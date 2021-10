Avertisment lansat de medicii români! Ce spun despre concentratoarele de oxigen sau spray-urile cu oxigen pentru alpinişti în tratamentul COVID-19

Medicii din România au transmis că au observat un nou obicei al pacienților care ajung la spital. Mai exact, directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş, Adrian Marinescu, a explicat pentru despre nouă modă, una total greșită.

Acesta a precizat că nu puţini sunt cei care odată ce observă acasă că au saturaţia scăzută, folosesc concentratoare de oxigen care se găsesc în comerţ sau spray-uri cu oxigen destinate alpiniştilor.

Avertisment lansat de medici!

nu a ezitat o clipă și a tras chiar și un semnal de alarmă. Acesta a explicat că gestul pacienților este unul foarte periculos şi că evaluarea stării de sănătate trebuie făcută în spital.

Mai mult decât atât, Adrian Marinescu spune că acel concentrator de oxigen se poate folosi numai după externare, când pacientul ajunge acasă şi are în urma bolii insuficienţă respiratorie în formă prelungită.

Nu este singurul doctor care a avut parte de asemenea experiențe. Și Letiţia Coriu, şeful Secţiei de ATI de la Spitalul Colţea din Capitală, spune că recent a primit un pacient care s-a tratat acasă cu ajutorul unui asemenea concentrator de oxigen.

Culmea, bărbatul a folosit chiar și un spray pentru alpiniști pe drumul spre spital. A fost internat imediat în secţia de ATI, cu saturaţie foarte mică.

“Am avut astfel de pacienţi şi aici aş trage un semnal de alarmă. Este o capcană şi este o capcană prin care, din păcate, trec destul de mulţi. Trebuie să lămurim în felul următor: în momentul în care cineva are nevoie de oxigen, îşi măsoară saturaţia, vede că-i mai mică, trebuie să ştie clar că înseamnă că are o formă severă de infecţie cuSARS CoV 2, în niciun caz nu e de stat acasă şi în acea situaţie boala trebuie tratată la spital.

Este extrem de important, sunt pacienţi care stau cu acel concentrator zile întregi acasă şi ajung din păcate mult prea târziu la spital, direct pe patul de terapie intensivă.

Lucrurile acestea nu trebuie să se întâmple, ne facem o evaluare, întâi prin medicul de familie, poate prin telefon, dacă ne orientează că suntem o persoană vulnerabilă, că sunt anumite simptome care într-adevăr pun probleme, trebuie să ne facem evaluarea la spital, în niciun caz nu ne tratăm singuri, am mai discutat cu automedicaţia, iar în cazurile acestea să folosim concentratorul de oxigen eu cred că este exclus”, a declarat

“Nici spray-ul pentru alpinişti nu are nicio legătură cu ce ne trebuie nouă aici. Este util pentru alpinişti, în anumite situaţii, pentru intervale scurte de timp, dar nu are nicio legătură, acel pacient trebuie să fie evaluat şi are nevoie de mult mai mult decât un simplu concentrator de oxigen.

Dacă nu ai evaluarea necesară, nu primeşti tratament, nu se face ceea ce trebuie, exclus să tratez acasă un pacient care are insuficienţă respiratorie. Cine are nevoie de oxigen înseamnă că are insuficienţă respiratorie, nu intră în discuţie să o tratăm acasă, în niciun caz”, a mai explicat Adrian Marinescu pentru sursa citată.

“Oamenii au o rezervă în a veni la spital şi încearcă să folosească în primul rând concentratoare de oxigen la domiciliu care dau în jur de 5, 10 litri de oxigen. Dânşii din cauza aceasta îşi întârzie cumva sosirea la spital şi plămânul atacat de COVID se poate strânge ca o smochină, aşa, să piardă aerul din el şi să se lipească alveolele şi să fie mai greu de desfăcut dacă întârzie să ajungă.

Aceste concentratoare pot ajuta pacienţi care au comorbidităţi pulmonare, dar nu este o soluţie să întârzie foarte mult venirea la spital, pentru urgenţă, că se desaturează într-o noapte şi nu au cum să ajungă, pot să administreze oxigen, dar cel mai bine este venirea la spital, dar şi spitalul poate să nu aibă locuri, sunt mari probleme”, a zis și medicul Letiţia Coriu