Averea neștiută a lui Mihai Craiu. Celebrul medic și soția lui câștigă anual sute de mii de lei și au cinci garsoniere în Capitală

Mereu prezent în spațiul public, unde i se solicită opiniile pertinente, medicul Mihai Craiu (58 de ani) este șef secție Pediatrie – Pneumologie Pediatrică la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu”.

În plus, , fiind practic coleg cu soția lui, Dana Cristina, care îndeplinește funcția de prodecan al Facultății de Medicină.

”Am ajuns medic dintr-o întâmplare. Eu mă pregăteam de zor să devin arhitect. Fusesem la Școala de Arte Plastice, toată adolescența mea a fost sub semnul artistic. În clasa a X-a, bunicul care m-a crescut a murit în urma unei întâmplări pe care acum aș denumi-o malpraxis: o infecție intra-spitalicească, postoperatoriu, a căzut în comă și, înainte să moară, s-a trezit pentru două ore. Atunci a vorbit cu toată familia și ne-a trasat fiecăruia sarcini pentru toată viața”, a povestit pentru life.ro medicul Mihai Craiu.

Înainte să moară, bunicul i-a spus lui Mihai că trebuie să devină medic

”Mie mi-a zis că trebuie să devin medic. Lucru care mi s-a părut foarte ciudat, mai ales că știa pentru ce mă pregăteam eu. Și mi-a mai zis atât: ”tu trebuie să faci să nu mai moară oameni degeaba.” Astea au fost ultimele cuvinte pe care le-a spus înainte de a recădea în comă. Noi nu aveam medici în familie. Părinții mei sunt ingineri chimiști, fratele meu era inginer, în fine, meserii tehnice”, a rememorat cunoscutul medic.

Dana Craiu, care are și o jumătate de normă ca , a dezvăluit pentru” Viața Medicală” și modul în care l-a întâlnit pe viitorul ei soț.

”Ne-am cunoscut așteptând la rând pentru bilete în taberele gratuite pe care Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București le oferea celor care obținuseră note mari pe parcursul anului de învățământ”, a afirmat Dana Craiu.

Și Mihai Craiu, care a fost un student eminent, și-a amintit momentul în care a întâlnit-o pe Dana, în timp ce se aflau la coadă în mansarda Casei Studenților ”Grigore Preoteasa”, de lângă Opera Română.

Soții Craiu au mai multe garsoniere, pe care le închiriază

”A fost o coadă foarte lungă și o vară fierbinte. Deci, ușor neprietenoasă pentru oricare dintre noi, cei care am stat mult la rând. Existau toate motivele pentru a fi ușor agasat, dar nu am rămas cu nicio altă amintire negativă pentru că am remarcat-o pe Dana”, a mărturisit medicul.

Împreună, soții Craiu dețin o avere cu adevărat impresionantă. Ca moștenire de la părinți, Mihai Craiu are un teren de 196 metri pătrați în București, în timp ce soția deține 25% dintr-un teren agricol, de două hectare și 1200 metri pătrați, din județul Buzău.

În portofoliul imobilar al familiei Craiu sunt cinci garsoniere amplasate în Capitală (una donată lui Călin, fiul lor), dar și o casă de locuit în București, primită de Mihai Craiu pe post de donație de la părinți, în 1981.

Mihai Craiu și soția lui câștigă anual peste 700.000 lei

Între 1985 și 2021, Mihai și Dana Craiu au strâns împreună obiecte de artă în valoare de 60.000 euro. În conturi, soții Craiu au depus 195.000 lei (în 2020), 35.000 euro (în 2019), sume la care se adaugă 10.193 lei și 27.059 euro, bani existenți pe carduri personale.

La nivel salarial, Mihai Craiu a încasat anul trecut 126.787 lei ca șef secție spital, dar și 87.143 lei, pentru postura de conferențiar universitar. Dintr-o altă activitate medicală, cunoscutul medic a raportat că a mai încasat suma de 95.380 lei brut pe an.

Soția lui Mihai Craiu câștigă sensibil mai mult decât partenerul de viață. Astfel, Dana Craiu încasează 156.474 lei pe an de la Facultatea de Medicină, dar și 79.248 lei anual, pentru jumătatea de normă avută la Spitalul Alexandru Obregia.

Mai mult, Dana Craiu mai câștigă dintr-o activitate medicală 185.311 lei brut pe an, la acest total considerabil al familiei adăugându-se și cei 32.784 lei anual, bani proveniți din închirierea garsonierelor familiei.