„Averea mea? Au fost 2 milioane de euro și i-am terminat pe toți! Nu mai am niciun prieten”. Nicolae Mitea, confesiuni tulburătoare despre cariera de fotbalist

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Nicolae Mitea a fost unul dintre marile talente ale fotbalului românesc la începutul anilor 2000, iar aventura de la Ajax Amsterdam părea să fie doar începutul unei cariere strălucitoare. Accidentările au schimbat însă totul pentru fostul internațional român, care a ajuns să privească diferit atât fotbalul, cât și oamenii din jurul său. Prezent în sudioul FANATIK SUPERLIGA, Mitea a vorbit deschis despre perioada petrecută în Olanda, despre banii câștigați în carieră, dar și despre dezamăgirile care l-au făcut să spună că astăzi nu mai are niciun prieten.

Nicolae Mitea, despre momentul în care cariera sa a început să se prăbușească

Mitea a ajuns la Ajax în 2003, la doar 18 ani, iar în primul sezon a contribuit la câștigarea titlului în Olanda. A evoluat în acea perioadă alături de fotbaliști care aveau să devină nume uriașe ale fotbalului mondial, însă accidentările au schimbat radical traseul carierei sale. Fostul fotbalist spune că problemele medicale au fost cele care l-au făcut să piardă teren, nu poveștile despre petreceri sau despre viața extrasportivă care au circulat de-a lungul timpului în jurul său.

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„Din cauza primei accidentări, cea cu ligamentele, apoi cu cea de-a doua și a treia cu pubalgia și rupturile musculare am dat în spate. Vorbește lumea de fete, anturaj, dar eu nu am băut în viața mea, nu am fumat niciodată, nu m-am îmbătat niciodată. Jur! Nici în ziua de azi nu beau“, a declarat Nicolae Mitea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Perioada de la Ajax i-a oferit lui Mitea și o lecție despre mentalitatea fotbaliștilor olandezi. , avea tendința să se închidă în el și să retrăiască partida, în timp ce colegii săi priveau lucrurile complet diferit. Wesley Sneijder, Nigel de Jong și Klaas-Jan Huntelaar au încercat chiar să-l scoată din casă într-o astfel de noapte, după ce Mitea era afectat de rezultatul echipei. Povestea este una dintre amintirile care i-au rămas cel mai clar în minte din perioada Ajax.

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„După meciuri, că mai și pierdeam câteodată, mă duceam acasă supărat, cu mentalitatea noastră, mă gândeam ce am făcut și mă sunau colegii, Sneijder, De Jong, să ieșim, să mâncăm cu iubitele, un suc, ceva. Le-am zis că nu, că sunt supărat, iar ei mi-au spus că vom câștiga săptămâna viitoare și gata, trece totul, ce atâta supăare, viața merge înainte. Au venit într-o noapte, Sneijder, De Jong și Huntelaar au sunat la mine la ușă. M-am speriat, m-am gânit că sparge cineva casa și când am văzut, erau cu muzica la mașină și voiau să mergem să ne distrăm. Le-am zis că nu am chef și ei râdeau de mine. Și mi-au zis – Cu mentalitatea asta voi n-o să faceți nimic în viață -. Drept dovadă, a doua zi, tot ei erau cei mai buni de pe teren“, a mai povestit Mitea.

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„Emanuelson și Ryan Babel, la 19 ani, aveau neveste”. Ce spune Mitea despre poveștile cu femeile

au existat și povești potrivit cărora viața sentimentală și anturajul i-ar fi afectat cariera. Fostul fotbalist respinge însă această variantă și spune că, din contră, o relație serioasă pe care a avut-o în acea perioadă a reprezentat o influență pozitivă.

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Mitea își amintește că la Ajax era ceva normal ca fotbaliștii să aibă partenerele alături, iar chiar antrenorul îi încuraja să le includă în anumite activități ale echipei: „Emanuelson și Ryan Babel, la 19 ani, aveau neveste. Și tu cum să nu ai o iubită, o gagică? Ești tânăr, doar nu poți trăi singur. Erau momente în care Kooman, antrenorul, ne zicea să venim cu nevestele, să luăm cina împreună“.

