Avertizare meteo cod portocaliu de furtuni, vijelii și grindină în nouă județe. Anunțul ANM

Conform ANM, nouă județe vor fi vineri sub avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică. Atenționarea este valabilă până vineri, ora 23.00.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astfel, până vineri la ora 23:00, va fi valabil un Cod portocaliu de averse în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Buzău, precum şi în zona de munte a judeţelor Vrancea, Prahova, Braşov, Covasna şi Dâmboviţa.

Aici, instabilitatea atmosferică va fi accentuată, iar cantităţile de apă, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor depăşi 50 – 70 l/mp.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cod portocaliu de furtuni și vijelii de la ANM

În paralel cu această avertizare, în vigoare este și un cod galben de averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. Sunt afectate Muntenia, Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

În aceste zone, în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 25…35 l/mp și pe arii restrânse 40…50 l/mp. Codul galben vizează judeţele Harghita, Bacău, Vaslui, Galaţi, Teleorman şi Argeş.

ADVERTISEMENT

Știrea inițială/ Schimbările climatice de la nivel european din ultimii ani fac ca toamna lui 2020 să devină un anotimp cu recorduri istorice de temperatură.

Anul pe care îl traversăm a fost unul al extremelor. După o iarnă extrem de caldă, în țara noastră au urmat trei anotimpuri în care manifestările severe au fost la ordinea zilei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astfel, am avut parte de inundații masive, furtuni violente, grindină și temperaturi excesive, iar toamna pe care o avem în față este și ea una a recordurilor.

Recorduri istorice de temperatură în toamna lui 2020

Schimbările climatice provocate de încălzirea globală stau la baza evoluției vremii din țara noastră. Acestea au făcut ca 2020 să fie un an al extremelor și un an al recordurilor. În următorii 10 ani, numărul de zile caniculare din București s-ar putea dubla, avertizează meteorologii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Această evoluție gravă a lucrurilor a fost confirmată de Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Aceasta a dezvăluit că în prima zi din septembrie am înregistrat la nivelul temperaturilor maxime cele mai ridicate valori de până în prezent – 39,3 grade Celsius la Zimnicea, 39,1 la Giurgiu.

”În primele zile ale toamnei, trei zile la rând am înregistrat și la nivelul minimelor și la nivelul maximelor, la multe stații meteorologice – 14 pe ziua de 1 septembrie, 23 în această dimineață, la nivelul valorilor minime, recorduri care confirmă tendința fenomenului de încălzire globală, pentru că în acest an, de la o lună la alta, și de la un sezon la altul, am avut variații semnificative și au predominat lunile în are temperaturile medii au avut abateri termice pozitive, exceptând doar luna mai.

ADVERTISEMENT

Din cele 8 luni, până în prezent, în fiecare lună, la nivelul țării noastre abaterile termice s-au situat între 0,5 până 3,9 grade Celsius, 3,9 fiind în luna martie 2020”, a spus Mateescu la Digi24.

Creșteri de temperatură de la an la. Ce se întâmplă cu precipitațiile

Specialistul de la ANM mai avertizează că va trebui să ne așteptăm ca de la an la an să avem astfel de fenomene extreme, dată fiind creștere de temperatură care are loc la nivel planetar.

ADVERTISEMENT

De asemenea, meteorologii au anunțat că și din punct de vedere al cantităților de apă am asistat la înregistrarea unor valori record.

”Creșterea valorilor de temperatură se întâmplă de la an la an, și înregistrăm nu numai în lunile de vară, chiar în luni de iarnă, abateri termice semnificative, mai mari de două grade, iată, martie – 3,9 grade, dar nu numai din punct de vedere termic.

Am avut un record în ceea ce privește evoluția regimului de precipitații de la o lună la alta. Lunile de iarnă ne-au adus valori mai coborâte decât în mod obișnuit, un aprilie cu doar 13,2 litri pe metru pătrat, cel mai secetos aprilie din istorie, doborând recordul anterior din 2007 când au au fost 14,2 litri pe metru pătrat, un iunie.

A fost a cincea lună cea mai ploioasă lună din istorie, dar iată că și în prezent discutăm de fenomenul de secetă pedologică, puternică și extremă în aproape toată țara, dar mai ales în partea de sud și sud-est a țării.”, a adăugat șeful ANM pentru sursa citată.