Avertisment istoric pentru companiile aeriene. Riscul invizibil de pe cer devine real și poate provoca un dezastru

„Riscul invizibil” pentru avioane nu mai este o teorie, ci o realitate. După explozia rachetei companiei SpaceX a lui Elon Musk, care a pus în pericol trei zboruri de pasageri, SUA au emis un avertisment de siguranță fără precedent pentru toate companiile aeriene.

Trei curse de pasageri au fost afectate de lansarea eşuată a rachetei Starship

Luna trecută, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a emis prima sa Alertă de Siguranță pentru Operatori, instruind companiile aeriene să se pregătească pentru posibilitatea ca avioanele lor să fie lovite de resturi de pe urma lansărilor eșuate ale rachetelor.

Directiva, care are numele de cod de SAFO 26001, scoate în evidenţă riscurile legate de spațiul aerian și de resturile care pot apărea în urma operațiunilor de lansare și reintrare în spațiu. Ea a fost concepută având ca reper lansarea eşuată a rachetei Starship, în 2025, care s-a dezintegrat deasupra Caraibelor și a forțat trei avioane de pasageri să facă manevre pentru a evita bucăţile dezintegrate.

FAA a activat atunci proceduri de urgență, iar controlorii de trafic aerian au redirecționat aeronavele și au impus opriri la sol pe mai multe aeroporturi din Florida în timp ce se evalua riscul de cădere a resturilor. , aeronavele fiind întârziate, reținute deasupra oceanului sau deviate, până la trecerea pericolului. Incidentul a scos în evidenţă modul în care o singură anomalie de lansare poate crea haos în traficul aerian. Conform unor documente interne ale FAA, resturi provenite de la racheta gigantică Starship au rămas deasupra unor zone din Caraibe aproape o oră. Trei zboruri, între care un JetBlue cu destinația San Juan, un transatlantic operat de Iberia și un avion privat, au ajuns să declare urgențe legate de combustibil în timp ce încercau să evite zona de risc.

În următorii ani, media lansărilor de rachete spaţiale ar ajunge la două pe zi

În avertismentul recent al FAA să introducă în antrenamentele de zbor activităţi legate de rachete şi gestionarea riscurilor. Potrivit , avertismentele de tip SAFO au caracter consultativ, însă companiile aeriene le tratează ca pe nişte recomandări serioase pentru instruire și proceduri operaționale.

În spatele avertismentului FAA se află o tendință clară de creștere accelerată a numărului de lansări. Datele agenției arată că în 2015 au fost 14 lansări, pentru ca în 2024 numărul lor să ajungă la 148. Cea mai recentă prognoză pe 10 ani prevede că numărul anual de lansări și reintrări în atmosferă autorizate va fi cuprins între 259 și 566 până în anul 2034. Mai multe rachete înseamnă mai multe zone temporare de interdicție aeriană, mai multe devieri bruște și, ocazional, mai multe avioane care consumă combustibil suplimentar în timp ce așteaptă sau ocolesc zonele periculoase, se arată în avertizarea agenţiei.

Lansările creează şi probleme de mediu

Oamenii de știință avertizează că aceasta nu este doar o problemă legată de traficul aerian, ci şi una de mediu. Studiile coordonate de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a Statelor Unite atrag atenţia asupra carbonului negru provenit din gazele de eșapament ale rachetelor, care ar putea crește temperatura stratosferei cu aproximativ 1,5 grade Celsius și ar duce la pierderea stratului de ozon.

O evaluare tehnică recentă a NASA concluzionează că emisiile provenite de la lansări și reintrări în atmosferă afectează deja fiecare strat al atmosferei și relevă că masa de materiale provenite de la navele spațiale și de resturi se dublează la fiecare trei ani. Această creștere este determinată în mare măsură de mega-constelațiile de sateliți și de zborurile de testare tot mai frecvente ale rachetelor grele, precum Starship.