Avertisment pentru FCSB dacă ratează calificarea în play-off: „Pot să ajungă şi mai jos!”. Exclusiv

FCSB riscă să rateze play-off-ul. Laszlo Dioszegi trage un semnal de alarmă pentru campioana României, spunând că poate ajunge şi mai jos dacă nu ia în serios meciurile din play-out.
Marian Popovici
25.02.2026 | 18:39
Avertisment pentru FCSB dacă ratează calificarea în play-off: "Dacă nu îşi dau silinţa, pot să ajungă şi mai jos!". Sursa: sportpictures.eu
FCSB riscă să rateze play-off-ul pentru prima dată de la schimbarea sistemului din SuperLiga. Campioana en-titre are nevoie de victorii cu UTA Arad şi U Cluj, dar depinde şi de jocul rezultatelor pentru a ajunge în top 6.

Laszlo Dioszegi, reacţie despre sezonul slab al FCSB-ului: „Au luat prea lejer competiţia internă!”

În urmă cu un sezon, Sepsi s-a bătut la play-off până în ultimele etape, dar a ajuns în play-out. Covăsnenii au avut un parcurs de coşmar şi au retrogradat direct, într-unul dintre marile şocuri din ultimii ani în fotbalul românesc.

Laszlo Dioszegi a vorbit pentru FANATIK despre situaţia FCSB-ului, spunând că jucătorii campioanei au tratat prea lejer startul de sezon, fiind siguri că nu vor avea nicio problemă la play-off:

Nu mă aşteptam la această cădere. Individual, jucătorii de la FCSB sunt cei mai buni. Nu toţi, dar cei mai mulţi. Cred că toate echipele din România ar vrea jucătorii lor. Tănase, la mijloc, Târnovanu… 

Din păcate, acolo este o altă mentalitate şi acum echipa este cea care suferă. Eu aşa cred că jucătorii şi staff-ul au luat prea lejer competiţia internă: «Noi sigur intrăm în play-off că suntem mai buni ca ceilalţi!».

Au pierdut nişte puncte foarte uşor, cu Metaloglobus sau alte echipe. Dacă acele meciuri se jucau acum, câştiga FCSB fără probleme. Dar atunci au câştigat echipele mici şi FCSB considerând că mai are mult până la final o să revină.

Şi-a revenit cât de cât, dar nu s-a gândit că va fi un campionat aşa de echilibrat. Nici cu 48 de puncte nu intri în play-off. Noi, cu Sepsi am intrat cu 43 de puncte, acum trei-patru ani. Deci este foarte echilibrat”, a spus Dioszegi pentru FANATIK.

Semnal de alarmă pentru campioni: „Dacă nu îşi dau silinţa, pot să ajungă şi mai jos”

Patronul celor de la Sepsi trage un semnal de alarmă pentru FCSB. El consideră că echipa patronată de Gigi Becali poate ajunge chiar şi mai jos dacă va aborda lejer evetualele meciuri de play-out:

„Niciodată nu a fost aşa de interesant campionatul ca în acest an. Dacă nu intră FCSB în play-off sunt foarte curios cum o să abordeze play-out-ul. Că şi acolo dacă nu îşi dau silinţa, pot să ajungă şi mai jos.

Nu mă gândesc că poate să aibă soarta noastră ca noi, nu e la fel. Dar poate să termine pe un loc 10 care e mai mult decât ruşinos pentru ei”, a spus patronul lui Sepsi pentru FANATIK.

  • 10 prezenţe în play-off (în 10 ediţii) are FCSB
  • 49 de puncte poate obţine FCSB, dar nu e sigură de prezenţa în play-off nici cu maximum de puncte
