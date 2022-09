Averile fabuloase ale șefilor marilor bănci de stat: Eximbank și CEC. Case, terenuri, conturi în euro și declarații de avere blurate

Oamenii care conduc cele două bănci cu capital majoritar de stat sunt printre cei mai bine plătiți bugetari din România, cu un venit de peste un milion de lei în anul trecut, cei doi sunt depășiți doar de către directorul Transgaz, Ion Sterian.

Șeful CEC-ului, salariu de 100.000 de lei pe lună

Bogdan Neacșu, 43 de ani, se află la conducerea CEC Bank de la finalul anului 2019, fiind cel mai tânăr director executiv din sistemul bancar din România. Fost director general adjunct al Garanti Bank și vicepreședinte Volksbank România, acesta este din 2021 și președintele Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor (ARB). Acesta și-a început cariera la BNR, la vârsta de 25 de ani, la doar un an după terminarea studiilor.

ADVERTISEMENT

Potrivit declarației sale de avere, anul trecut acesta a încasat un salariu anual de 1.233.230 de lei, ceea ce înseamnă peste 102.000 lei pe lună, adică peste 20.000 de euro. Directorul CEC deține opt terenuri (6 intravilane și 2 extravilane), trei în București, cu o suprafață totală de 800 de metri pătrați, un altul în comuna Corbu cu o suprafață de 900 de metri pătrați și din care deține 25%, dar și un altul în Mogoșoaia cu o suprafață de 500 de metri pătrați.

În ceea ce privește apartamentele și casele deținute, , și alte două case de vacanță, una în județul Prahova și un alta, deținută împreună cu fratele său, în Dâmbovița. În ceea ce privește conturile de economii, acesta are mai multe conturi în lei, deschise la propria bancă, cu economii de circa 280.000 de lei și 20.000 de euro. Acesta mai are câteva conturi de economii și la Unicredit Bank, unde are 27.000 de lei și peste 53.000 de dolari. Astfel, directorul CEC își ține economiile în special în lei și dolari americani cu precădere, dar și în euro, însă o sumă reprezentând doar 40% din economiile în dolari.

ADVERTISEMENT

Anul trecut acesta a luat un credit pe zece ani de 130.000 de euro de la CEC Bank, cel mai probabil pentru achiziționarea casei și terenului de la Mogoșoaia.

Salarii considerabile au și cei doi vice-președinți ai CEC. Mihaela Popa, prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție, a avut un salariu de 921.000 de lei anul trecut, ocupând această funcție încă din anul 2007. Pe lângă salariul de aproape un milion de lei, aceasta a mai încasat alți 242.000 lei, pensie. Potrivit CV-ului de pe site-ul CEC, Mihaela Popa și-a început cariera în 1978 la Banca Română de Comerț Exterior, instituție controlată în totalitate de Securitate.

ADVERTISEMENT

Aceasta are o avere considerabilă, constând în două terenuri extravilane în județele Ialomița și Călărași, cu o suprafață totală de peste 85.000 de metri pătrați, două apartamente în Capitală și două case de vacanță în Ialomița. În ceea ce privește economiile, acesta are mai multe conturi deschise tot la CEC Bank cu 235.000 de lei și 365.000 de euro și doar 500 de dolari americani. Pe lângă conturile de la CEC, aceasta mai are un cont la Raiffeisen, unde are un depozit de 60.000 de lei. Pe lângă aceste conturi, anul trecut a investit jumătate de milion de lei în titluri de stat.

Celălalt vicepreședinte al Comitetului de Direcție, Mirela Iovu și-a trecut greșit sumele de venit în ultima declarație de avere, acolo unde apare trecut că anul trecut a încasat de la CEC Bank doar 600 de lei, iar soțul acesteia, de la BNR, doar 80 de lei, pe contract de muncă. În fapt, în declarația de avere de anul trecut venit câștigat de la CEC a trecut „aproximativ 600.000 de lei”, un salariu .

ADVERTISEMENT

Potrivit declarației de avere, acesta are o casă de locuit în comuna Cernica, din Ilfov, un apartament în București și alte două în Constanța. Și aceasta își ține marea majoritate a economiilor în euro și lei. Astfel, are un cont în lei cu 400.000 de lei, un altul cu 200.000 de euro și un altul cu doar 2.300 de dolari. Aceasta mai deține șapte autoturisme și este în conducerea CEC din anul 2008.

ADVERTISEMENT

CEC Bank ocupă locul șase în , iar anul trecut un profit estimat la peste 350 de milioane de lei. Activele băncii au ajuns la peste 50 de miliarde de lei, în creștere cu peste 20% față de anul trecut.

Salarii uriașe și la EximBank

Banca de Export Import a României EximBank S.A. a fost înființată în anul 1992 ca societate comercială pe acțiuni, statul român având peste 95% din acțiunile acesteia. Din 2012, președintele executiv al EximBank este Traian Sorin Halalai, cel despre care Remus Borza spunea că ar putea fi unul dintre succesorii lui Mugur Isărescu la conducerea BNR.

Potrivit ultimei declarații de avere, acesta a încasat anul trecut un salariu de 995.715 lei, adică peste 80.000 de lei pe lună sau aproape 200.000 de euro. Salariul său de președinte executiv al băncii este însă în scădere considerabilă față de anii trecuți, în 2019 a încasat peste 2,1 milioane de lei, iar în 2020, a avut un salariu de 1,03 milioane. Totuși, Traian Halalai a mai încasat anul trecut 257.916 lei, adică peste 50.000 de euro, pentru faptul că este membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) de la EximBank. La aceste sume se mai adaugă și alți 145.000 de lei, obținuți de pe urma închirierii unui imobil.

În ceea ce privește averea sa, acesta are două terenuri intravilane, unul în Capitală de 240 de metri pătrați și un altul în Popești-Leordeni de 612 metri pătrați, două case de locuit, una în București și o alta în Popești-Leordeni, și încă un apartament în Capitală. Acesta conduce un Mercedes ML, fabricat în anul 2013, și a declarat opt ceasuri și alte obiecte de artă în valoare de 500.000 de lei. În ceea ce privește economiile, acesta are aproape 200.000 de lei într-un cont deschis la Banca Româneasca. În anul 2007 acesta a luat un credit cu scadență în anul 2032 de 350.000 de euro.

Cei doi vice-președinți executivi ai EximBank, Cristian Șaitaru și Florin Kubinschi, au declarațiile de avere pe anul trecut publicate . Cristian Șaitaru câștiga în anul 2020 673.981 de lei de la Eximbank și, potrivit declarației de avere din anul 2021, acestea deținea nouă terenuri în județele Giurgiu și Călărași, inclusiv o pădure, toate moștenite, alte trei apartamente în București, moștenite și ele, o casă în Voluntari și o alta de vacanță la Păltiniș.

În ceea ce privește conturile și depozitele de economii, acesta are nu mai puțin de 18 conturi deschise la șapte bănci diferite. Doar în euro, economiile sale sunt de peste 300.000 de euro, iar în dolari americani se apropie de suma de 250.000.

În cazul celuilalt vicepreședinte, Florin Kubinschi, din cauza faptului că declarațiile de avere sunt complet blurate și ilizibile pe site-ul Eximbank ele nu apar pe site-ul ANI nici măcar în anii precedenți. Acesta a fost numit în conducerea EximBank în martie 2016, iar între anii 2000 și 2006 a fost director financiar la Banca Țiriac.