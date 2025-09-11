Sport

Avertisment pentru Cristi Chivu înaintea derby-ului Juventus – Inter: ”S-ar vorbi despre o schimbare de antrenor”

Interul va juca în weekend pe terenul lui Juventus, iar italienii l-au avertizat pe Cristi Chivu că ar putea fi demis în cazul unei înfrângeri.
Traian Terzian
11.09.2025 | 23:59
Avertisment pentru Cristi Chivu inaintea derbyului Juventus Inter Sar vorbi despre o schimbare de antrenor
Avertismentul primit de Cristi Chivu înainte de Juventus - Inter. Sursă foto: Hepta

Cristi Chivu este deja sub presiune la Inter după înfrângerea surprinzătoare cu Udinese, iar un jurnalist îl avertizează pe tehnicianul român că un eșec în partida cu Juventus ar putea să-i fie fatal.

Cristi Chivu, avertizat înainte de Juventus – Inter

Pentru ”nerazzurri” urmează marele derby cu Juventus, programat sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:00, în etapa a 3-a din Seria A, iar o înfrângere ar însemna o criză nedorită de nimeni în start de sezon.

”Juventus-Inter? Este deja un meci decisiv, să nu ne ascundem! Cel puțin pentru Inter, rezultatul final contează, și nu puțin. Nimeni nu poate răsturna sau șterge ceea ce se va întâmpla în orele și zilele următoare înfrângerii, nu numai pentru Juventus, ci și pentru echipa antrenată de Cristian Chivu.

Un egal este rezultatul care ar duce cu siguranță la cele mai puține controverse, deși 4 puncte în trei meciuri ar fi un început teribil pentru ’nerazzurri’. O înfrângere pentru Inter ar însemna o criză. Următoarele ore ar fi devastatoare și epuizante”, a scris jurnalistul italian Christian Recalcati, pentru tuttomercatoweb.com.

Se va ajunge la haos în cazul unui eșec cu Juventus

Mai mult decât atât, ziaristul a notat faptul că un eșec în derby ar putea deschide subiectul demiterii lui Cristian Chivu, mai ales că acesta nu este privit ca un antrenor ce se poate impune în vestiarul plin de vedete al Interului.

”S-ar vorbi despre o schimbare de antrenor, un transfer eșuat, vânzarea echipei, o mie de arabi care vor să cumpere de la Oaktree, 150 de jucători care urmează să aterizeze la Milano în ianuarie, sute de milioane de euro pentru a se pune pe picioare și multe altele, în speranța că următorul meci va veni repede și, evident, că îl vor câștiga”, a precizat Recalcati.

În ciuda situației tensionate, Javier Zanetti, fostul mare fundaș argentinian al Interului ajuns între timp în funcția de vicepreședinte, este convins că tehnicianul român va avea o carieră strălucită.

