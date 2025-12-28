Avertisment din Italia pentru Mircea Lucescu înaintea meciului decisiv cu Turcia. Cine e fotbalistul care a ridicat comentatorii italieni de pe scaune

ADVERTISEMENT

România întâlnește Turcia în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială. Disputa, programată pe 26 martie, pe stadionul Beșiktaș din Istanbul, pare a fi dezechilibrată prin prisma componenților totului.

Semih Kılıçsoy a dat golul anului în Serie A

În vreme ce naționala noastră se confruntă cu deja clasicele probleme ale jucătorilor care nu prea evoluează al echipele de club din străinătate,

ADVERTISEMENT

Fotbalul turcesc pare a scoate însă talente pe bandă rulantă. Unul dintre ele este mijlocașul de 20 de ani Semih Kılıçsoy, un puști de 20 de ani, împrumutat de Beșiktaș la Cagliari. Acesta a reușit aseară un gol maradonian, după cum a fost caracterizat de comentatorii italieni.

Turcul a fost titular pentru Cagliari, care a obținut o victorie mare, 2-1 la Torino, după ce fusese condusă cu 1-0. În minutul 66, la scorul de 1-1, Semih Kılıçsoy a luat mingea din propria jumătate și a înșirat pe drum mai mulți adversari, marcând apoi de la marginea careului.

ADVERTISEMENT

Puștiul de 20 de ani a finalizat o cursă de peste 60 de metri

Slalomul său printre fotbaliștilii celor de la Torino și finalizarea unui contraatac 2 contra 4, i-a determinat pe italieni să catalogheze reușita sa ca fiind una în stilul lui Maradona. Golul lui Semih candidează deja la reușita anului în Serie A.

ADVERTISEMENT

Semih Kılıçsoy are doar patru selecții la naționala Turciei, dar se anunță unul dintre cei mai explozivi tineri fotbaliști, Specialiștii spun despre el că are stilul lui Kun Aguero, având centrul de greutate jos, viteză și execuții în stilul acestuia.

Până la 20 de ani, el are 95 de meciuri jucate la seniori pentru Beșiktaș și Cagliari, marcând 16 goluri. Cota sa de piață este de 10 milioane de euro, iar Cagliari are opțiune de cumpărare definitive pentru 14 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Anul trecut, la 19 ani, Semih a făcut parte din lotul Turciei la Campionatul European din Germania. Ulterior, el s-a întors la naționala U21, unde a marcat șase goluri în zece meciuri.

Concurența este crâncenă în ofensiva Turciei. În afara vedetelor de la Real Madrid și Juventus, Vicenzo Montella are în lotul lărgit trei fotbaliști de la campioana Galatasaray (Akgun, Kutucu și Alpen Yilmaz) și patru de la Fenerbahce (Aktürkoğlu, Emre Mor, Kahveci și Aydin), plus Can Uzun, de la Eintracht, și Denis Gul, de la FC Porto.

Kenan Yildiz a punctat în poarta echipei lui Marius Marin

Victoria lui Cagliari la Torino a fost o gură de oxigen pentru echipa din Sardinia. Grației ei, fosta formație a lui Răzvan Marin a urcat la mijlocul clasamentului, ieșind momentan din zona fierbinte, în care se menține însă Pisa, echipa lui Marius Marin.

Aceasta a pierdut în fața lui Juventus Torino, pe teren propriu, scor 0-2, într-un meci în care a marcat și Kenan Yildiz. a intrat în minutul 79. Juventus ocupă acum locul al treilea în clasament, cu 32 de puncte, în timp ce Pisa este la retrogradare, pe penultima poziţie, a 19-a, cu 11 puncte.