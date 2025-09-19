News

Avertisment alarmant lansat de ministrul energiei: „Riscul de blackout în România este real dacă închidem centralele pe cărbune”

Bogdan Ivan afirmă că România şi-a asumat cea mai agresivă ţintă de decarbonizare din UE şi avertizează că riscurile unui blackout sunt reale.
Daniel Spătaru
19.09.2025 | 17:30
Avertisment alarmant lansat de ministrul energiei Riscul de blackout in Romania este real daca inchidem centralele pe carbune
Bogdan Ivan avertizează că riscurile unui blackout sunt reale dacă România închide centralele pe cărbune Foto: Hepta

Ministrul Bogdan Ivan a prezentat vineri planul de redresare economică propus de PSD pentru energie, ocazie cu care a trecut în reistă şi pericolele energetice care ameninţă România în cazul în care se vor lua decizii pripite în acest sector.

„România şi-a asumat cea mai agresivă ţintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană”

În programul de redresare economică conceput de PSD pentru energie sunt cuprinse facilităţi pentru companiile care folosesc gazul natural ca materie primă în proporţie de peste 30% din costul final al produselor.

Pe de altă parte, ministrul Bogdan Ivan a tras şi un semnal de alarmă, afirmând că România ar intra în risc de blackout dacă ar fi închise grupurile pe cărbune ale Complexului Energetic Oltenia. Practic, conform angajamentelor asumate prin PNRR, până la sfârşitul acestui an ar trebui închise toate centralele pe cărbune existente pe teritoriul României, ţara noastră asumându-şi la negocierile de acum cinci ani „cea mai agresivă ţintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană”, după cum spune Bogdan Ivan.

„Centralele pe gaz pe care trebuia să le punem în loc sunt doar pe hârtie”

„Condiţia a fost foarte simplă. Să punem în loc alte centrale pe gaz. Între timp, centralele pe gaz şi proiectele care trebuiau puse în loc sunt pe hârtie în momentul de faţă. Şi este evident că cei din Comisia Europeană, pe bună dreptate, ne-au întrebat oameni buni, v-am dat banii sau ne daţi banii înapoi, dacă vreţi să ţineţi în continuare centralele pe cărbune, sau le închideţi.

Am comandat prin TransElectrica un studiu independent care a arătat că România, în momentul de faţă, are în faţă patru scenarii, cel în care noi, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout. Am venit cu argumente tehnice. Acest studiu are peste șase mii de pagini. Colegii mei din minister, împreună cu cei din Comisia Europeană, în ultimele săptămâni, au lucrat și în weekend-uri și noaptea peste program pentru a putea agrementa acest studiu la nivel tehnic”, a mai spus ministrul energiei.

Acesta a mai afirmat că în următoarele săptămâni vor mai fi transmise clarificări pe acest subiect, către Uniunea Europeană. „Sper că argumentele aduse vor crea cadrul în care România să nu mai aibă penalități pentru neînchiderea la timp și nerespectarea angajamentelor luate și să putem păstra în continuare cel puțin trei grupuri în funcțiune și alte două grupuri de rezervă din cele cinci care astăzi se află parte din acel jalon”, a mai afirmat Bogdan Ivan.

Daniel Spătaru
