu știe, de fapt, câți bani are în conturile bancare. A pus sub semnul întrebării precizia clasamentelor realizate de jurnaliștii din SUA, care au menționat că fundația sa ar primi sume anuale destul de mari. La polul opus, fostul jucător de tenis face foarte multe investiții.

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Cunoscutul afacerist are afaceri în diverse domenii de activitate. Puțini știu, însă, cum și-a câștigat banii după ce a renunțat la tenis. Cea mai mare parte a averii sale provine din business-urile pe care le-a dezvoltat după ce a ieșit din sport. Astfel, s-a concentrat pe imobiliare, industria auto, dar și asigurări. Sectorul bancar este un alt domeniu care l-a atras.

Pe de altă parte, Ion Țiriac este renumit pentru colecția impresionantă de mașini. Deține peste 400 de automobile și motociclete, dar nimeni nu știe care este valoarea vehiculelor pe care toată lumea le poate vedea. Adulții trebuie să scoată din buzunar 50 lei, în timp ce pensionarii achită 30 de lei. Elevii și studenții plătesc doar 15 lei dacă au carnetul de note vizat la zi.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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