Avertisment pentru Craiova înaintea duelului cu Getafe din Conference League: „Se agață… Zici că aveau tricourile din sârmă ghimpată”

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Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul cu Getafe din Conference League, iar Eugen Neagoe și Sorin Cârțu au analizat formația spaniolă și punctele forte ale lor, care ar putea conta în confruntarea din Bănie. Neagoe a atras atenția asupra experienței jucătorilor din defensiva adversarei și a bugetului de salarii, în timp ce Cârțu a evidențiat stilul incomod al echipei, care știe să fragmenteze jocul și să le facă viața grea adversarelor.

Sorin Cârțu, avertisment pentru Universitatea Craiova: „Se agață…

Sorin Cârțu consideră că Getafe este o echipă dificilă pentru adversari, în special datorită modului în care abordează meciurile. Președintele Universității Craiova a amintit și de , în care formația madrilenă a avut mari dificultăți în a ieși din propria jumătate.

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„Ei au încheiat pe locul 6-7 în LaLiga. Eu zic că Getafe vine odihnită la Craiova. Nu s-a văzut meciul cu Barcelona, abia dacă ieșeau din careu… așa e Barcelona. Dacă ieșeau, le dădeau 60 de goluri ăia. E o echipă, i-am văzut de multe ori, care încurcă. Celelalte, adversarele, o au greu cu ei, pentru că sunt așa, se agață. În Spania zici că aveau tricourile din sârmă ghimpată, se agață, una-alta”, a spus Sorin Cârțu.

Eugen Neagoe, semne de întrebare despre lotul lui Getafe: „Nu mai e formația de anul trecut”

Eugen Neagoe a vorbit despre componența lotului spaniolilor, în special despre experiența jucătorilor din defensivă. Tehnicianul a remarcat că patru dintre cei cinci fundași ar avea 34-35 de ani, la fel ca portarul, și a subliniat că echipa nu mai are aceeași structură ca în sezonul precedent, când beneficia de fotbaliști foarte tineri.

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este de aproximativ 35 de milioane de euro, sumă care ar putea ajunge la 43,5 milioane de euro dacă sunt incluse bonusurile. Neagoe a pus aceste cifre în contextul fotbalului spaniol, unde nivelul cheltuielilor poate fi considerabil mai ridicat decât în România: „Apărarea lor, din cei cinci, patru sunt de 34-35 de ani. Portarul la fel. Nu mai sunt aceiași jucători, au plecat cei tineri. Aveau copii de 17-18 ani. Ce mai înseamnă în Spania 35 de milioane de euro la salarii? E foarte puțin”, a spus Eugen Neagoe.

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Neagoe a apreciat că Getafe nu mai are aceeași forță ca în sezonul precedent și a oferit exemple de alte echipe din campionatul Spaniei pe care le consideră mai puternice. În opinia sa, o confruntare cu formații precum Betis sau Villarreal ar fi reprezentat un test diferit pentru Universitatea Craiova: „Da, dacă jucai cu Betis, Villarreal, era mai greu, normal. Rayo, de exemplu, e altă echipă mai puternică, asta pentru că Getafe nu mai e acea formație de anul trecut”, a continuat Eugen Neagoe.

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