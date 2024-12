Averea uriașă a femeii care conduce partidul clonă ce a rupt 150.000 de voturi de la PSD. Afacerile care-i aduc două milioane de lei anual

Deși Partidul Social Democrat a obținut unul dintre cele mai slabe scoruri din istorie, reușind să depășească doar scorul din 1996, social-democrații se pot plânge că au pierdut peste 200.000 de voturi din cauza a două partide clonă: Partidul Social Democrat Unit și Partidul Social Democrat Independent, două formațiuni politice a căror singur atribut este asemănarea de nume cu PSD.

Veniturile uriașe ale femeii care conduce partidul clonă PSDU

„În peisajul politic actual al României, unde forțele tradiționale de stânga și de dreapta s-au anihilat într-o coaliție manipulatoare și absurdă, creată pentru propriile lor interese, PSDU se ridică ca o necesitate imperativă”, este crezul politici cu care cei de la Partidul Social Democrat Unit își întâmpină vizitatorii pe site. Programul politic este și mai vag: „amistie fiscală”, reducerea fiscalității, abolirea birocrației sau finanțare pentru firmele românești sunt ideile pe care le susține acest partid cvasi-necunoscut.

Totuși, acest partid a furnizat una din surprizele alegerilor parlamentare, . Partidul nu are doar numele similar cu cel al PSD-ului, dar și sigla partidului, trei torțe aprinse, imită sigla celor trei trandafiri ai social-democraților.

Partidul este condus de către Oana Crețu, o femeie cu venituri impresionante. Potrivit declarației de avere, depuse odată cu candidatura la alegerile prezidențiale (aceasta a candidat și la alegerile locale din iunie pentru un mandat de consilier general la Primăria Capitalei), aceasta a avut venituri de aproape două milioane de lei anul trecut.

Concret, este vorba de banii proveniți din dividendele de la trei firme care a Concret, este vorba de firma Citrin Exchange Srl, unde Oana Crețu nu mai este acționar din martie 2024, o firmă cu cinci case de schimb valutar, 4 dintre ele în București, firmă care a declarat un profit de un milion de lei, la o cifră de afaceri de 2,8 milioane. Oana Crețu a declarat 911.000 lei, proveniți doar de la această firmă.

Celelalte două firme sunt Opal Exchange, și ea cu cinci punte de lucru – 4 în Capitală și unul în Teleorman, firma cu un profit de 522.000 lei, și Perfect Exchange SRL, din Voluntari. Anul trecut, aceasta din urmă a înregistrat pierderi de 276.000 lei, însă Oana Crețu a declarat că a încasat de la această firmă 538.000 lei.

De remarcat că, Oana Crețu se referă greșit la sursa de venit de la aceste firme ca provenind din „dividente”, și nu dividende.

Ce avere are Oana Crețu, președinta PSDU

Șefa PSDU deține un teren intravilan în Costinești, teren cu o suprafață de 500 mp, achiziționat în anul 2002. La capitolul clădiri, aceasta are declarate două apartamente, unul de 120 mp, în Voluntari, cumpărat în 2020, și un altul 84 mp, în Capitală.

Doar anul acesta, Oana Crețu a vândut o casă de locuit de 139 mp, plus un teren intravilan de 339 mp, în București pentru prețul de 215.000 euro, plus un alt apartament, tot din București, de această dată pentru prețul de 170.000 euro.

La capitolul venituri, aceasta are declarat un salariu de consilier juridic la Citrin Exchange Srl, venitul realizat pe anul trecut fiind de doar 19.000 lei. Nu are declarate alte active financiare, iar datoriile la bănci se ridică la suma de 3,8 milioane lei (credit luat în 2021 și scadent în octombrie 2024), plus 110.000 euro, credit scadent în anul 2038.

La capitolul plasamente, investiții și împrumuturi aceasta are declarate sume 6,3 milioane lei, fiind vorba de împrumuturi către propriile firme. Printre acestea se numără și firma de imobiliare IOKA Imobiliare SRL, firmă cu datorii de 18 milioane lei, pierderi de 1,3 milioane și cifră de afaceri de 3 milioane în anul 2023. Oana Crețu a mai fost asociată în alte șase firme, printre care și casa de amanet Aurora Amanet SRL, toate aceste firme fiind radiate în prezent.

Soțul Oanei Crețu, Ujeuca Micheal-Dan, de profesie arhitect, a candidat în iunie pentru funcția de primar la Sectorul 5 din partea PSDU, unde a obținut mai puțin de 200 de voturi.