Mitea susține că perioada în care a avut relația despre care s-a vorbit ulterior în presa mondenă coincide chiar cu unele dintre cele mai bune momente ale sale la Ajax: „Când eram cu fata aceea de zice toată lumea de la Bambi, am câștigat campionatul și am dat golul decisiv la Ajax. Eram cu ea, relație serioasă, normală și am dat golul cu PSV de am câștigat campionatul. Când eram cu ea am ieșit talentul anului 2003/2004 la Ajax, am câștigat campionatul și am dat golul decisiv. A fost o influență pozitivă, dar lumea vorbește de fel. Multă legendă la mijloc și nimic adevărat“.

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„Marea avere a mea a fost 2 milioane de euro”. Unde s-au dus banii lui Mitea

După o carieră în care a ajuns să joace la unul dintre cele mai importante cluburi din Europa, Mitea a strâns și o sumă importantă de bani. Fostul fotbalist spune, însă, că averea sa nu a fost nici pe departe la nivelul cifrelor vehiculate de-a lungul timpului. La 19-20 de ani, primul lucru important pe care și l-a cumpărat a fost o mașină. Nu un Ferrari, așa cum s-a spus în anumite povești, ci un BMW Seria 3 Cabrio.

„La 19-20 de ani mi-am luat mașina aceea, dar nu de sute de mii de euro. Așa mi-am dorit eu atunci. Mi-am luat un BMW Cabrio seria 3, care a costat 60.000 de euro. Nu am avut niciodată Ferrari. Orice jucător sau fotbalist care își câștigă banii munciți își dorește la un moment dat ceva“, a continuat fostul jucător al lui Ajax.

Nicolae Mitea a făcut și una dintre cele mai sincere dezvăluiri despre situația sa financiară. Fostul fotbalist susține că averea maximă pe care a avut-o a fost de aproximativ două milioane de euro și că o parte din bani a fost investită, în timp ce restul s-a consumat de-a lungul anilor.

„Apoi, după mașină, mi-am luat casă, am investit bani și în terenuri la vremea respectivă. Banii gata, s-au dus, i-am terminat pe toți. N-am mai produs de 20 de ani nimic, doar am cheltuit din ce am agonosit din cariera de fotbalist. Nu am strâns 20 de milioane. Marea avere a mea a fost 2 milioane de euro. Doar două milioane, dintre care 1 milion s-a investit și restul s-a cheltuit în decursul anilor“, a continuat Mitea.

„Dacă aș da timpul înapoi, aș avea grijă doar de mine și de fata mea”

Una dintre cele mai dure concluzii ale lui Nicolae Mitea nu are legătură cu fotbalul, ci cu oamenii pe care i-a avut aproape în perioada în care avea bani și succes. Fostul internațional spune că a avut grijă de familie și de prieteni, însă problemele prin care a trecut ulterior i-au arătat cine îi era cu adevărat alături.

„Am avut grijă de familie, de prieteni, dar acum, dacă aș da timpul înapoi, aș avea grijă doar de mine și de fata mea. Am văzut realitatea, când te lovești de probleme nu mai e nimeni lângă tine și nu îți poți pune baza în nimeni. În momentul de față, fără să mă plâng, nu am niciun prieten.

Dacă-mi zici să sun pe cineva să îi spun o problemă, nu există. Înainte erau două-trei mașini în spatele meu. Când nu mai e cașcaval, toată lumea pleacă. Nu știam realitatea și mi-au deschis ochii alții. Mi-au spus că atunci când nu mai ai ce să le oferi, oamenii te uită“, a mai adăugat fostul jucător.

„Oamenii sunt răi și invidioși”. Nicolae Mitea, lecția dură după retragerea din fotbal

Nicolae Mitea a vorbit și despre viața personală și despre despărțirea de soția sa. Fostul fotbalist spune că relația dintre cei doi a rămas una bună datorită copilului și precizează că nu s-a simțit abandonat. În schimb, dezamăgirile au venit din partea unor oameni de la care nu se aștepta.

Am fost însurat, nu mai sunt acum, dar avem o relație foarte bună datorită copilui. Nu m-am simțit abandonat de soție, pentru că tot ce am făcut am făcut singur. Au fost alții care chiar au trădat, oameni la care nu mă așteptam. Când am avut momente mai grele, am sunat și eu să mă ajute. Au venit și cu minciuni, vrăjeli și așa mai departe. E bine și singur într-un fel, că am văzut realitatea. Oamenii sunt răi, invidioși, dar în tinerețe nu m-am lovit de așa ceva“, a încheiat Nicolae Mitea.