Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de minus 10 grade chiar și în București!”

România se confruntă cu un val de frig și viscol după instalarea iernii în ultimele ore. ANM avertizează că temperaturile vor coborî sub pragul de îngheț în majoritatea regiunilor, iar condițiile meteo vor fi dificile, mai ales în zonele montane și nordice.

Avertisment de ultimă oră de la ANM! Cod portocaliu de viscol și ninsori, plus ger în mai multe regiuni ale țării

Meteorologii au emis avertizări de iarnă pentru mai multe regiuni ale țării, semnalând atât ninsori și viscol, cât și temperaturi extrem de scăzute. În contextul condițiilor meteo severe, Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu, a explicat care sunt zonele afectate și cât vor dura aceste fenomene.

„Acum avem un episod, cu precipitații, nisori și vânt puternic. Cod portocaliu puternic în Carpații Meridionali și de Curbură. Vânt de cod portocaliu prin Oltenia, sud-vestul Olteniei. Până vineri, la ora 10:00, aceste alerte de vânt puternic, nisori, viscol, se mențin.

Noutate este gerul. Avem o alertă de ger, un cod galben de ger pentru zona intracarpatică, pentru Maramureș, Transilvania, Banat-Crișana. Apoi, spre final de săptămână, ger mai avem în noaptea de vineri spre sâmbătă, mai ales în Moldova și în depresiunea din Estul Transilvaniei”, a relatat Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu.

Val de frig până la jumătatea lunii ianuarie: temperaturi sub minus 10 grade

Totodată, acesta avertizează că în cea mai mare parte a țării. Mai departe, expertul ANM menționează cât de rece va fi în zilele ce urmează, prin comparație cu iarnile din anii anteriori.

„Urmează o perioadă cu temperaturii scăzute. Până spre 15-16 ianuarie ne așteptăm ca temperaturile să fie sub normalul climatologic. Să fie ger noaptea și dimineața în mare parte din țară, deci temperatură sub minus 10 grade. Desigur, cele mai mici, undeva pe jumătatea de nord a țării.

Și aici, în Capitală, temperatura ar putea coborî, începând de duminică noaptea, sub minus 10 grade. O iarnă autentică. Ceea ce nu prea am mai avut în ultimii ani. În ultimii trei, patru ani și aș aminti ianuarie 2023, a fost mai degrabă vreme de primăvară. Atunci temperaturile au ajuns până la 22 de grade în lunca Dunării, deci nu a fost iarnă”, a mai punctat Huștiu, pentru FANATIK.

Meteorologii anunță prima iarnă adevărată după aproape un deceniu

O iarnă adevărată, cu ger și ninsori, cum nu s-a mai văzut de aproape 10 ani, va cuprinde în următoarele săptămâni jumătatea de nord a țării. Mihai Huștiu a subliniat că din 2017 nu a mai fost o iarnă atât de geroasă.

„Așa, iarnă adevărată și o lună rece, ianuarie, a fost în 2017, când de asemenea au fost, la începutul lumii și viscole, după care au fost temperaturi scăzute, a fost ger. Acum, deocamdată, putem spune că până la jumătatea lunii avem, într-adevăr, iarnă, mai ales pe jumătate de nord a țării, cu ger și zăpadă.

Posibil să avem și prin sud, ceva ninsori acum sâmbătă-duminică și apoi temperaturi scăzute până la jumătatea lunii, după care ar trebui ca vremea să se mai încălzească. După 15-16 de ianuarie, temperaturile să înceapă să crească”, a completat specialistul de la ANM.

Cod galben și portocaliu, cu ninsori și viscol, până în weekend

și, de asemenea, acestea se mențin până duminică, 11 ianuarie. Meteorologul Huștiu a venit cu detalii despre cum se vor modifica fenomenele și când vor slăbi.

„Deocamdată sunt avem cod galben și portocaliu. Ele sunt valabile până mâine, după care precipitațiile sunt mai puține. Revin undeva sâmbătă-duminică, mai mult pe partea de sud. Ne așteptăm și în capitală să ningă în noaptea de sâmbătă-duminică.

Ninsorile au fost abundente în ultimele 24 de ore. Acum deja ciclonul mediteranean responsabil de cantitățile de zăpadă care au fost în ultimele 24 se deplasează către Ucraina. Deci pe măsură ce se îndepărtează de noi, ninsorile încep să slăbească în intensitate, sunt tot mai slabe, și chiar încetează la noapte. Rămânem doar cu gerul”, a declarat, pentru FANATIK, responsabilul cu prognoza meteo din ziua de 8 ianuarie 2026.

Risc mare de avalanșe în zonele montane

După câteva zile cu ninsori abundente, meteorologii fac bilanțul stratului de zăpadă și avertizează asupra riscului de avalanșe în zonele montane. Iată cantitățile de zăpadă înregistrate în țară și la munte.

„În ceea ce privește intensitatea precipitațiilor a trecut perioada critică. Stratul de zăpadă a fost crescut prin Transilvania, județe precum Alba, Hunedoara sau Maramureș, undeva la 10 până la 40 de centimetri. Iar la munte sunt multe stațiuni cu peste jumătate de metru.

În Carpații Meridionale, în zona înaltă, masivul Făgăraș avea peste o metru. Iar la stația meteo Vârful Omul din Bucegi, 158 centimetri. Sunt și troiene mari în zona de munte, așa încât riscul la avalanșe este unul mare – 4 din 5”, a menționat Mihai Huștiu.