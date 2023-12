Avertisment dur pentru Dan Șucu: ”S-ar putea să piardă primele șase locuri!”

Oracolul FANATIK a remarcat, dezamăgit, cum giuleștenii s-au mulțumit cu un simplu egal în deplasarea de la Petrolul Ploiești. Ce-i drept, rapidiştii au avut rapid un jucător eliminat, însă asta nu scuză lipsa de ambiție a formației lui Cristiano Bergodi. Deși pare greu de crezut, Rapidul riscă să piardă locurile de play-off dacă o ține tot așa.

Mitică Dragomir, avertisment dur pentru Dan Șucu

”Sunt trei echipe pe care le urmăresc, patru de fapt. La Craiova e ca la Rapid, să ne înțelegem, mă da la Rapid erau așa de mulțumiți cu meci egal la Ploiești, nu știu ce Dumnezeu. Ei trebuia să se ducă să forțeze să câștige, s-ar putea să piardă primele șase locuri. Am făcut niște calcule, pe onoarea mea, pentru că joacă astea bine.

ADVERTISEMENT

Vine și Craiova lui Mititelu tare pe turnantă”, a declarat Mitică Dragomir în direct la MAX PROFEȚIILE lui MITICĂ. Horia Ivanovici e de părere că formații ca U Cluj, FC Hermannstadt și altele pot să spere oricând la play-off, mai ales că în iarnă se anunță o campanie furibundă de transferuri, iar majoritatea echipelor din partea superioară a clasamentului se vor întâri.

În schimb, Mitică Dragomir echipa lui Adrian Mititelu. ”U Cluj! Se vor întări toate în iarnă. Hermannstadt ce echipă are?”, a intervenit în discuție Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. ”Ei au urcușuri și coborâșuri. Au antrenor, în primul rând. E, e loterie. Hermannstadt nu, au pierdut, un accident și pe cel mai bun, pe Baba”, a concluzionat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Momentan, Rapid ocupă locul 4 în clasament, cu 32 de puncte, unul mai puțin ca CFR Cluj și Universitatea Craiova. Giuleștenii sunt urmați în clasament de Sepsi, Universitatea Cluj și Farul Constanța, toate trei cu 29 de puncte. Rămâne de văzut, însă, cum va arăta campani de transferuri a acestor echipe.

, urmată de Petrolul, cu 27 de puncte, sau revelația Oțelul Galați, cu 26 de puncte. În schimb, clasamentul nu arată tocmai grozav pentru FCU Craiova 1948, care alături de FC Voluntari are 24 de puncte, unul mai mult față de barajul pentru salvarea de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

Rapidul are cu siguranță un program infernal în ultimele 10 etape rămase de disputat. Asta, pentru că giuleștenii vor evolua etapa aceasta la Farul Constanța, în deplasare, după care vor urma meciuri de foc în 2024, imediat după o nouă campanie de transferuri. Așadar, Rapidul va mai juca pe teren propriu cu FCU Craiova 1948, Oțelul Galați, FC Hermannstadt, UTA Arad și FCSB, în timp ce în deplasare giuleștenii vor da piept cu Dinamo București, CFR Cluj, Poli Iași și UTA Arad.

”MAX Profețiile lui Mitică” este o emisiune care nu trebuie ratată! Horia Ivanovici, față în față cu Dumitru Dragomir, în fiecare luni de la ora 13:00. Așadar, MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ poate fi urmărită LIVE, în fiecare luni, de la ora 13:00, numai pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Ulterior, emisiunea va rula în premieră pe canalul de YouTube Fanatik (da LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), pe pagina facebook Horia Ivanovici Oficial (dă LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii) și pagina de Facebook Fanatik (dă LIKE si URMĂREŞTE pentru a fi notificat).

Avertismentul lui Mitică Dragomir pentru Dan Șucu