Avertisment pentru FCSB de la un antrenor care a lucrat cu Risto Radunovic: ”E conflictual”

Antrenorul Gheorghe Mulțescu, care a lucrat cu Risto Radunovic la Astra Giurgiu, i-a avertizat pe cei de la FCSB că muntenegreanul este un tip conflictual.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fundașul este primul transfer realizat de FCSB în perioada de iarnă, cele două cluburi ajungând la o înțelegere pentru mutarea jucătorului la gruparea ”roș-albastră”.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Radunovic a fost deja în baza de la Berceni pentru o şedinţă foto, imagini care vor fi folosite atunci când va fi anunţat oficial transferul fotbalistului de 28 de ani de la Astra Giurgiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un antrenor care a lucrat cu Risto Radunovic, avertisment pentru FCSB

Deși multă lume îl laudă pe Risto Radunovic, antrenorul Gigi Mulțescu îi avertizează pe cei de la FCSB că muntenegreanul este un tip conflictual, iar el a avut mari probleme cu el în perioada în care a pregătit-o pe Astra Giurgiu.

”Radunovic este un jucător foarte puternic. Are o agresivitate pozitivă uneori, dar are probleme pentru că este conflictual, iar de acolo s-au năcut și niște cartonașe roșii. Eu am avut unele probleme cu el la un meci Astra Giurgiu – CFR. Am pierdut atunci cu 2-0. Mi-a greșit grav la primul gol încasat de noi.

ADVERTISEMENT

A vrut să dea o pasă la portar, dar mingea a ajuns la adversar, iar acesta i-a pasat lui Țucudean și ne-au marcat golul de 1-0. Apoi a greșit iar grav la o altă fază și mi-am dat seama că psihic nu mai este ok și am decis să îl scot de pe teren prin minutul 20. El mental era căzut și îmi greșise grav pe teren. CFR făcuse între timp și 2-0 pe niște greșeli de ale lui”, a povestit Mulțescu.

”După ce l-am schimbat el mi-a răspuns și a început să urle la mine. Chiar se îndrepta spre mine cu agresivitate. L-au oprit niște colegi de ai mei de pe bancă. Nu știu ce intenții avea față de mine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu spun aceste lucruri despre el tocmai că îi sunt un bun prieten, cu cei care mă solicită. Și vreau să spun adevărul. Nu vreau să ascund lucruri care nu sunt în regulă. Sper că el o să se corijeze și o să dea un randament mult mai bun”, a continuat tehnicianul.

”Radunovic știe cu mingea și driblează bine”

”Eu îi spun aceste lucruri lui Radunovic că îi sunt prieten. La FCSB va avea o concurență mare. Se va lupta cu Panțîru și Briceag. Apropo, vedeți că Briceag nu este un jucător rău. Îl știu bine și pe el. Dar acum vorbim de Radunovic. Pe el l-am găsit la Astra.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu juca titular, dar îmi plăcea foarte mult de el la antrenamente. Am întrebat în stânga și în dreapta despre el. Într-o discuție cu Niculae despre echipă i-am spus de intenția mea față de Radunovic. Dânsul mi-a spus că este o idee bună, deoarece chiar voia să discute cu mine despre Radunovic și voia să să mă uit mai atent și la acest jucător”, a declarat Mulțescu pentru prosport.ro.

”După acel episod cu Radunovic am discutat apoi cu el și i-am explicat de ce l-am scos de pe teren. Eu am vrut să îl ajut pe el. Am vrut să îl protejez să nu mai greșească. A acceptat cu greu explicațiile mele. Radunovic este un jucător foarte bun. Știe cu mingea, driblează bine, iar centrările sale covrig așa cum spunem noi sunt foarte bune.

ADVERTISEMENT

Eu m-aș bucura ca după acel episod cu mine Radunovic să fi învățat foarte multe lucruri. Nu trebuie să mai fie confictual. Nu mă refer strict cu antrenori, ci și pe teren. Multe echipe știu lucrurile astea despre el și îl provoacă special pe teren. Sper să aibă de acum un autocontol mai mare pe teren. Este un jucător valoros care știe să intre în combinații”, a încheiat antrenorul.