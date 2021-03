Avertisment înainte de România U21 – Ungaria U21: „Să nu ne păcălească rezultatul cu Germania!” Exclusiv

Un fost selecționer al echipei naționale sub 21 de ani îi pune în gardă pe „tricolori” înainte de România U21 – Ungaria U21. „Să nu ne păcălească rezultatul lor cu Germania,” a declarat Emil Săndoi în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorii lui Adrian Mutu nu au dezamăgit la debutul la Campionatul European și au reușit o remiză în fața reprezentativei Țărilor de Jos, scor 1-1. Andrei Ciobanu a marcat un gol fabulos din lovitură liberă.

Șansele la o calificare în fazele superioare depind de un rezultat bun în meciul cu țara gazdă, Ungaria. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 19:00. În primul meci, maghiarii au fost învinși cu 3-0 de nemți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emil Săndoi, avertisment înainte de România U21 – Ungaria U21: „Să nu ne păcălească rezultatul lor cu Germania”

Chiar dacă Adrian Mutu nu a putut conta pe mai mulți jucători care au fost convocați de Mirel Rădoi la naționala mare, „tricolorii mici” care au intrat pe teren în primul meci al turneului final au făcut o figură frumoasă, iar egalul cu Țările de Jos mențin vie speranța unei calificări mai departe.

FANATIK a luat legătura cu Emil Săndoi, tehnicianul Chindiei Târgoviște și fostul selecționer al echipei naționale de tineret. Acesta a analizat jocul României și spune că adversarul a punctat doar la capitolul impresiei artistice.

ADVERTISEMENT

„Mi s-a părut un meci bun. Eu am mai spus, Olanda a bifat la impresia artistică, dar era normal. Meciul a avut o desfășurare așteptată, din punctul meu de vedere. Îi știm pe ei, vor să aibă un joc de posesie, să desfacă adversarul, să mute minge dintr-o parte în alta până când găsește culoarele de a juca în profunzime.

Până la urmă, noi am arătat ca o echipă. Am știut ce avem de făcut, i-am împins mai în față, mai departe de poarta noastră. N-au avut ocazii prea multe, România a avut cele mai importante ocazii, deci am arătat ca o echipă disciplinată care a știut ce să facă în teren.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emil Săndoi spune că nu ar trebui să ne credem mari favoriți în duelul cu Ungaria: „Ungaria a făcut progrese la nivel de juniori și tineret. Au investit foarte mult. Nu trebuie să ne păcălească rezultatul din meciul cu Germania. Trebuie să fim foarte atenți.”

„Nu m-a surprins cum a pregătit Adrian Mutu echipa.” Emil Săndoi speră la o victorie din partea Germania U21 în fața Țărilor de Jos

Românii nu au încercat să riște prea mult în prima partidă de la EURO, iar prestația „tricolorilor” a fost rodul jocului tactic pregătit de selecționerul Adrian Mutu: „Nu m-a surprins cum a pregătit Mutu echipa, a fost ok. Până la urmă, fiecare echipă trebuie să își pună în valoare atuurile pe care le are. Aici, noi am avut câștig de cauză. E un rezultat pozitiv, mai ales când ne gândim milioanele pe care le valorează jucătorii echipei adverse. Au o cotă de piață mult peste a noastră. Vedem unde joacă ei și unde joacă ai noștri. Eu cred că am avut de câștigat de pe urma meciului cu Țările de Jos.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La un turneu final e foarte important să nu pierzi primul joc, ceea ce s-a întâmplat cu Țările de Jos și mă bucur de acest lucru. Poate că toți ne-am fi dorit victoria, dar dacă ne întreba cineva înainte de meci dacă suntem mulțumiți cu un rezultat de egalitate…sunt convins că toți spuneam că eram mulțumiți. Au avut perioade în care au împins periculos jocul către poarta noastră, dar am gestionat bine,” a mai spus Săndoi pentru FANATIK.

Antrenorul Chindiei și-ar dori ca Germania să obțină o victorie împotriva Țărilor de Jos, astfel să abordeze într-un mod mai relaxant meciul cu noi, în ultima etapă a Grupei A: „Eu sper să câștige Germania cu Olanda. Dacă ei sunt calificați la meciul cu noi? Nu știm, vom vedea cum va fi. Calificarea se joacă. E foarte important ce am făcut cu Olanda, suntem în cărți.

ADVERTISEMENT

Am început cu un rezultat pozitiv, suntem în cărți. E foarte important și al doilea meci să nu-l pierdem. Fiecare meci e diferit, mai ales la un turneu final. E important să nu pierdem meciul cu Ungaria și suntem în cărți pentru calificare,” a mai adăugat Emil Săndoi.

România U21 condusă de Emil Săndoi a fost foarte aproape de un EURO la care mergeau doar opt echipe

Emil Săndoi a fost foarte aproape să califice echipa națională de tineret la un Campionat European într-o perioadă în care la un astfel de turneu final mergeau doar opt reprezentative. După ce a câștigat o grupă preliminară din care făcea parte și Rusia, trupa lui Săndoi a pierdut barajul cu Anglia, după ce a fost 1-2 în Anglia și 0-0 la Botoșani. Ba mai mult, unul dintre golurile englezilor din tur a fost înscris după o greșeală de arbitraj.

ADVERTISEMENT

„Când eram eu la U21 era un altfel de sistem, era mult mai greu să ajungi la un Campionat European. Am terminat primul loc în grupă și am jucat un baraj cu Anglia.

E un avantaj regula asta cu U21, juniorii noștri au meciuri multe într-un campionat de seniori. Au de mai mult timp. Vedem de când joacă în prima ligă Vlad, Ciobanu sau Mățan. Au o competiție la un nivel de prima ligă. E un atuu al nostru,” a spus Emil Săndoi.

2006-2013 a fost perioada în care Emil Săndoi a condus selecționata de tineret

56 de ani are antrenorul Chindiei Târgoviște