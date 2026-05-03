Avertisment neobișnuit de călătorie emis de patru guverne occidentale. Turiștii își pierd memoria și se trezesc cu datorii uriașe pe carduri

Japonia este una dintre țările pe care turiştii o asociază cel mai adesea cu siguranța personală şi ordinea publică, dar în ultimele săptămâni o serie de țări occidentale au început să îşi avertizeze turiștii cu privire la un fenomen tulburător care se manifestă în zonele de divertisment din Tokyo și din alte orașe nipone.

Victimele se trezesc fără sume mari de bani, dar nu-şi amintesc nimic

Cel mai important avertisment despre Japonia apare pe pagina oficială de atenţionări de călătorie a guvernului britanic. Sub titlul „Creșteri ale consumului de alcool și fraudă cu cardul de credit”, se menționează că s-a constatat o creștere a cazurilor de persoane cărora li s-au pus droguri în băutură și apoi le-au fost cheltuiţi banii de pe cardurile de credit. Conform avertismentului, victimele au descris că s-au trezit fără nicio amintire despre ce li s-a întâmplat și au descoperit ulterior că au fost debitate sume mari de pe cardurile lor de credit, de la sute la zeci de mii de lire sterline.

Potrivit britanicilor, riscul este mai mare în zonele de divertisment și cu viață de noapte activă, dar sunt amintite în special şi câteva zone cunoscute din Tokyo: Kabukicho, Roppongi, Shibuya și Ikebukuro. Majoritatea victimelor au declarat că au fost abordate în limba engleză de aşa-numiţii kyakuhiki, care i-au convins să intre în anumite baruri. Recomandarea Ministerului de Externe de la Londra pentru turiști este clară: nu urmați îndemnurile acestor persoane și nu intrați în baruri în urma unor abordări stradale aleatorii.

Mărturiile pe care alţi turişti le-au postat online reflectă şi ele tiparul despre care avertizează autoritățile: mersul într-una dintre zonele cu viață de noapte intensă din Tokyo, intrarea într-un bar după ce au fost abordaţi pe stradă sau după ce s-au despărțit de prieteni, pierderea memoriei și apoi descoperirea că au fost cheltuite sume uriaşe de bani de pe cardurile lor de credit. Aceste situaţii sunt în concordanță cu tipurile de cazuri despre care avertizează atât unele guverne occidentale, cât și poliția din Tokyo.

Turiştii sunt nemulţumiţi de interacţinea cu poliţia

Astfel, un turist a povestit că era cu prietenii în zona Roppongi, s-a despărțit de ei în timpul nopții, iar mai târziu s-a trezit pe podeaua unei stații de metrou, fără să-și amintească ce i se întâmplase. Nu mai avea telefonul, iar mai târziu a descoperit că de pe toate cele trei carduri de credit ale sale dispăruseră sume mari de bani. Ulterior s-a dovedit că ele fuseseră folosite într-un bar pe care nu-şi aminteşte să-l fi vizitat vreodată. Bărbatul suspectează că i-a fost pus ceva în băutură sau a fost constrâns să folosească cardurile în timp ce nu mai era conştient de sine.

O altă mărturie descrie cazul unui turist care a intrat într-un bar din Tokyo după ce a fost abordat pe stradă de o persoană. Își amintește că i s-a oferit șampanie, dar următoarea amintire o are abia câteva ore mai târziu, într-un metrou. „Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că stăteam în metrou, fără să știu unde sunt sau cum am ajuns acolo”, a spus acesta. I-au dispărut haina, mănușile și banii cash, iar pe cardul său de credit apăreau trei tranzacții în decurs de aproximativ o jumătate de oră, în valoare totală de aproximativ 6.000 de dolari.

Un alt turist a descris un incident din Kabukicho. Cei doi au apelat la poliția locală, oferind locații, nume de baruri și detalii despre tranzacțiile cu cardul, însă contactul cu autorităţile a fost frustrant. „Le-am spus că suspectăm că am fost drogați și că suntem dispuși să facem teste", a povestit acesta, dar nu au primit niciun răspuns, nici măcar un raport pe care să-l poată prezenta băncilor cum că au fost înşelaţi. „Vreau să fac asta public pentru ca nimeni altcineva să nu treacă prin aceeași experiență", a scris el, pe o reţea de socializare.

Marea Britanie, Canada, Australia şi SUA au transmis avertismente de călătorie

Aceste mărturii nu fac decât să întărească avertismentele oficiale, în care se subliniază că nu este vorba de simple escrocherii cu cardurile de credit, ci de cazuri în care turiştii vorbesc de pierderi de memorie, confuzie, dificultăți cu autoritățile locale și pierderi financiare semnificative. Marea Britanie nu este singura țară care a avertizat cu privire la acest fenomen. Canada, Australia și SUA menționează, de asemenea, un tipar similar în cu privire la Japonia. Printre zonele menționate în avertismente se numără Kabukicho, Roppongi, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro și Golden Gai din Tokyo, precum și zone de divertisment din Osaka, cum ar fi Shinsaibashi, Namba și Dotonbori.

Poliția din Tokyo oferă o acoperire detaliată a mai multor zone ale orașului. În Kabukicho, din Shinjuku, unul dintre cele mai faimoase cartiere de divertisment din Japonia, turiștii sunt avertizați cu privire la locurile care promit divertisment ieftin sau anumite servicii, iar apoi percep sume exorbitante. În Shibuya, poliția avertizează asupra celor care încearcă să atragă turiştii în baruri, cluburi, saloane de masaj și sex shop-uri. În Ikebukuro, sunt menționate baruri dubioase, cazinouri ilegale și escrocherii prin intermediul aplicațiilor de dating.